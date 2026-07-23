Altında kritik viraj! Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların odağını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevirmesiyle birlikte son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.

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Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimlerin güvenli liman talebini artırması altına destek verirken, yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar ise fiyatların daha sert yükselişini şimdilik sınırlıyor.

Spot altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seviyelerde dengelenirken, ABD vadeli altın kontratlarında ise sınırlı geri çekilmeler yaşandı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Piyasalarda tansiyonun yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler oldu.

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ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alması, enerji piyasalarında yeni arz endişelerini beraberinde getirdi. Petrol fiyatları bu gelişmelerin ardından yüzde 1,5'in üzerinde yükselerek son altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Artan jeopolitik riskler, yatırımcıların yeniden altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Piyasaların asıl gündeminde ise gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı bulunuyor.

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Beklentiler, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini bu toplantıda değiştirmeyeceği yönünde olsa da yatırımcılar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi, faiz getirisi olmayan altının yatırımcı açısından cazibesini azaltıyor. Bu nedenle Fed'den gelecek açıklamalar, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ, DOLAR GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, ABD tahvil piyasasında da etkisini gösterdi.

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Faiz beklentilerine duyarlı iki yıllık ABD Hazine tahvili getirileri yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Öte yandan dolar da güvenli liman talebiyle güçlü seyrini korurken, Japon yeni uzun yılların en düşük seviyelerine yakın işlem görmeye devam etti.

Uzmanlara göre güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebilir.

AVRUPA MERKEZ BANKASI DA KRİTİK KARARINI AÇIKLAYACAK

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Fed'in ardından gözler Avrupa Merkez Bankası'na çevrilecek.

Piyasalar, AMB'nin faizleri sabit bırakmasını beklerken, eylül ayında yeni bir faiz artırımı ihtimaline kapıyı tamamen kapatmaması bekleniyor.

Merkez bankalarından gelecek mesajların, yalnızca altın değil küresel emtia piyasalarının tamamı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

HSBC'DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Küresel yatırım bankası HSBC ise altının uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 4.864 dolardan 4.560 dolara düşürdü. Bu revizyonda yüksek tahvil faizleri ile güçlü doların kısa vadede oluşturduğu baskının etkili olduğu belirtildi.

Ancak HSBC, uzun vadeli beklentisini değiştirmedi. Banka, 2027 yıl sonu için ons altında 5.025 dolar hedefini korudu.

5 BİN DOLAR BEKLENTİSİNİN ARKASINDAKİ NEDENLER

HSBC'ye göre kısa vadede faiz politikaları altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de uzun vadeli görünümü destekleyen önemli faktörler bulunuyor.

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Banka; jeopolitik risklerin devam etmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebinin güçlü kalmasının önümüzdeki yıllarda altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlar, Fed'in faiz indirim sürecine ne zaman başlayacağına ilişkin beklentilerin de orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.