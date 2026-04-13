Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes sürecinde para ve emtia piyasalarının gözü kulağı hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen barış müzakerelerindeydi. Taraflar arasında 21 saat süren görüşmelerden bir anlaşmaya varılamazken, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve müzakerelerin çıkmaza girmesi piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

ATEŞKES SONRASI TEMKİNLİ SEYİR

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü tarafların 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükselişler yaşanmış ve fiyat 6.600 TL seviyelerinden, 7.000 TL’ye dayanmıştı. Ancak İran’ın ateşkesin ihlal edildiğine dair söylemleri ile birlikte altının gram fiyatı haftayı 6.812 TL’den kapatmıştı. Son 1 haftada fiyatlar %1.8 artış gösterdi.

BUGÜN ALTINDA SERT HAREKET OLUR MU?

Peki ABD ile İran müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından altın fiyatları ne olacak? Önümüzdeki günlerde bir anlaşma sağlanır veya sonuçsuz kalırsa altın fiyatları nasıl etkilenir? 6.800 TL seviyelerine gelen gram altın için son beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altında müzakerelerin başlamasında çok ciddi bir yükseliş görememiştik. Perşembe günü 4698-4801 dolar seviyelerinden işlem gören ons altın cuma günü 4731-4795 dar bandına sıkışmış durumdaydı. Dolayısıyla müzakerelerin sonucu konusunda çok da olumlu bir beklenti olmadığı izlenimi vardı. O yüzden zaten temkinli ve sıkışık bir piyasa hareketi söz konusu olduğundan, müzakerelerin olumsuz sonuçlanması çok da sürpriz gibi olmayacağından önemli bir hareket beklemiyoruz.

FİYATLAR DÜŞER Mİ? İŞTE CEVABI

Bu nedenle 4650 dolar seviyesine kadar bir gevşeme olabilir. Bu durumda gram altında da 6.725 TL seviyesine kadar bir gevşeme yaşanabilir.

GRAM ALTINDA ÖNE ÇIKAN YENİ RAKAM!

Gram altında 6.648 TL seviyesi kritik öneme sahip seviyemizdir. Bu seviyenin altında satışların artma ihtimali yüksektir. Orta vade göstergeler zayıf da olsa yukarı sinyalleri vermektedir. Bu durumda gevşemelerin de sınırlı kalması olasılığı artmaktadır. Şimdilik 6.226 TL desteği ile 7.150 TL direnci arasında dalgalanma potansiyeli fazladır.

‘BELİRSİZLİKLER TRENDİN OLUŞMASINI ENGELLİYOR’

Belirsizlikler piyasada trendin oluşmasını da engellemektedir. Sürpriz açıklamalar piyasaları beklemeye sokmuş ve gelişmeler netlik kazanana kadar da yatay seyirde bekleme eğilimine girmiştir. Bu arada gelen haberlerle de dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Savaş söylemleri ile barışa yönelik açıklamalar piyasanın yön tayinini zorlaştırmakta ve işlem hacminin de düşmesine neden olmaktadır. Böyle ortamlar özellikle trader fonların sevdiği ortamlardır. Çünkü piyasalarda istedikleri dalgalanmayı yapabilmektedirler.

UZLAŞMA VEYA ÇATIŞMA DURUMUNDA ALTIN NE OLUR?

Müzakerelerin olumlu sonuçlanması altına alım gelme sebebi olur. Ancak şimdilik bu ihtimal pek de yakında değil gibi görünüyor. Olumlu sonuçlanması altın fiyatlarının sert yükselişine neden olabilir. O zaman 5.200 dolar seviyelerine sert çıkış yapma ihtimali artar. Olumsuz sonuçlanması ise altına satış getirme ihtimalini artırmaktadır. O zaman 4.250 dolar seviyesini deneme ihtimali artar.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: UZAK DURUN

Yatırımcılar kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalılar. Bir anda bir yönde yoğun pozisyon almak, sürpriz hareketlerle varlıkları tamamen elden alabilir.”