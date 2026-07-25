Altında kritik eşik kırıldı! Düşüş daha da derinleşir mi?

Hafta içinde 4 bin 200 dolara doğru yükselen ons altın, kazançlarını koruyamayarak kritik 4 bin 70 dolar seviyesinin altına geriledi. Analistler, satışların devam etmesi halinde 4 bin ve 3 bin 940 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

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Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve tahvil faizlerindeki yükseliş, değerli metallerin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında artan saldırı ve gerilim ortamının dolara olan talebi desteklemesi, ons altın fiyatlarında yeniden satış baskısı oluşmasına neden oldu.

Güvenli liman olarak görülen altın, hafta içerisinde kısa vadeli alçalan kanalının üzerine çıkarak 4 bin 200 dolar direncine doğru hareket etmişti. Ancak yükselişin kalıcı olmaması ve doların küresel piyasalarda güç kazanmasıyla birlikte ons altın yeniden yönünü aşağı çevirdi.

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4 BİN 70 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

QNB Invest tarafından yayımlanan teknik değerlendirmede, ons altın için 4 bin 70 dolar seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından kritik bir eşik olduğu belirtildi.

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Altın fiyatlarının bu seviyenin üzerinde kalması, kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam etmesi açısından önemli görülüyordu. Ancak ons altın, hafta içinde başlayan yükselen trendini korumakta başarılı olamadı ve 4 bin 70 dolar desteğinin altını yeniden test etti.

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Bu hareketle birlikte altının kısa vadeli teknik görünümünde zayıflama yaşanırken, yatırımcıların odağı aşağı yönlü destek seviyelerine çevrildi.

İLK DESTEK 4 BİN DOLAR

Teknik analizde ons altın için ilk önemli destek noktası 4 bin dolar olarak öne çıkıyor. Psikolojik açıdan da önem taşıyan bu seviyenin korunması, satış baskısının sınırlı kalması açısından yakından takip edilecek.

Altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunamaması halinde ise düşüşün hız kazanabileceği ve fiyatların 3 bin 940 dolara doğru geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

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QNB Invest analizinde 3 bin 940 dolar seviyesinin ana destek konumunda bulunduğu belirtildi. Söz konusu seviye, aynı zamanda Kasım 2025’ten bu yana görülen en düşük fiyat bölgesine işaret ediyor.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki son geri çekilmede iki temel gelişme dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, ABD ile İran arasındaki gerilimin dolar lehine bir görünüm oluşturması oldu. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

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İkinci önemli unsur ise küresel tahvil faizlerindeki yükseliş olarak gösteriliyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil faizlerinin arttığı dönemlerde yatırımcıların faiz getirili varlıklara yönelmesi nedeniyle baskı altında kalabiliyor.

Bu nedenle jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyememesi, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketlerin piyasada daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

YÜKSELİŞ İÇİN 4 BİN 70 DOLAR AŞILMALI

Ons altının yeniden pozitif bir kısa vadeli görünüm kazanabilmesi için ilk olarak 4 bin 70 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 4 bin 100 dolar direnci takip edilecek.

Alımların güçlenmesi ve 4 bin 100 doların üzerinde fiyatlamaların görülmesi durumunda, hafta içinde test edilen 4 bin 200 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak mevcut teknik görünümde, 4 bin 70 dolar altında kalındığı sürece yükseliş denemelerinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

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ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

QNB Invest’in değerlendirmesine göre ons altında aşağı yönlü hareketlerde 4 bin dolar ve 3 bin 940 dolar seviyeleri destek olarak izlenecek.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 70 dolar ve 4 bin 100 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Destek: 4.000 – 3.940 dolar

Direnç: 4.070 – 4.100 dolar

Küresel tahvil faizlerinin seyri, doların yönü ve ABD-İran hattından gelecek haberlerin önümüzdeki günlerde altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.