Altında kritik bekleyiş! İşte düşüşün 2 nedeni

Milliyet.com.tr/ Altın piyasasında pazartesi günü görülen yükselişin ardından salı günü geri çekilme yaşandı. Doların güçlü konumunu koruması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metalin fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

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Piyasalarda dikkatler, ABD’de çarşamba ve perşembe günü yayımlanacak enflasyon göstergelerine çevrildi. Yatırımcılar, bu verilerden Fed’in önümüzdeki dönemde atabileceği adımlara ilişkin yeni sinyaller bekliyor.

Faiz artırımı olasılıklarının fiyatlamalarda yerini koruduğu süreçte altının yanı sıra gümüş, platin ve paladyum da değer kaybetti.

BİR HAFTANIN ZİRVESİNİN ARDINDAN DÜŞÜŞ

Pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, salı günü bu yükselişi sürdüremedi. Yüzde 0,2 değer kaybeden spot altının ons fiyatı 4.164,45 dolara geriledi.

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ABD’de işlem gören aralık vadeli altın kontratlarında da benzer bir hareket izlendi. Kontratlar, yüzde 0,1 düşüşle 4.187,90 dolar seviyesine indi.

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Böylece hem spot piyasada hem de vadeli işlemlerde altın fiyatları aşağı yönlü hareket etti. Önceki gün ulaşılan yüksek seviyelerin ardından piyasada doların seyri ve yaklaşan veri takvimi öne çıktı.

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DOLAR 18 AYIN ZİRVESİNE YAKIN SEYREDİYOR

Altındaki geri çekilmede doların güçlü seyri etkili oldu. ABD para birimi, önceki seansta gördüğü 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görmeye devam etti.

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Doların değer kazanması, bu para birimi üzerinden fiyatlanan altın ve diğer metalleri farklı para birimleri kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor. Bu durum, değerli metal piyasasında fiyatlar üzerinde baskı yaratabiliyor.

Altın piyasasında güçlü doların etkisi izlenirken yatırımcıların bir diğer gündem maddesini ABD’deki faiz beklentileri oluşturdu.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER İKİ KRİTİK VERİDE

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Piyasalar, Fed’in faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerini şekillendirebilecek iki önemli veri için bekleyişe geçti. Çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklanacak. Her iki gösterge de ülkedeki fiyat artışlarının seyrine ilişkin yeni bilgiler sunacak.

Özellikle tüketici enflasyonunun nasıl bir tablo ortaya koyacağı, altının kısa vadeli hareketleri açısından yakından takip ediliyor. Açıklanacak rakamların faiz artırımı beklentilerini nasıl etkileyeceği, yatırımcıların odağında bulunuyor.

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ANALİSTTEN ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU

Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, ABD TÜFE verisinin altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından kritik olacağını söyledi. Rodda, özellikle çekirdek enflasyonun beklentileri aşması ihtimaline dikkat çekti. Böyle bir sonucun ekim ayında faiz artırımı beklentilerini sınırlı ölçüde bile yükseltmesi halinde altın fiyatlarında yeniden düşüş görülebileceğini belirtti.

Bu değerlendirme, piyasaların yalnızca açıklanacak enflasyon rakamlarına değil, söz konusu rakamların Fed’e ilişkin beklentileri ne ölçüde değiştireceğine de odaklandığını gösteriyor.

ARALIK AYI İÇİN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 88

Faiz beklentileri, altın piyasasındaki fiyatlamaların önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay faiz artırmasına yüzde 21 olasılık veriyor.

Aralık ayında faiz artırımı yapılması ihtimali ise yüzde 88 olarak fiyatlanıyor. Bu oranlar, piyasalarda yılın ilerleyen dönemine ilişkin artırım beklentisinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

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Faizlerin yüksek kaldığı dönemlerde yatırımcılar genellikle altın yerine getiri sunan varlıklara yöneliyor. Bu nedenle faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altının seyri açısından yakından izleniyor.

FED’DEN DAHA SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın açıklamaları da para politikasına ilişkin gündemde yer aldı. Hammack, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Fed’in daha sıkı bir para politikası duruşuna nispeten hızlı geçmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonun daha geniş bir alana yayıldığını belirten Hammack, bu durumun şirketlerin fiyat belirleme kararlarını da etkilemeye başladığını ifade etti.

Hammack’ın değerlendirmeleri, yatırımcıların enflasyon verilerini beklediği ve faiz artırımı olasılıklarını fiyatladığı bir dönemde geldi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ SALDIRILAR DA TAKİP EDİLİYOR

Ekonomik veriler ve faiz beklentilerinin yanında jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde bulundu. Suudi Arabistan, yeni bir füze saldırısı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Riyad Havalimanı’nın şimdilik kapalı kalacağı bildirildi.

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Bu gelişme, cumartesi günü bir havalimanı terminalinde can kayıplarına yol açan füze saldırısının ardından yaşandı. Söz konusu saldırıyı, İran’la bağlantılı Yemen’deki Husiler üstlenmişti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DA KAYIP

Değerli metal piyasasındaki düşüş altınla sınırlı kalmadı. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görüldü. Spot gümüş, yüzde 0,5 değer kaybederek ons başına 60,01 dolara geriledi. Platin fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 1.682,47 dolara indi.

Paladyumda da yüzde 0,5 kayıp yaşandı ve ons fiyatı 1.137,69 dolar seviyesine çekildi. Böylece takip edilen dört değerli metalin tamamı salı günü düşüş kaydetti.