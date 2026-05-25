Altında Hürmüz rüzgârı: Yükselişin nedeni belli oldu

25.05.2026 - 07:14 | Son Güncellenme:

#Altın#Hürmüz Boğazı#Trump

Altın, haftaya yükselişle başladı. ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda anlaşmaya yaklaşması, piyasalarda enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Külçe altın, gün içinde yüzde 1,6’ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı. Böylece geçen haftaki sınırlı kaybını büyük ölçüde telafi etti.

ABD’li yetkililer, pazar günü yaptıkları açıklamada anlaşmanın nihai metni üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Tarafların son onayı vermesinin birkaç gün sürebileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya paylaşımında anlaşma için “acele etmeyeceğini” söyledi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington ile Tahran arasındaki temasların sürdüğünü açıklamıştı. Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda kısa süre içinde “iyi haberler” gelebileceğini dile getirmişti.

NET VE SOMUT ADIMLAR GELECEK Mİ?

Piyasalarda ise temkinli bir iyimserlik hâkim. Global X ETF analisti Justin Lin, altının bu gelişmelere verdiği tepkinin şimdilik sınırlı kaldığını söyledi. Lin’e göre yatırımcılar, yükselişin kalıcı olması için İran cephesinden daha net ve somut adımlar görmek istiyor.

Öte yandan altın, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 geriledi. İran savaşıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, piyasalarda faiz artışı beklentilerini artırmıştı. Yüksek faiz beklentisi de getiri sağlamayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

Fed tarafında da gözler yeni başkan Kevin Warsh’a çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, Warsh’ın ekonomi ve faiz politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından takip edecek.

Singapur saatiyle 10.30 itibarıyla spot altın yüzde 1,2 artışla 4.562,24 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 3 değer kazanarak 77,79 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükselişe eşlik etti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

