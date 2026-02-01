Geçtiğimiz hafta serbest piyasada 8.100 TL’yi test eden gram altın fiyatı resmen çakıldı. Ocak ayı itibarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında iki günde beklenmedik çöküş yaşandı. Fiyatlarda 1.300 TL’yi aşan kayıplar verdi.

13.000 TL’DEN 11.900’E İNDİ

Kuyumcular, geçen hafta çeyrek altın fiyatının 13.000 TL’yi gördüğünü sonrasında fiyatların 11.900 TL seviyelerine gerilediğini söyledi.

Serbest piyasada gram altın 2 gün önce 8.100 TL ile tarihi rekor kırdı. Sert düşüş sonrası fiyatlar 6.788 TL seviyelerine kadar geriledi. İki günde ortalama 1.300 TL değer kaybetti.

UZMANLARDAN ‘DİKKATLİ OLUN’ UYARISI!

Altın yatırımcısını üzdü, uzmanlar önümüzdeki hafta fiyatların inip çıkabileceğini ve dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıyor. Altın kuyumcuda 7.300 TL’ydi, bankada alış fiyatı 6.600 TL satış fiyatı ise 7.100 TL’yi gördü.

‘ALTIN HER ZAMAN GÖRDÜĞÜ YERE GİDER’ ÖNGÖRÜSÜ

Küçük yatırımcı ise en çok gram altına ağırlık veriyor. Çünkü hem işçiliği yok hem de alım satım arasındaki farkı çok az. Kuyumcular, ‘altın her zaman gördüğü yere gider’ öngörüsünde bulunuyor.

10 GRAM BİLEZİKTE 6 BİN TL KAYIP

Kuyumcular, 22 ayar 10 gram bileziğin 75 bin TL’den 69 bin TL seviyelerine gerilediğini belirtti. Fiyatlar 6 bin TL düşüşe geçti.

UBS’TEN ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN!

Öte yandan küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik beklentisini dikkat çekici biçimde yukarı yönlü revize etti. UBS’nin altına yönelik olumlu duruşu, piyasalardaki somut göstergelerle de destekleniyor. Dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonlarından biri olan SPDR Gold Shares ETF (GLD), güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Fon, son bir yılda yüzde 94’ü aşan getiri sağlarken, son altı ayda yüzde 61’in üzerinde yükseldi. Yılbaşından bu yana kaydedilen artış ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN TALEBİNDE ÜÇLÜ DESTEK MEKANİZMASI

Yatırım bankasına göre altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsurlar önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürecek. UBS, merkez bankalarının artan altın alımlarının, ETF’lere yönelik fon girişlerinin ve külçe altına olan fiziki talepteki yükselişin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

UBS, altındaki yükseliş beklentisini yalnızca talep dinamikleriyle sınırlı görmüyor. Banka, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, küresel ekonomik risklerin canlı kalması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle artan mali baskıların, ABD iç politikasına dair belirsizlikleri artırdığına dikkat çekiyor. Bu ortamın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiği ifade ediliyor.

2026 SONUNA DOĞRU SINIRLI DÜZELTME ÖNGÖRÜSÜ

Banka, olumlu görünümüne rağmen 2026 yılının sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ihtimalini de masada tutuyor. UBS’ye göre ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatları, geçici bir düzeltmeyle ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu olası düşüşün, altının uzun süre yüksek bir fiyat bandında kalıcılığını bozmayacağı belirtiliyor.

Banka, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara yükseltti. Güncellenen projeksiyonlar, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerini kapsıyor.