Altında güçlü yükseliş! Savaş piyasaların radarında

Milliyet.com.tr/ Piyasalarda gözler ise ABD’den gelecek kritik istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Özellikle temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamlarının, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

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ALTIN YEDİ HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Spot altın cuma günü yüzde 0,4 yükselişle ons başına 4.254,11 dolar seviyesine çıktı. Değerli metal, önceki işlem gününde son yedi haftanın en yüksek seviyesini test ederken haftalık bazdaki kazancı yüzde 5’in üzerine ulaştı.

Bu yükselişle birlikte altın, ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansını gerçekleştirmeye doğru ilerliyor. Piyasa uzmanlarına göre altındaki son hareketin arkasında yalnızca güvenli liman talebi bulunmuyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon beklentilerinin zayıflaması ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki tahminlerin azalması da değerli metali destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

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PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

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Petrol fiyatları haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanırken enerji maliyetlerindeki gerileme, küresel piyasalarda enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

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Enflasyon endişelerinin azalması, merkez bankalarının yüksek faiz politikasını daha uzun süre sürdürme ihtimalinin de sorgulanmasına neden oluyor.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma araçlarından biri olarak kabul edilse de faiz getirisi sağlamaması nedeniyle yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar açısından cazibesini kısmen kaybedebiliyor.

Bu nedenle faizlerin aşağı yönlü hareket edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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ORTA DOĞU GELİŞMELERİ PİYASALARIN RADARINDA

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Orta Doğu’da barış umutlarının güçlenmesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkat çekti.

Simpson’a göre altının uzun süre 4.000 dolar seviyesinin üzerinde yatay bir görünüm sergilemesinin ardından güçlü bir yükseliş hareketine başlamasında bu gelişmeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile savaşın yakın zamanda sona ereceğine inandığını ifade etti.

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Trump ayrıca ABD ordusunun bazı silah sistemlerinin tedarikinde sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde zaman zaman güçlü dalgalanmalara neden olurken yatırımcıların bölgeden gelecek yeni açıklamaları yakından takip ettiği belirtiliyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Altın piyasasında kısa vadeli fiyatlamalar açısından günün en önemli gelişmesi ise ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi olacak.

Söz konusu verinin ABD ekonomisinin gücü ve iş gücü piyasasının görünümü hakkında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

İstihdam piyasasında beklenenden güçlü bir görünüm ortaya çıkması, Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre devam ettirebileceği beklentisini artırabilir.

Buna karşılık istihdam artışının beklentilerin altında kalması, faiz politikası konusunda daha gevşek bir yaklaşım ihtimalini gündeme taşıyabilir.

Bu nedenle veri sonrasında altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

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“4.000 DOLAR GÜÇLÜ DESTEK HALİNE GELDİ”

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, altının teknik görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek bölgesi haline geldiğine dikkat çekti.

Simpson, tarım dışı istihdam verisinin kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini ancak altının genel fiyat hareketinin yukarı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Simpson, olası geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından yeni alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek altının önümüzdeki dönemde 4.600 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketi gerçekleştirebileceğini söyledi.

FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Piyasaların Fed politikasına yönelik beklentilerinde de dikkat çekici değişimler yaşanıyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 55 seviyesinde fiyatlıyor.

Söz konusu oran bir hafta önce yüzde 63 seviyesinde bulunuyordu. Bu değişim, piyasalarda Fed’in faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini gösteriyor.

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Faiz beklentilerinde yaşanan değişimler özellikle dolar, tahvil getirileri ve altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJI

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kısa vadeli faizlerin artırılmasından yana olduğunu açıkladı.

Musalem, faizlerin erken dönemde kademeli ve küçük adımlarla artırılmasının ilerleyen dönemde yapılabilecek ani ve sert faiz artışlarına kıyasla ekonomi açısından daha düşük maliyetli olabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinden gelen farklı açıklamalar, yatırımcıların faiz politikasına ilişkin beklentilerini sürekli olarak yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin Fed’in kararları açısından belirleyici olması bekleniyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 0,8 değer kazanarak ons başına 61,96 dolara yükseldi.

Platin yüzde 0,4 artışla 1.735,71 dolar seviyesine çıkarken paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.367,06 dolara geriledi.

Gümüş, platin ve paladyumun da haftalık bazda değer kazancıyla kapanış yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Değerli metal piyasasında önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikası, ABD ekonomik verileri, petrol fiyatlarının seyri ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.