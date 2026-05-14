Altında kritik bekleyiş: Yatırımcılar için alım fırsatı mı?

UzmanparaAltında kritik bekleyiş: Yatırımcılar için alım fırsatı mı?
14.05.2026 - 07:55 | Son Güncellenme:

Altın piyasasında gözler bu kez sadece fiyat ekranlarında değil, diplomasi trafiğinde. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak kritik görüşmeden çıkacak mesajlara odaklandı. Peki altın için bu seviyeler alım fırsatı mı? İşte detaylar...

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken altın fiyatları perşembe günü yatay bir seyir izledi. Spot altın ons başına 4.700 dolar seviyesinde dengelendi.

Piyasada ana gündem, ABD ile Çin arasındaki üst düzey temaslar oldu. Uzmanlara göre yatırımcılar, iki ülke arasında ticaret gerilimini azaltacak bir mesaj gelip gelmeyeceğini yakından izliyor.

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, altında şu an bir konsolidasyon süreci yaşandığını belirtti. Lan, “Herkes ABD ile Çin arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuca odaklanmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILAR İÇİN ALIM FIRSATI MI?

Lan ayrıca altında hafif aşağı yönlü bir eğilim görüldüğünü ancak bunun yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Trump’ın Pekin’de Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde ekonomi, ticaret ateşkesi ve Orta Doğu’daki çatışmaların ana başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Özellikle İran savaşına ilişkin ilerleme sinyalleri, piyasaların risk algısını doğrudan etkileyebilir.

ENFLASYON ENDİŞELERİNİ YENİDEN GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan ABD’de açıklanan üretici fiyatları verisi de dikkat çekti. Nisan ayında üretici fiyatlarında son dört yılın en sert artışının kaydedilmesi, enflasyon endişelerini yeniden güçlendirdi.

Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Altın her ne kadar enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz beklentisi değerli metal üzerinde baskı yaratabiliyor.

Hindistan cephesinde ise altın ithalat vergisinin artırılması sonrası fiyatlarda yaşanan yükseliş, zayıf talep ortamında yatırımcı satışlarını hızlandırdı.

Kısacası altın piyasasında yön arayışı sürüyor. Yeni rota ise büyük ölçüde Trump-Şi görüşmesinden çıkacak mesajlara ve küresel risk algısının nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.

Adana'da Akılalmaz Olay! Vakaya giden ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü
Kasapoğlu, NATO PA'da 360 derece güvenlik yaklaşımının önemini vurguladı
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Taksici Erhan Çiftçi cinayetinde iddianame hazır! Katil zanlısına müebbet hapis talebi