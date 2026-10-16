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UzmanparaAltında güçlü geri dönüş! Yükselişin nedeni belli oldu
UzmanparaAltın Fiyatları

Altında güçlü geri dönüş! Yükselişin nedeni belli oldu

16.10.2026 - 07:40 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#ABD Tahvil Getirileri

Küresel piyasalarda hisse satışları yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. ABD tahvil getirilerindeki gerilemeden destek alan altın, perşembe günü yüzde 1,6 yükselerek iki haftayı aşkın sürenin en güçlü günlük performansını gösterdi. Cuma sabahı sınırlı geri çekilme yaşayan değerli metal, önceki seansta elde ettiği kazançların büyük bölümünü korudu.

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Altında güçlü geri dönüş Yükselişin nedeni belli oldu

Altın piyasasında yönü, hisse senetlerindeki satışlar ve tahvil getirilerindeki düşüş belirledi. Wall Street’te özellikle çip üreticilerinde yoğunlaşan satışlar sırasında yatırımcıların tahvillere yönelmesi, faiz getirisi sunmayan altına destek sağladı.

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Perşembe gününü yüzde 1,6 değer kazancıyla tamamlayan ons altın, cuma günü 4.160 dolar çevresinde işlem gördü. Sabah saatlerinde fiyatlarda hafif bir düşüş izlense de önceki günkü güçlü yükselişin büyük bölümü korundu. Böylece değerli metal, çarşamba günü ABD enflasyon verisinin ardından oluşan kayıpları da telafi etmiş oldu.

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Küresel piyasalardaki hareketin merkezinde, yapay zeka yatırımlarındaki büyümeye ilişkin derinleşen endişeler yer aldı. Bu alandaki kaygılar, Wall Street’te çip üreticilerinin hisselerinden çıkışları beraberinde getirdi.

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Hisse senetlerinde risk azaltmak isteyen yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tahvil piyasasına yönelmesi, küresel tahvillerde yükselişe yol açtı. ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde yaşanan belirgin gerileme ise altının yükselişini destekledi.

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Cuma günü hisse senetleri üzerindeki baskı bir miktar hafifledi. Altın fiyatlarında da sınırlı bir geri çekilme görüldü ancak bu hareket, perşembe günkü kazançları büyük ölçüde ortadan kaldırmadı.

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ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, farklı vadelerde 12 ila 15 baz puana varan düşüşler kaydetti. Getirilerdeki gerilemenin vade eğrisi boyunca görülmesi, tahvil piyasasındaki hareketin geniş bir alana yayıldığını gösterdi.

Faiz getirisi sağlamayan altın açısından tahvil getirilerinin seviyesi önem taşıyor. Getirilerin düşmesi, altın tutmanın faiz getiren varlıklar karşısındaki maliyetini azaltarak değerli metale destek olabiliyor.

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Perşembe günkü işlemlerde de bu etki öne çıktı. Tahvil getirilerindeki düşüşle güç kazanan altın, yüzde 1,6 yükselerek iki haftayı aşkın sürenin en güçlü günlük artışını gerçekleştirdi.

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ENFLASYON SONRASI KAYIPLAR GERİ ALINDI

Altındaki toparlanma, ABD’den gelen enflasyon verisinin ardından yaşanan fiyat hareketi açısından da dikkat çekti. Çarşamba günü açıklanan eylül ayı enflasyonunun beklentileri aşması, ekim ayında faiz artırımı beklentilerini güçlendirmişti.

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Veri sonrasında değer kaybeden altın, tahvil piyasasında değişen görünümle birlikte yeniden yükselişe geçti. Perşembe günkü güçlü alımlar, enflasyon açıklamasının ardından oluşan kayıpların telafi edilmesini sağladı.

Böylece kısa süre içinde iki farklı gelişme fiyatlamalarda etkili oldu. Önce beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi altını baskıladı, ardından tahvil getirilerindeki gerileme değerli metale yeniden destek verdi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANI WARSH’TA

Yatırımcıların takip edeceği başlıklardan biri de Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları olacak. Warsh’ın, Bangkok’ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu toplantısında yerel saatle 10.30’da konuşması bekleniyor.

Enflasyon verisinin ekim ayına ilişkin faiz beklentilerini güçlendirdiği bir dönemde yapılacak açıklamalar, piyasanın odağında bulunuyor. Altın yatırımcıları da tahvil getirilerindeki hareketle birlikte Warsh’ın vereceği mesajları izleyecek.

ONS ALTIN 4.158 DOLAR SEVİYESİNDE

Spot altın, saat 07.48 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 4.158,03 dolara geriledi. Sabah işlemlerindeki sınırlı kayba rağmen fiyatlar, önceki seansta ulaşılan seviyelere yakın kaldı.

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Altının cuma günkü görünümünde, perşembe günü gerçekleşen güçlü yükselişin ardından gelen hafif geri çekilme öne çıktı. Değerli metal, iki haftayı aşkın sürenin en iyi günlük performansıyla elde ettiği kazanımların büyük bölümünü korumayı sürdürdü.

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ, DOLAR ENDEKSİ YATAY KALDI

Diğer değerli metallerde ise daha sakin bir görünüm izlendi. Gümüş, yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 57,13 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları büyük ölçüde yatay seyretti.

 

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