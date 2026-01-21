Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAltında rekor üstüne rekor! Piyasalar altüst oldu: Altın almak için doğru zaman mı?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında rekor üstüne rekor! Piyasalar altüst oldu: Altın almak için doğru zaman mı?

Sarı metal altında her geçen gün rekor seviyeler denenmeye devam ediyor. Peki altın fiyatları nereye doğru gidiyor? Rekorların devamı gelecek mi? Gram altın bu yıl 8.000 TL’yi görür mü? Finans Analisti İslam Memiş altına dair merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...

21.01.2026 - 14:56 |
Altında rekor üstüne rekor! Piyasalar altüst oldu: Altın almak için doğru zaman mı?

Finans Analisti İslam Memiş’in açıklamaları şu şekilde: “Yıllık beklentimiz 3 haftada gerçekleşti. Bu yıl ons altın tarafında 4.880, yukarı doğru kırılırsa 5020 dolar beklentimiz vardı. Daha yılın üçüncü haftasındayız ve yıllık beklenti gerçekleşti.

Haberin Devamı

‘YENİ REKORLARIN ÖNÜ AÇILDI’

Ons altın bugün 4886 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 4850 dolar seviyesinde. Karşımızda yeni bir tarihi zirve var. Gram altın ve ons altın tarafında yeni rekorların önü açıldı.

Uyuşturucu soruşturması: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRUyuşturucu soruşturması: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararıHaberi Görüntüle

Hazirana kadar 8.000 TL seviyesini bekliyorduk. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 10.000 TL rakamı bekliyorduk. Şu anda 3 haftalık süreç bize gösteriyor ki bu yıl yine altın agresif bir şekilde yükselecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

FİYATLAR BUGÜN NEDEN YÜKSELDİ?

Bugün neden yükseldi? Altın gümüş rasyosu %1.5-2 civarında yükselişle güne başladı. Gümüş daha düşük kaldı, altın agresif yükseldi. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Trump’ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalar jeopolitik gerilim tarafında tırmanışa neden oluyor. Bu yüzden altın fiyatı yükselişine devam ediyor.

Haberin Devamı
Şam’da soğuk duş! Görüşmede tansiyon yükseldi, elebaşı Abdi neye uğradığını şaşırdı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞam’da soğuk duş! Görüşmede tansiyon yükseldi, elebaşı Abdi neye uğradığını şaşırdıHaberi Görüntüle

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Gram altında 8.000 TL seviyelerini bekliyoruz. 8.000 TL yukarı yönlü kırılırsa 10.000 TL seviyesi de hedefte var. Onu öngörmek zor. Ana trende odaklanmak lazım. Ana trend 4.800 dolar yukarı yönlü kırıldığına göre yukarıda 5020 dolar direnci var. Şu sorunun cevabını bilmiyoruz. 1 ay sonra mı test eder, 5 ay sonra mı test eder burada bir belirsizlik var. Ama artık 8.000 TL seviyesi cepte. Eğer bu yükselişler devam ederse, artık 10 binli rakamlar bu yıl için sürpriz olmaz.”

Altın fiyatlarında tarihi zirve! Piyasalarda ‘Trump’ etkisi sürüyor: Günde 200 TL'lik artış
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatlarında tarihi zirve! Piyasalarda ‘Trump’ etkisi sürüyor: Günde 200 TL'lik artışHaberi Görüntüle
Malatya'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'da sokaklar savaş alanına döndü! Zürih'ten Paris'e terör örgütü YPG/SDG yandaşlarına polisten sert müdahale

Avrupa'da sokaklar savaş alanına döndü! Zürih'ten Paris'e terör örgütü YPG/SDG yandaşlarına polisten sert müdahale