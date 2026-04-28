Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olası müzakere için heyetin Pakistan’a gidişini iptal ettiğini açıklamasının ardından İran cephesinden de ‘müzakere masasına oturmayacağız’ mesajları gelmişti.

Yeni haftanın ilk gününde ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona ermesini içeren bir teklif sunduğuna dair haber akışları piyasalarda takip edildi.

ALTIN ‘BEKLE-GÖR’ MODUNA GEÇTİ!

Yapılan her yeni açıklamada yatırımcıların kafası daha da karışırken, altın fiyatları da bekle-gör moduna geçti. Yeni haftaya yatay seyirde başlayan altının gram fiyatı bugün 6.700 TL seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

‘PİYASALAR YENİ HAFTAYA UMUTLU BAŞLADI’

Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Piyasalar yeni haftaya biraz daha umutlu başladı. Bunlardan ilki altında yaşanan toparlanmaydı. İran'ın "Hürmüz'ü açalım" teklifine karşılık "nükleeri masadan kaldıralım" teklifi ve Amerika'nın bu durumun elini zayıflatacağına dair görüşlerinin üst düzey yöneticiler tarafından değil, daha alt kademe yöneticiler tarafından açıklanması etkili oldu. ‘Amerika'da hızlı bir anlaşma durumu olabilir mi?’ noktasındaki haber akışları ve Trump yönetiminin buna bağlı olarak bir toplantı yapmasıyla yeni haftaya başladık.

FED FAİZ KARARI YARIN! İŞTE BEKLENTİLER

Dışarıda tabii ki Fed faiz kararı ve bununla birlikte enerji fiyatlarındaki bozulmanın enflasyon etkileriyle ilgili Fed'in bu konudaki görüşleri oldukça önemli olacak. En az faiz kararı kadar, faizlerin sabit tutulması ve değiştirilmeyeceği ihtimali de yine beklentiler dahilinde.

‘Nükleer masadan kalkarsa ne olur, kalkmazsa ne olur? Savaşın yönü ya da ateşkesin süresi, süresiz bir ateşkesle durumu idare mi ederler?’ bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak yeniden petroldeki bu belirsizliğe bağlı olarak vadelilerde 107 dolar seviyesine çıkılması, altın tarafında baskılanmayı da beraberinde getirdi.

‘ GRAM ALTINDA SIKIŞMA DEVAM EDİYOR’

Yalnız içeride doların 45 liranın üzerine çıkmasıyla birlikte gram altında 6.750-6.900 TL bandındaki sıkışma devam ediyor. Yüksek seyrini koruyor ama hareket kabiliyeti önceki aylara göre oldukça düşük ve altın yatırımcısı ister istemez bu durumu bekleme noktasında takip ediyor.

‘ALTIN YATIRIMCISI BEKLEMEYE GEÇTİ’

İç gündemdeki gelişmelerin yanı sıra, petrolde 107 dolar seviyesinden bahsetmiştik. Endeks tarafında 14.500'ün üzerindeki seyir, Dolar/TL tarafında 45 liranın üzerindeki seyir ve altın ons tarafında 4687 dolarlara doğru bir geri çekilme hareketini takip ediyoruz. Burada hiç kuşkusuz özellikle petrol tarafında Goldman Sachs'ın petrol tahminini 90 dolar seviyesine çekmesi, altının ons tarafında ciddi bir baskılanmayı beraberinde getirdi. Çünkü bir arz şoku, buna bağlı olarak fiyat yükselişi ve beraberinde enflasyon kaygıları yine Goldman'ın ana odağındaydı.

Piyasa arz açığı beklentisi için 2025 yılında öngörülen 1.8 milyon varillik arz fazlasından, 2026 yılı 2. çeyreğinde günlük 9.6 milyon varillik arz açığı olacağı şeklindeki açıklamalar; Brent petrolde yukarı, ons altında aşağı yönlü hareketin başlayacağının nedeni olarak görülebilir. Ancak gram altın tarafına baktığımızda, doların güçlü seyri gram altının 6800 bandındaki yatay ama güçlü duruşunu devam ettirdi. Tüm bu gelişmelerle birlikte altın yatırımcısı ise tamamıyla beklemeye geçti.

GRAM ALTIN 7.000 TL'Yİ AŞAR MI?

Özellikle burada Dolar/TL'yi takip edeceğiz ama faizlerin yüksek seyri de Dolar/TL'yi baskılayan bir unsur. Dolayısıyla altın yatırımcısı için 7 bin lira ve üzerinde bir hareketin olabilmesi için içeride Dolar/TL rakamının 45.50'nin üzerine çıkması gerekiyor. Şu an için bu seviyenin oldukça uzağındayız. Kısa vade için bu seviyeler görülebilir ama en erken görülebilecek seviye hem resmi tatil hem de Kurban Bayramı olması nedeniyle Mayıs ayında piyasaların biraz daha rölantide kalmasıyla ötelenebilir.

Dolayısıyla gram altın tarafında, olası nakit ihtiyacına karşılık bozdurmaları da dikkate aldığımızda en erken Haziran sonu itibarıyla 7 bin lira ve üzerini görmemiz mümkün olabilir. Burada doların seyri ve nakit ihtiyacının artması durumu etkili olacaktır.

‘POWELL’IN SON TOPLANTISI OLACAK’

Yarın günü Fed faiz kararı açıklayacak. Bir sürpriz beklemiyorum ama biraz önce bahsettiğim gibi; özellikle enerji fiyatlarındaki ciddi bozulma, enerji fiyat tahminlerinin 90 dolar seviyesine çıkması, ciddi bir arz açığı olabilme ihtimali, petrolün lojistik olarak ulaşması noktasındaki sıkıntılar ve birçok petrol üreticisinin uğradığı zararı en erken bir yıl içinde telafi edebileceği gerçeği gibi birçok etken Fed'in masasında olacaktır.

Dolayısıyla bu toplantı, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı son toplantı olacak, çünkü görev süresini dolduruyor. Krizlerin ve baskıların içerisinde 8 yılı tamamladı Fed Başkanı Powell. Yellen'dan görevi devraldığından bu yana birçok zorlu koşulla karşılaştı. Fed başkanlarının görevden alınması, faiz indirmesi ya da artırımı yönündeki baskılara göğüs gerdi. Tüm bunların ışığında "enflasyonist dalgaya yol açtı" eleştirilerini aldı ve Fed'in faiz konusunda -indirim ya da artırım yönünde- çok acele etmemesi ciddi eleştirilerle karşılaştı.

Bu toplantıda Fed Başkanı Powell'dan 2018-2026 yıllarının bir değerlendirmesini bekliyorum. Özellikle petrol fiyatları, Fed'in bundan sonraki yol haritası, büyümeden işsizlik rakamlarına, istihdam verilerinden çekirdek PCE'ye kadar tüm verilerdeki tahmini beklentileri ile olaylara bakışındaki ılımlı, dengeli ya da riskli şeklindeki tanımlamaları piyasalar tarafından yakından takip edilecektir.

ALTINDA HAZİRAN BEKLENTİSİ!

Önümüzdeki bir aylık süreçte, Haziran sonuna kadar gram altın tarafında 7.000, 7.100-7.300 bandında bir fiyatlama görebiliriz ama burada Dolar/TL ve dolar endeksi önemli olacaktır. Özellikle geri çekilmeler olduğunda yatırımcı şu anda alım için çok fazla aceleci davranmıyor. Altına olan yoğun talep sonrasında piyasada gramı düşük ya da sahte altına karşı kuyumcuların fiziki anlamdaki uyarılarını dikkate alan yatırımcı, biraz daha "bekle gör" politikasına geçti.

Nakit ihtiyacı ya da nakit fazlası söz konusu olduğunda, önceki kadar istekli alım yapmadığını görüyoruz. Ancak her geri çekilmede, yatırımcıyı yeniden alıma getirecek olan seviye -şu anda oldukça uzağında olmakla birlikte- 6000-6100 lira bandı olacaktır. Haziran sonuna kadar da 7 bin liranın üzerinde, 7100-7300 TL bandında bir gram altın görebiliriz. Fakat onun öncesinde bayram ve yaz tatili sebebiyle nakit ihtiyaçlarının artması, altın tarafında nakde dönüşleri hızlandırabilir. Bu yüzden yakından takip etmemiz gerekiyor.”