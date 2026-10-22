Altında kritik eşik kırıldı! Düşüşün arkasında iki önemli neden var

HABER MERKEZİ Altın piyasasında satış baskısı arttı. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine yönelik endişeler, faiz beklentilerini de etkiledi. Faiz getirisi sunmayan altın, bu beklentilerin güçlenmesiyle güne belirgin bir düşüşle başladı.

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Spot altının ons fiyatı, saat 12.04 itibarıyla 4.082,75 dolara geriledi. Böylece 14 Ekim’den sonra ilk kez 4.100 dolar seviyesinin altı görüldü. Günlük değer kaybının yüzde 1’i aşmasıyla birlikte yatırımcıların odağı iki başlıkta toplandı: Petrol fiyatlarının seyri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI DERİNLEŞTİ

Altın fiyatlarındaki gerilemenin merkezinde, yükselen enerji maliyetlerinin para politikasına olası etkileri bulunuyor. Petrolün pahalanması, enflasyonun yüksek kalabileceği beklentisini beslerken faizlerin de uzun süre mevcut seviyelerde tutulabileceği görüşünü güçlendiriyor.

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Bu görünüm, altına yönelik talebi baskılıyor. Yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirdiği ortamda ons altın, 4.100 dolar eşiğinin altına çekilerek 4.082,75 dolardan işlem gördü.

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Piyasada dikkatler artık yalnızca altının fiyat hareketinde değil, bu hareketi etkileyen enerji ve faiz cephesindeki gelişmelerde de yoğunlaşıyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Brent petrolün beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın piyasasının yakından izlediği gelişmeler arasında yer alıyor.

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Suudi Aramco’nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ham petrol fiyatları yükseldi. ABD yönetiminin de Suudi Arabistan’daki bazı Amerikan diplomatik personeli ve aile üyelerinin ülkeden ayrılmasını emretmesi, bölgedeki gelişmeleri piyasaların gündemine taşıdı.

Petroldeki yükselişin altına etkisi ise enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden şekilleniyor. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması ihtimali, sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği düşüncesini destekliyor.

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UZMAN İSİM FAİZ BEKLENTİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yukarı taşıyabileceğini belirtti. Wong, bu durumun uzun vadede faiz oranlarının yükselme olasılığını güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

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Wong’un değerlendirmesine göre, yatırımcıların hem kısa hem de uzun vadeli faizlerde yükseliş beklemesi, altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesi de bu ortamda azalıyor.

Bu nedenle petrol piyasasındaki yükseliş, altın yatırımcıları açısından faizlerin gelecekte izleyeceği yolun da önemli bir göstergesi olarak takip ediliyor.

FED’İN EKİM KARARI BEKLENİYOR

Altın piyasasının diğer önemli gündem maddesi, Fed’in 27-28 Ekim’de gerçekleştireceği toplantı olacak. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın geçen cuma yaptığı açıklamalar, faizlerin bu toplantıda sabit tutulacağı yönündeki beklentileri belirgin biçimde değiştirmedi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kalıcı olabileceği endişesi, daha sıkı para politikasına yönelik görüşleri güçlendiriyor. Buna rağmen Fed politika yapıcılarının şimdilik sabırlı davranması bekleniyor.

Böylece piyasada, yaklaşan toplantıda faizlerin korunacağı beklentisi öne çıkarken sonraki aylara ilişkin artış ihtimalleri de yakından izleniyor.

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ARALIK İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 90

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, 27-28 Ekim toplantısında faiz artırımı yapılması ihtimalini yüzde 16 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına ilişkin beklentiler ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa fiyatlamalarında aralıkta faiz artışı olasılığı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

İki toplantı arasındaki bu fark, yatırımcıların kısa vadede bekleme kararı öngörürken yılın son ayında daha sıkı bir para politikası ihtimaline ağırlık verdiğini gösteriyor. Altın üzerindeki faiz baskısında da bu beklentiler etkili oluyor.

GRAM ALTINDA SATIŞ FİYATI 6.523 LİRA

Küresel piyasalarda ons altının gerilemesiyle birlikte yurt içindeki altın fiyatları da takip ediliyor. Saat 11.52 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.552,37 lira, satış fiyatı ise 6.523,20 lira olarak kaydedildi.

Altın piyasasında petrolün yüksek seviyelerdeki seyri ve Fed’in yaklaşan toplantısı gündemin ilk sıralarında bulunuyor. Yatırımcılar, enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerine etkisini ve bu etkinin faiz kararlarına nasıl yansıyacağını izliyor.