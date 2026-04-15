ABD’nin İran’a yönelik Hürmüz Boğazı’nda aldığı abluka kararı sonrası taraflardan müzakere sürecine dair yeni adımlar gelmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yeni tur müzakerelerin hafta sonuna doğru Pakistan’ın başkenti İslamabad veya İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacağına dair haber akışlarıyla birlikte altın ve gümüş fiyatları yükselirken, petrol baskılandı.

Haftaya 6.800 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı anlaşma umuduyla birlikte salı günü 6.900 TL seviyelerine dayandı. Gram gümüşün fiyatı 110 TL eşiğini aşarken, petrol 100 dolar bandının altını test etti.

İLK GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKAN 2 MADDE!

ABD'nin Hürmüz ablukası sonrası riskler artarken, yeni bir anlaşma umudu piyasalarda tansiyonu düşürdü. Peki yeni tur müzakerelerden olumlu sonuç çıkmasının ardından gram altın kısa sürede 7.000 TL’yi aşar mı? Petrolde yeniden 90 dolar altı mümkün mü Altın uçacak mı, yoksa dibe mi vuracak? Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar ateşkes görüşmeleri olduysa da savaşın 47. günündeyiz. Ateşkes süreci içerisinde birinci İslamabad görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Basına sızan görüşmelerdeki konu başlıklarından iki önemli madde var: Amerika'nın uranyum işlemlerini İran'ın 20 yıl süreyle dondurmasını talep etmesi, İran'ın da buna cevaben 20 yıl değil 5 yıl istemesi.

Öte yandan İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den 270 milyar dolar tazminat talebinde bulunması, bu süreç içerisinde taraflarca karşılıklı kabul edilmedi. Bununla birlikte tarafların bu hafta sonuna doğru yeniden bir araya gelecekleri yönünde açıklamalar vardı.

ABD İLE İRAN’IN İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDEN BEKLENTİ NE?

Hepimiz biliyoruz ki tarafları masaya oturtan Çin'dir. Çin Başkanı Şi'den konuya ilişkin 4 maddelik önemli açıklamalar geldi. Birinci madde barış içinde yaşamak, ikincisi ulusların egemenliği, üçüncüsü uluslararası hukukun üstünlüğü ve dördüncüsü kalkınma ve güvenlik. En yetkili ağızdan, Çin'den gelen bu açıklamalar sonrasında İslamabad'daki toplantıda tarafların daha uzlaşıcı olacağı kanaatindeyim. Zira ablukayı delen tek ülke Çin. Çin ve İran gemilerinin ablukadan çıkarak petrol yüklü tankerlerin bölgeden ayrıldıkları haberleri de geldi. Bunun üzerine Amerika'nın da o masaya oturacağı ama tekliflerin karşılıklı olarak değişebileceği konuşuluyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER 22 NİSAN’A ÇEVRİLDİ

Tüm bu gelişmelerle birlikte gram altın tarafında 6.900 TL’den 6.700 TL’ye bir geri çekilme olmuştu. Yeniden 6.800 TL seviyesinin üzerinde bir toparlanma var. Tabii ki içeride doların biraz daha yükselmesi, baskılanan bir dolar profili olsa da bir yükselişin gram altını desteklemesi ön planda. Bununla birlikte 22 Nisan yaklaşıyor. 22 Nisan'da Merkez Bankası'ndan faizde indirim ya da yükseltme yönünde bir değişim beklenmiyor. Dolayısıyla bu da içeride gram altının biraz daha serbest hareket etmesini sağlayacaktır.

ALTINI BASKILAYAN EN BÜYÜK ETKEN!

Ancak dünya genelinde baktığımızda insanların şu soruyu sormaları çok doğal: Savaş başladığında altında bir yükseliş gördük ama sonrasında sert satışlar geldi, neden? Buradaki en büyük etken, rezervlerini sürekli olarak altın yönünde aralıksız artıran Hindistan ve Çin gibi iki büyük ülkenin tamamıyla İran savaşına konsantre olmaları ve emtia tarafındaki alımlara kısa bir süre ara vermiş olmalarıdır.

Hindistan, Çin ve Asya ülkelerinin İran petrolüne olan bağımlılıkları ve Hürmüz Boğazı gibi konular sebebiyle dikkatlerin İran'a çevrilmesi, altın fiyatlamalarında satışları beraberinde getirdi. Öte yandan altının hareketini etkileyen dolar/yen paritesinin önceki dönemlerdeki gibi güçlü dolar/zayıf yen profilinden uzaklaşması da altını ons tarafında baskıladı.

Bir diğer önemli konu başlığı ise Fed'in faiz indirim sürecine ara vereceği ve 29 Nisan'da yapacağı toplantıda faizde bir değişim yapmayacağı beklentisidir. Bu beklenti altını ilk etapta rahatlatmış gibi olduysa da 4650-4750 dolar bandında hareket eden ons fiyatlamasında kısmen bir baskıyı beraberinde getirdi.

‘PETROL YÜKSELİNCE ALTIN DÜŞER’ TEZİ BİR KEZ DAHA İŞLEDİ

'Petrol yükseldiği zaman altın düşer' tezi bir kez daha sistemde yerini aldı ve işledi. Gerilimin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarının 100 dolardan 110 dolarlara ve üzerine doğru hareketlenmesini gördük. Savaş bitse bile petrol üreten ülkelerin, yüklenmiş ve yüklenmek için bekleyen gemileri baz alındığında sürecin belli olmamasından dolayı yükleme işlemini yapamamaları ve üretim kapasitelerini tarihi dip seviyelere düşürmeleri şu anda güçlü petrol fiyatlamasını destekler noktada.

PETROLDE YENİDEN 90 DOLAR MÜMKÜN MÜ?

Bu açıdan baktığımızda, daha önce ateşkes ihtimaliyle birlikte petrolde 92 dolara kadar bir geri çekilme görmüştük ancak gerilimin artmasıyla birlikte yeniden 100 dolar seviyesini gördük. Kritik seviye olarak, özellikle aşağıda önemli bir destek noktası haline gelen 90 dolar seviyesinin petrolde bir süre daha devam edeceğini düşünen taraftayım.

Çünkü savaşın getirdiği maliyetler olacaktır. Şu anda arz yönlü yükselen bir fiyat yaşıyoruz. Üretilmiş olan petrolün ulaştırılamaması ve lojistiğinin yapılamamış olmasının getirdiği bir fiyatlama bu. Çok sağlıklı bir fiyatlama değil ama ilerleyen süreçte petrol fiyatları 90 doların altına sarksa bile 80 ile 90 dolar bandında savaşın maliyetinin çıkarılmasına çalışılacaktır. Savaşla birlikte yaraların sarılmasının enflasyon üzerindeki etkilerini de göreceğiz.

GRAM ALTINDA KISA VADELİ HEDEF: 7.000 TL BARAJI KIRILACAK MI?

Gram altın tarafına geldiğimizde, serbest piyasada savaşın ilk başladığı gün görülen 8.100 lira gibi bir seviye var. Ancak büyük oyuncular Çin ve Hindistan'ın yeniden rezerv güçlendirmek için emtia alımlarına başladığı haberlerini görmeden burada çok seri hareketler görmemiz mümkün değil. Yüksek seyrini koruyacaktır ama ralli dediğimiz şov hareketler gram altın tarafında da çok fazla görülmeyecektir. Bununla birlikte serbest piyasa koşullarında faizlerin artması ihtimali, altını biraz daha baskılayacaktır. Yükselen faiz ve yükselen petrol fiyatları altını güçlü tutsa da ralli hareketlerinden uzak tutacak etkenlerdir. Dolayısıyla gram altın tarafında kısa vadeli hedefler 7.000-7.300 lira bandındadır.

BARIŞ SENARYOSU NE OLUR?

Olası bir barış senaryosunda tarafların uranyum konusunda bir ortak nokta bulması gerekiyor. ABD, 20 yıl uranyum zenginleştirmesi yapılamaz derken, İran, 5 yılda diretiyor. Bunun orta noktası bulunabilir. Petrolde geri çekilmeler olursa ki taraflar anlaşıp el sıkışsa bile, 85-90 dolarlar yeni kabul edeceğimiz petrol fiyatlamaları olarak karşımıza çıkacaktır. Ons tarafındaki fiyatlamalarda ise 4700 dolar seviyesinde bir dengelenme ve sakinlik göreceğiz. Ayrıca Fed ve Trump'ın açıklamalarını, Trump'ın içeride gerek Epstein dosyasıyla ilgili gerek savaştaki plansız hareketlerini ve amacına tam ulaşamamasının kasım ayındaki seçimlere olan etkilerinin fiyatlamasını izleyeceğiz.

‘YATIRIMCI BEKLEME SÜRECİNE GİREBİLİR’

Bu açıdan altın yatırımcısı, önümüzdeki 3 ila 6 aylık periyotta bir süre bekleme sürecine girebilir. Ondan sonraki gelişmelere hep birlikte bakacağız.”