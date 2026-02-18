Altında panik sarmalı: 8 bin TL yükselişi gerçek olacak mı?

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükseliş göstererek 7.100 TL seviyelerine dayanan altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem günlerinde tepetaklak oldu. Pazartesi günü ABD’de piyasaların tatilde olması, hafta genelinde de Asya borsalarında piyasaların kapalı kalacak olması nedeniyle piyasalarda işlem hacmi düştü. Bu durum altına negatif yansıdı.

ALTINDA ABD-İRAN DEPREMİ!

Salı günü akşam saatlerine doğru Cenevre’den gelen haberle altın fiyatları sert düşüşe geçti. İran ve ABD arasındaki, dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turu sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık.” ifadelerini kullandı.

Karar sonrası altının gramı 6.800 TL seviyelerine kadar gerilerken, ons altın da 4.850 doların altına sarktı. Karar sonrası kısa süreliğine altında günlük değer kaybı %2.50’yi aştı.

YABANCI KURUMDAN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Altında realizasyonlar dev kurumlardan yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Avustralya merkezli küresel finans kuruluşu ANZ’nin emtia analistleri altınla ilgili son notlarında, fiyatların ikinci çeyrekte ons başına 5.800 dolara ulaşmasını beklediklerini, bu rakamın önceki hedefleri olan 5.400 dolardan önemli ölçüde yüksek olduğunu belirtti.

Peki ABD ile İran müzakeresi sonrası altında beklentiler neler? Düşüşün devamı gelecek mi? ANZ’nin 5.800 dolar öngörüsü sonrası önümüzdeki aylarda gram altında 8.000 TL seviyelerini görür müyüz? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Orta vadeli göstergelerin aşağı sinyalleri vermesi nedeniyle gevşeme ihtimali daha yüksekti. Ons altının 4650 dolar seviyesine kadar gevşeme potansiyeli var. Gram altında da 6440 TL seviyelerine kadar gevşeme ihtimali artmıştır. Bu hafta Uzak Doğu’nun tatil olması nedeniyle daha sığ bir piyasa olması dalgalanma riskini de artırmaktadır.

‘PANİKLEMEMEK GEREKİYOR’

Sığ piyasalar dalgalanma riski yüksek olan piyasalardır. O yüzden paniklememek gerekiyor. Orta vade aşağı sinyalleri nedeniyle azalan jeopolitik riskle düşüş potansiyeli artmıştır. Alım için destek seviyelerinin beklenmesi teknik açıdan daha mantıklı görünmektedir.

ANZ TAHMİNİ SONRASI GRAM ALTINDA 8.000 TL MÜMKÜN MÜ?

Gelecek aylarda ABD verileri, Fed’in tutumu jeopolitik risklerle ilgili gelişmeler altının yönünü belirleyecektir. Dalgalanma devam etse de beklenti hala yukarı yönde. Teknik veriler yukarı sinyalleri verdiğinde söz konusu seviyelere doğru ilerlemek mümkün olabilir. Ancak çok kısa vadede 8000 TL üzerini beklemiyoruz. Bunun için sürpriz Fed faiz indirimleri veya jeopolitik risklerde artış olması gerekiyor.”