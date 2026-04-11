Altında geri dönüş sinyali: Dev bankalardan dikkat çeken tahmin

11.04.2026 - 07:44 | Son Güncellenme:

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle dalgalanan altın piyasasında, küresel finans devlerinden uzun vadeye yönelik iyimser açıklamalar geldi. ANZ ve Goldman Sachs, kısa vadeli baskıya rağmen altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.

Altın fiyatları, Şubat ayında başlayan jeopolitik gerilimin ardından ons başına 5 bin 500 dolar seviyesinin üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, yatırımcıların bir kısmını nakit pozisyonuna yönlendirdi. Ancak analistler, bu düşüşün kalıcı olmayabileceği görüşünde.

MERKEZ BANKALARI VE FAİZ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, küresel ekonomide büyüme ve enflasyon dengesinin bozulmasının, merkez bankalarını yeniden faiz indirimine yöneltebileceğini belirtti. Bu sürecin altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

Banka, yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 800 dolar seviyesinde korudu. Ayrıca 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının yaklaşık 850 ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Goldman Sachs da benzer şekilde, merkez bankalarının güçlü talebine ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisine dikkat çekerek ons başına 5 bin 400 dolarlık öngörüsünü sürdürdü.

KISA VADEDE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksaklıkların piyasada kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırabileceğini belirtti. Ancak çatışmanın uzaması halinde yatırımcıların Batı varlıklarından uzaklaşarak portföy çeşitlendirmesine yönelmesinin, altın fiyatlarını uzun vadede destekleyebileceği vurgulandı.

DOLAR ZAYIFLADI, BASKI ARTABİLİR

Öte yandan ABD’de mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması dolar üzerinde baskı yarattı. Çekirdek enflasyon yüzde 2,6 ile tahminlerin altında gerçekleşirken, dolar endeksi sınırlı düşüş kaydetti.

Analistler, Fed’in mevcut tabloda faiz artırmaya sıcak bakmayabileceğini ifade ederken, uzun vadede doların küresel rezerv para konumuna yönelik risklerin artabileceğine dikkat çekiyor. Nomura, dolar endeksinin yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 4 gerileyebileceğini öngörüyor.

UZUN VADEDE ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş eğilimine girebileceği görüşünde birleşiyor. Jeopolitik riskler, merkez bankası alımları ve faiz indirimi beklentileri, altın fiyatları için temel destek unsurları olarak öne çıkıyor.

