Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "Grönland" anlaşmazlığının gölgesinde rekor üzerine rekor kıran altında dün sular kısmen durulmuştu.

PİYASALAR YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİ

Ancak piyasalar yeniden tırmanışa geçti. İki dev güç arasındaki diplomatik kriz, yatırımcıları "güvenli liman" olan altına yönlendirdi.

GRÖNLAND KRİZİ ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ

Piyasalar Donald Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya kilitlenmişti. Uluslararası piyasalarda yaşanan bu siyasi kutuplaşmanın ardından, altının ons fiyatı tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez 4 bin 887 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 967 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Ons altındaki bu sert yükseliş, yurt içinde gram altında da tarihi rekoru beraberinde getirdi.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!

Gram altının spot fiyatı bugün 6.927 TL ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. 23 Ocak gününün ilk saatlerinde gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 70 TL seviyesinden işlem görüyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını sorgulamaya başladı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA TARİHİ REKOR

Gümüş fiyatı da 100 dolar hedefine doğru ilerleyişinde 99,23 doları gördü ve şu sıralarda düne göre %2,65 artışla 98,68 dolarda. Yurt içinde ise gram gümüşün fiyatı 138 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini test etti.

YILBAŞINDAN BU YANA DİKKAT ÇEKEN KAZANÇ!

Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 15, son bir yılda yüzde 80, ons gümüş ise yılbaşından bu yana yüzde 38,83, son 1 yılda yüzde 220 değer kazandı.

YATIRIMCILAR MERAK EDİYOR: İŞTE ALTINDA YENİ SENARYO

Zaner Metals'ın başkan yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, "Jeopolitik gerilimler, genel olarak zayıf dolar, Fed'in bu yıl gevşeme beklentileri, makro dolarizasyon eğiliminin ayrılmaz parçaları olan ve hala (altın) talebini etkileyen faktörlerdir" dedi.

Grant, "Kısa vadeli gerilemeler (altın için) satın alma fırsatları olarak görülecektir. 5.000 dolar/ons seviyesine yaklaştığımızı görüyoruz ve bunun ötesinde 5.187,79 dolar/onsluk Fibonacci projeksiyonu makul görünüyor" diye ekledi.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, ABD ve varlıklarına olan inancın sarsıldığını ve bunun sermayeyi değerli metallere yönlendirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Rodda, gümüşün altına kıyasla daha iyi performansının sanayi kullanımına dayandığını belirtti.

GOLDMAN SACHS'TAN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Goldman Sachs Group Inc., özel yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen talebin güçlenmesini gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkardı.

Analistler, bu yıl merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapmasının beklendiğini belirtti. Fed’in faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının da artacağı öngörüldü.

Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının artık sınırlı altın arzı için özel sektör yatırımcılarıyla, geleneksel ETF alımları üzerinden rekabet etmeye başladığını kaydetti. Banka ayrıca, özel sektörün altına yönelen portföy çeşitlendirme sürecinin hayata geçmeye başladığını vurguladı.