Altında oyun değişiyor! Kritik süreç kapıda

Ons altın, 4 bin 200 dolar seviyesinin hemen altında hareket ederken piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişmeler arasında bugün açıklanacak ekonomik veriler öne çıkıyor. Yatırımcılar, ABD ekonomisine ilişkin gelecek yeni sinyallerin Fed’in faiz politikasına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

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ALTIN EYLÜL AYINI KAYIPLA TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR

Altın, önceki seansta gelen alımlarla günü yüzde 1,63 yükselişle 4 bin 182 dolar seviyesinden tamamladı. Ancak 30 Eylül sabahı itibarıyla ons altın, önceki kapanışa göre sınırlı bir geri çekilmeyle 4 bin 176 dolar civarında işlem gördü.

Değerli metalin eylül ayını yaklaşık yüzde 6 kayıpla kapatması bekleniyor. Pazartesi günü yaşanan sert satış dalgası, altın piyasasında son dönemin en dikkat çeken hareketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, fiyatlardaki geri çekilmede yatırımcıların kâr realizasyonlarının yanı sıra ABD tahvil piyasasındaki hareketliliğin de etkili olduğunu belirtiyor.

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YÜKSELEN TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatları üzerinde en büyük baskı unsurlarından biri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş olmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

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ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 5,62 seviyesine kadar yükselerek Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviyelerden birini gördü.

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Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve enflasyon endişeleri tahvil getirilerini yukarı taşırken, Fed yetkililerinden gelen daha sıkı para politikası mesajları da doların güçlenmesine katkı sağladı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINA NEFES ALDIRDI

Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme ise altın piyasasına kısmi destek verdi. Enerji arzına ilişkin endişelerin azalması ve ABD’nin stratejik rezervlerinden yeni miktarda petrol kullanıma sunması, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

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Petroldeki düşüş, enerji kaynaklı enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini artırırken, bu gelişme altındaki satış baskısının bir bölümünü dengeledi.

Ancak uzmanlara göre tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlü seyri devam ettiği sürece altındaki toparlanmanın sınırlı kalma ihtimali bulunuyor.

FED'DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar da altın yatırımcılarının yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. New York Fed Başkanı John Williams, Ortadoğu’daki gelişmeler ve yapay zekanın ekonomik etkilerinin yüksek enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

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Williams, ekonomik koşulların uygun olması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artışının değerlendirilebileceği mesajını verdi.

Fed yetkililerinden gelen bu tür açıklamalar, piyasada daha uzun süre yüksek faiz beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

ALTINDA KRİTİK EŞİK: 4 BİN 230 DOLAR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının 4 bin 230 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından satış baskısının arttığını belirtti.

Hansen, yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen doların değerli metal üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Altının mevcut seviyelerde önemli bir direnç sınavından geçtiğini belirten Hansen, piyasadaki en önemli destek unsurlarından birinin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre altının yeniden güç kazanabilmesi için yatırımcıların risk iştahı ve küresel faiz beklentileri belirleyici olacak.

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ÇİN'DEKİ SATIŞLAR FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Altındaki son düşüşte teknik satışların da etkili olduğu belirtiliyor. Yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar ve önemli destek seviyelerinin kırılması yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Hansen, Çin’de başlayacak tatil dönemi öncesinde yatırımcıların kâr satışına yönelmesinin altın üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.

Piyasalar şimdi bugün açıklanacak ekonomik verilerden gelecek sinyallere odaklanmış durumda. Verilerin, Fed’in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi halinde altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.