Altında rekor üstüne rekor! Piyasalar altüst oldu: Altın almak için doğru zaman mı?

Finans Analisti İslam Memiş’in açıklamaları şu şekilde: “Yıllık beklentimiz 3 haftada gerçekleşti. Bu yıl ons altın tarafında 4.880, yukarı doğru kırılırsa 5020 dolar beklentimiz vardı. Daha yılın üçüncü haftasındayız ve yıllık beklenti gerçekleşti.

‘YENİ REKORLARIN ÖNÜ AÇILDI’

Ons altın bugün 4886 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 4850 dolar seviyesinde. Karşımızda yeni bir tarihi zirve var. Gram altın ve ons altın tarafında yeni rekorların önü açıldı.

Hazirana kadar 8.000 TL seviyesini bekliyorduk. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 10.000 TL rakamı bekliyorduk. Şu anda 3 haftalık süreç bize gösteriyor ki bu yıl yine altın agresif bir şekilde yükselecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

FİYATLAR BUGÜN NEDEN YÜKSELDİ?

Bugün neden yükseldi? Altın gümüş rasyosu %1.5-2 civarında yükselişle güne başladı. Gümüş daha düşük kaldı, altın agresif yükseldi. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Trump’ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalar jeopolitik gerilim tarafında tırmanışa neden oluyor. Bu yüzden altın fiyatı yükselişine devam ediyor.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Gram altında 8.000 TL seviyelerini bekliyoruz. 8.000 TL yukarı yönlü kırılırsa 10.000 TL seviyesi de hedefte var. Onu öngörmek zor. Ana trende odaklanmak lazım. Ana trend 4.800 dolar yukarı yönlü kırıldığına göre yukarıda 5020 dolar direnci var. Şu sorunun cevabını bilmiyoruz. 1 ay sonra mı test eder, 5 ay sonra mı test eder burada bir belirsizlik var. Ama artık 8.000 TL seviyesi cepte. Eğer bu yükselişler devam ederse, artık 10 binli rakamlar bu yıl için sürpriz olmaz.”