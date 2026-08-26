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UzmanparaAltında kritik eşik! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında kritik eşik! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi

26.08.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#ABD Verileri#Fed

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD büyüme ve çekirdek PCE verilerine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve doların güçlenmesi altın fiyatlarında baskı yarattı. Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek veriler öncesinde altının ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 641 dolara indi.

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Altında kritik eşik Piyasalar ABD verilerine kilitlendi

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD büyüme verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi sonuçlarına çevrildi.

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PETROL FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ

Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi enerji arzına ilişkin kaygıları azaltırken, petrol fiyatları yaklaşık bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,9 gerileyerek 88,6 dolara inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,63'e geriledi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığını yeniden başlatacak geçici bir çerçeve üzerinde görüşmeler yürütmesi de petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

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ALTIN FİYATLARI DOLARIN GÜÇLENMESİ VE KÂR SATIŞLARIYLA GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletmesine rağmen yatırımcıların ABD verileri öncesinde temkinli pozisyon alması ve doların değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 641 dolardan işlem görürken, piyasalarda yön arayışı devam ediyor.

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Güne düşüşle başlayan gram altın 7 bin 161 liradan işlem görüyor.Güne düşüşle başlayan gram altın 7 bin 161 liradan işlem görüyor.

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Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı. Bugün ise güne satıcılı başlayan gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7 bin 161 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 722 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor.

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FED'İN YAKINDAN İZLEDİĞİ PCE VERİSİ ALTININ YÖNÜ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

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ABD'de enflasyon endişelerinin sürmesi, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentilerini canlı tutarken, bugün açıklanacak büyüme ve PCE verileri piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Özellikle gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE verisinde görülebilecek olası bir yavaşlama, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilecek. Analistler, bu nedenle verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

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ABD'de Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE verisinin bugün TSİ 15.30'da yayımlanacak olması nedeniyle yatırımcılar veri öncesinde temkinli hareket ediyor.

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RİSK İŞTAHINDAKİ ARTIŞ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ SINIRLIYOR

ABD ve İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, enerji piyasalarındaki rahatlama ve küresel risk iştahındaki toparlanma güvenli liman varlıklarına olan talebi sınırlarken, altın piyasasında gözler tamamen ABD'den gelecek büyüme ve PCE verilerine çevrilmiş durumda. Verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi nedeniyle altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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