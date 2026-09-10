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UzmanparaAltında kritik 48 saat başladı! Rakamlar piyasayı değiştirecek
UzmanparaAltın Fiyatları

Altında kritik 48 saat başladı! Rakamlar piyasayı değiştirecek

10.09.2026 - 07:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#ABD Enflasyonu

Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken piyasaların gözü ABD’den gelecek kritik enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Altında kritik 48 saat başladı Rakamlar piyasayı değiştirecek

Doların küresel piyasalardaki zayıf görünümünden destek bulan ons altın güne sınırlı yükselişle başladı. Önümüzdeki iki günde açıklanacak üretici ve tüketici enflasyonu verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman talebi yakından izlenirken altın fiyatları yeniden hareketlendi. Dolar endeksindeki zayıflamanın değerli metallere destek sağlamasıyla birlikte ons altın, günün ilk işlemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Spot altın, ons başına 4 bin 414,97 dolar seviyesine kadar yükselirken günlük değer kazancı yüzde 0,29 oldu. Böylece ons altında yaklaşık 13 dolarlık bir artış kaydedildi.

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ABD piyasalarında işlem gören aralık vadeli altın kontratlarında ise farklı bir görünüm dikkat çekti. Vadeli altın yüzde 0,1 civarında gerileyerek 4 bin 457,10 dolar seviyesinde işlem gördü.

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ALTINDA DOLAR DESTEĞİ

Altın fiyatlarında son işlemlerde öne çıkan en önemli faktörlerden biri ABD dolarındaki zayıflama oldu.

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Marex analisti Edward Meir, değerli metalin özellikle doların güç kaybetmesinden destek aldığını belirtti.

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Doların gerilemesi, altının uluslararası yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor. Altın dolar üzerinden fiyatlandığı için ABD para birimindeki değer kaybı, farklı para birimlerini kullanan yatırımcıların değerli metallere olan talebini artırabiliyor.

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Bu nedenle piyasalarda dolar endeksindeki hareketler ile altın fiyatları arasındaki ilişki yakından takip ediliyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK İKİ GÜN

Altın piyasasında asıl hareketliliğin ise ABD'den gelecek enflasyon rakamlarıyla yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcılar ilk olarak ABD üretici fiyat endeksi verilerine odaklanacak. Ardından cuma günü açıklanacak tüketici enflasyonu rakamları piyasaların radarında olacak.

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Özellikle tüketici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin tahminleri değiştirebilir.

Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği beklentisini güçlendirebilir. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise faizlerde daha yumuşak bir politika izlenebileceği yönündeki beklentileri artırabilir.

Bu nedenle altın yatırımcıları açısından önümüzdeki 48 saat büyük önem taşıyor.

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GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Bankası'nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı da piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümü Fed'in söz konusu toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ancak piyasalardaki faiz beklentilerinin açıklanacak yeni ekonomik verilerle birlikte hızlı şekilde değişebileceği belirtiliyor.

Özellikle enflasyon rakamları, Fed üyelerinin para politikasına ilişkin vereceği mesajların tonunu ve piyasanın yılın geri kalanına ilişkin faiz senaryolarını doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle altın fiyatlarının yalnızca açıklanacak veriler sırasında değil, Fed toplantısına kadar olan süreçte de dalgalı bir görünüm sergileyebileceği değerlendiriliyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Altın açısından Fed'in izleyeceği politika kritik önem taşıyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini sınırlayabiliyor. Buna karşılık faizlerin düşeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Bu nedenle ABD'den gelecek her yeni ekonomik veri yalnızca dolar ve tahvil piyasalarında değil, değerli metaller tarafında da yakından izleniyor.

Uzmanlar özellikle enflasyon görünümünün Fed'in hareket alanını belirleyeceğine dikkat çekiyor.

ABD'NİN BORCU DA ALTINI DESTEKLİYOR

Altını destekleyen faktörler yalnızca dolar ve faiz beklentileriyle sınırlı değil.

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD'deki mali baskıların da yatırımcıların uzun vadeli güvenli liman arayışında etkili olduğunu belirtti.

ABD'nin kamu borcundaki hızlı yükseliş, piyasalarda uzun vadeli mali sürdürülebilirliğe ilişkin tartışmaları beraberinde getiriyor.

ABD'nin toplam borcunun geçtiğimiz ay ilk kez 40 trilyon dolar seviyesini aşması da yatırımcıların dikkatini çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Mali görünüm konusunda artan endişeler, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

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JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Altın fiyatlarını etkileyebilecek diğer başlıklardan biri de jeopolitik gelişmeler.

İran, ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Enerji ticareti açısından dünyanın en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki olası gerilimler, küresel piyasalarda risk algısının yükselmesine neden olabiliyor.

Jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesi fiyatları destekleyebiliyor.

Ancak piyasa uzmanları mevcut durumda jeopolitik gelişmelerin altındaki fiyatlamalarda ana belirleyici olmadığını, yatırımcıların öncelikle ABD ekonomisinden gelecek veriler ile Fed'in faiz politikasına odaklandığını ifade ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ, PLATİN GERİLEDİ

Değerli metaller piyasasında ise karışık bir görünüm hakim.

Spot gümüş yüzde 0,2 yükselerek ons başına 67,42 dolara çıktı.

Platin yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.885,02 dolar seviyesine gerilerken paladyum yüzde 0,2 artışla 1.355,50 dolardan işlem gördü.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte özellikle ABD enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yaşanabilecek hareketlerin altın başta olmak üzere değerli metallerin yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

 

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