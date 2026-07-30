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UzmanparaAltında Fed freni! Gözler kritik enflasyon verisinde: Yeni rekor mu geliyor, sert düşüş mü?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında Fed freni! Gözler kritik enflasyon verisinde: Yeni rekor mu geliyor, sert düşüş mü?

30.07.2026 - 08:02 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Fed Faiz Kararı#Enflasyon Verisi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yön arayışını sürdürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele mesajları piyasaları tatmin etmezken, yatırımcıların odağı enflasyon verisine çevrildi. Uzmanlar ise altın için hem yeni zirve hem de sert geri çekilme senaryolarını masada tutuyor.

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Altında Fed freni Gözler kritik enflasyon verisinde: Yeni rekor mu geliyor, sert düşüş mü

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklendiği gibi sabit bırakmasının ardından yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yaptığı açıklamaları yakından takip etti. Ancak Warsh'ın verdiği mesajlar, piyasaların beklediği kadar net bulunmayınca altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

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Küresel piyasalarda güvenli liman talebini destekleyen gelişmeler ve Fed'in gelecek döneme ilişkin belirsizliği, değerli metal üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

FED KARARI BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI

Fed, son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede bıraktı. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduklarını vurgulasa da, bundan sonraki süreçte nasıl bir faiz politikası izleneceğine ilişkin net bir yol haritası ortaya koymadı.

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Bu durum, piyasalarda "Fed bir sonraki toplantıda nasıl bir adım atacak?" sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Faiz beklentilerindeki değişim ise altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine destek verdi.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

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Fed kararının ardından spot altın yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 4.076,29 dolara yükseldi.

ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1 prim yaparak 4.073,60 dolar seviyesine ulaştı.

Çarşamba günü gün içerisinde yaklaşık yüzde 2'lik yükseliş kaydeden altın, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yöneldiğini gösterdi.

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"PİYASA DAHA SERT MESAJ BEKLİYORDU"

Marex Analisti Edward Meir'e göre piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını beklenenden daha güvercin buldu.

Meir, yatırımcıların enflasyonla mücadele konusunda daha sert bir duruş beklediğini belirterek, faiz artırımına yönelik güçlü sinyallerin gelmemesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Uzmanlara göre faizlerin uzun süre düşük kalacağı beklentisi, yatırımcıların yeniden altına yönelmesinde önemli rol oynuyor.

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GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların yeni odak noktası ise ABD'de bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi olacak.

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Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olarak kabul edilen PCE verisi, bankanın faiz politikasına ilişkin beklentileri doğrudan etkileyebilecek önemde görülüyor.

Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artırımı ihtimallerinin yeniden güçlenebileceği, zayıf bir veri gelmesi durumunda ise altının yükselişini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

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FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

CME Group'un FedWatch verilerine göre yatırımcıların eylül ayında faiz artırımı beklentisi önemli ölçüde geriledi.

Fed toplantısı öncesinde yaklaşık yüzde 81 seviyesinde fiyatlanan faiz artışı ihtimali, karar sonrasında yüzde 63'e kadar düştü.

Faiz beklentilerindeki bu değişim, getirisi bulunmayan altın için destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler de altın piyasasında yakından izleniyor.

ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklaması, Orta Doğu'daki gerilimi yeniden artırdı. Beş aydır devam eden çatışmaların bölgesel bir krize dönüşme ihtimali, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Buna karşın petrol tankerlerinin bölgeden sevkiyatını sürdürmesi nedeniyle petrol fiyatlarında önceki yükselişlerin bir kısmı geri verildi.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

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TD Securities analistleri ise altındaki yükseliş konusunda temkinli olunması gerektiğini düşünüyor.

Analistlere göre petrol fiyatları üzerindeki baskının yaz ayları boyunca devam etmesi halinde altında yükseliş kalıcı olmayabilir. Bu senaryoda ons altının yeniden 3.900 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor.

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