Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltında kritik eşik kırıldı! Düşüşün arkasında iki önemli neden var
UzmanparaAltın Fiyatları

Altında kritik eşik kırıldı! Düşüşün arkasında iki önemli neden var

22.10.2026 - 08:07 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları

Altın fiyatlarında günlük kayıp yüzde 1’i aşarken ons altın, 14 Ekim’den bu yana ilk kez 4.100 doların altına indi. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Yurt içinde gram altının satış fiyatı ise 6.523 lira seviyesinde kaydedildi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altında kritik eşik kırıldı Düşüşün arkasında iki önemli neden var

HABER MERKEZİ Altın piyasasında satış baskısı arttı. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine yönelik endişeler, faiz beklentilerini de etkiledi. Faiz getirisi sunmayan altın, bu beklentilerin güçlenmesiyle güne belirgin bir düşüşle başladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Spot altının ons fiyatı, saat 12.04 itibarıyla 4.082,75 dolara geriledi. Böylece 14 Ekim’den sonra ilk kez 4.100 dolar seviyesinin altı görüldü. Günlük değer kaybının yüzde 1’i aşmasıyla birlikte yatırımcıların odağı iki başlıkta toplandı: Petrol fiyatlarının seyri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI DERİNLEŞTİ

Altın fiyatlarındaki gerilemenin merkezinde, yükselen enerji maliyetlerinin para politikasına olası etkileri bulunuyor. Petrolün pahalanması, enflasyonun yüksek kalabileceği beklentisini beslerken faizlerin de uzun süre mevcut seviyelerde tutulabileceği görüşünü güçlendiriyor.

Haberin Devamı
SGK Uzmanı Emin Yılmaz 2008 öncesi ve sonrası işe girenler için tek tek anlattı: Emeklilikte 2.520 prim günü önemli
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSGK Uzmanı Emin Yılmaz 2008 öncesi ve sonrası işe girenler için tek tek anlattı: Emeklilikte 2.520 prim günü önemliHaberi Görüntüle

Bu görünüm, altına yönelik talebi baskılıyor. Yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirdiği ortamda ons altın, 4.100 dolar eşiğinin altına çekilerek 4.082,75 dolardan işlem gördü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasada dikkatler artık yalnızca altının fiyat hareketinde değil, bu hareketi etkileyen enerji ve faiz cephesindeki gelişmelerde de yoğunlaşıyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Brent petrolün beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın piyasasının yakından izlediği gelişmeler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Suudi Aramco’nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ham petrol fiyatları yükseldi. ABD yönetiminin de Suudi Arabistan’daki bazı Amerikan diplomatik personeli ve aile üyelerinin ülkeden ayrılmasını emretmesi, bölgedeki gelişmeleri piyasaların gündemine taşıdı.

Petroldeki yükselişin altına etkisi ise enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden şekilleniyor. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması ihtimali, sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği düşüncesini destekliyor.

Haberin Devamı
Taksitli alışverişte yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTaksitli alışverişte yeni dönemHaberi Görüntüle

UZMAN İSİM FAİZ BEKLENTİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yukarı taşıyabileceğini belirtti. Wong, bu durumun uzun vadede faiz oranlarının yükselme olasılığını güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Wong’un değerlendirmesine göre, yatırımcıların hem kısa hem de uzun vadeli faizlerde yükseliş beklemesi, altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesi de bu ortamda azalıyor.

Bu nedenle petrol piyasasındaki yükseliş, altın yatırımcıları açısından faizlerin gelecekte izleyeceği yolun da önemli bir göstergesi olarak takip ediliyor.

FED’İN EKİM KARARI BEKLENİYOR

Altın piyasasının diğer önemli gündem maddesi, Fed’in 27-28 Ekim’de gerçekleştireceği toplantı olacak. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın geçen cuma yaptığı açıklamalar, faizlerin bu toplantıda sabit tutulacağı yönündeki beklentileri belirgin biçimde değiştirmedi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kalıcı olabileceği endişesi, daha sıkı para politikasına yönelik görüşleri güçlendiriyor. Buna rağmen Fed politika yapıcılarının şimdilik sabırlı davranması bekleniyor.

Böylece piyasada, yaklaşan toplantıda faizlerin korunacağı beklentisi öne çıkarken sonraki aylara ilişkin artış ihtimalleri de yakından izleniyor.

Haberin Devamı

ARALIK İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 90

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, 27-28 Ekim toplantısında faiz artırımı yapılması ihtimalini yüzde 16 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına ilişkin beklentiler ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa fiyatlamalarında aralıkta faiz artışı olasılığı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

İki toplantı arasındaki bu fark, yatırımcıların kısa vadede bekleme kararı öngörürken yılın son ayında daha sıkı bir para politikası ihtimaline ağırlık verdiğini gösteriyor. Altın üzerindeki faiz baskısında da bu beklentiler etkili oluyor.

GRAM ALTINDA SATIŞ FİYATI 6.523 LİRA

Küresel piyasalarda ons altının gerilemesiyle birlikte yurt içindeki altın fiyatları da takip ediliyor. Saat 11.52 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.552,37 lira, satış fiyatı ise 6.523,20 lira olarak kaydedildi.

Altın piyasasında petrolün yüksek seviyelerdeki seyri ve Fed’in yaklaşan toplantısı gündemin ilk sıralarında bulunuyor. Yatırımcılar, enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerine etkisini ve bu etkinin faiz kararlarına nasıl yansıyacağını izliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi! Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı?
A Milli Takımda Sergen Yalçın imzayı attı Berke Özer gelmek için can atıyor
A Milli Takım'da Sergen Yalçın imzayı attı! 'Berke Özer gelmek için can atıyor'
Jülide Kural sessizliğini bozdu Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMOSSAD ve IDF’nin önleyici saldırı tezgahı...
Melih Aşık
Melih AşıkHASTANE GÜNLERİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupa neden Rusya düşmanı oluverdi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÜnlü çiftin kızları dert ortağı çıktı
Eren Aka
Eren AkaHerkesin gündemi COP31
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaÇEV’den Lang Lang sürprizi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Düşünce Tarihinde Ahlâk Kitaplarının Çerçevesi ve İbn Miskeveyh’in Tehzîbu'l-Ahlâk’ı
İlgili Haberler
6 yaşındaki Elanın ölümünde karar çıktı Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
6 yaşındaki Ela'nın ölümünde karar çıktı! Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carneyi resmi törenle karşıladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı
Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi İddianamedeki e-posta detayı
Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi! İddianamedeki e-posta detayı