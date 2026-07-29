Altında Fed sessizliği: Piyasalar kritik faiz mesajına kilitlendi

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde değerli metallerde temkinli bir görünüm hâkim oldu. Yatırımcıların yeni pozisyon almakta acele etmemesiyle altın fiyatları çarşamba günü dar bir bantta hareket etti.

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Spot altın, ons başına 4 bin 29,08 dolar seviyesinde yatay seyrederken, ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,2 değer kaybederek 4 bin 28,10 dolara geriledi. Altının yönünü belirleyecek temel gelişmenin Fed’in faiz kararı ve karar sonrasında yapılacak açıklamalar olması bekleniyor.

PİYASALAR FED’İN TONUNA ODAKLANDI

Fed’in faiz kararından çok, karar metninde kullanılacak ifadeler ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısında vereceği mesajlar yakından izlenecek. Özellikle enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme ve önümüzdeki aylarda faizlerin hangi yönde hareket edeceğine ilişkin açıklamalar altın fiyatları üzerinde belirleyici olabilir.

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OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki kısa vadeli görünümün büyük ölçüde Fed toplantısına bağlı olduğunu belirtti. Wong, son dönemde yaşanan düşüş eğiliminin sona ermesi için Fed’in daha yumuşak ve daha az şahin bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

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Fed’in faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı ise saat 21.30’da başlayacak.

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FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ MASADA

FedWatch verilerine göre para piyasalarında Fed’in politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali ise yüzde 30 olarak hesaplanıyor.

Piyasalardaki beklentiler yalnızca bugünkü toplantıyla sınırlı kalmıyor. Eylül ayında faiz artışı yapılması ihtimali yüzde 76 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bu tablo, yatırımcıların Fed’in enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını sürdürmeye devam edebileceğini düşündüğünü gösteriyor.

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Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı oluşturabiliyor. Yüksek faiz ortamında yatırımcılar tahvil ve mevduat gibi faiz geliri sağlayan araçlara yönelirken, altın tutmanın fırsat maliyeti artıyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK SENARYO

Fed’in beklenenden daha şahin mesajlar vermesi halinde doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi beklenebilir. Böyle bir senaryoda altın fiyatları üzerindeki satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

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Buna karşılık Fed’in faiz artışları konusunda temkinli davranması ve enflasyondaki düşüşe dikkat çekmesi durumunda altın yeniden yükselişe geçebilir. Analistler, özellikle 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının kısa vadeli görünüm açısından önemli olduğunu belirtiyor.

GÖZLER BOE VE BOJ TOPLANTILARINDA

Küresel piyasalarda yalnızca Fed’in kararları takip edilmiyor. İngiltere Merkez Bankası ile Japonya Merkez Bankası’nın yapacağı toplantılar da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe, Japonya Merkez Bankası’nın ise cuma günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Her iki merkez bankasının da faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi öngörülürken, yükselen enflasyona karşı daha temkinli ve sıkı mesajlar vermesi bekleniyor.

Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede para politikasını sıkılaştırması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturabiliyor. Ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi, altının güvenli liman ve değer koruma aracı olarak talep görmesini destekleyebiliyor.

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JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINA DESTEK VERİYOR

Orta Doğu’da artan gerilim de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD ordusu, İran tarafından bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise Ürdün’de bulunan bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı hedef alan balistik füze saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden olabiliyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek yeni bir gelişmenin altına olan talebi artırabileceği belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Enerji piyasalarında ise ABD ham petrol stoklarında yaşanan düşüş fiyatları destekledi. Ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması, arzın daralabileceği endişelerini artırırken petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, küresel enflasyon üzerindeki baskının yeniden güçlenmesine yol açabilir. Bu durum merkez bankalarının faiz politikalarını doğrudan etkileyebileceği için altın yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor.

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COMMERZBANK ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Commerzbank, yıl sonuna ilişkin değerli metal tahminlerini güncelledi. Banka, altının yıl sonu fiyat beklentisini ons başına 4 bin 500 dolara düşürdüğünü açıkladı.

Banka, gümüş fiyatlarının ise yıl sonunda ons başına 67 dolara ulaşmasını bekliyor. Tahminlerdeki değişiklik, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN YÜKSELDİ

Değerli metaller piyasasında altın yatay seyrederken gümüş ve platin fiyatlarında yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,9 değer kazanarak ons başına 57,65 dolara çıktı.

Platin yüzde 0,3 artışla 1.600,40 dolar seviyesine yükseldi. Paladyum ise diğer değerli metallerden negatif ayrışarak yüzde 0,7 düşüşle 1.261 dolara geriledi.

Piyasa uzmanları, değerli metallerde yönün Fed toplantısının ardından daha net hale gelebileceğini belirtiyor. Fed’in faiz patikasına ilişkin vereceği her mesajın dolar, tahvil faizleri ve altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği ifade ediliyor.