Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltında rota değişti! Yatırımcılara kritik uyarı: Piyasada yeni hesap başladı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında rota değişti! Yatırımcılara kritik uyarı: Piyasada yeni hesap başladı

29.05.2026 - 07:51 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Yatırım Bankaları

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından UBS, 2026 yılı sonu için altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, yüksek faizler ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, uzun vadede jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının yükselişi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Altında rota değişti Yatırımcılara kritik uyarı: Piyasada yeni hesap başladı

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara çekti. Bankanın analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü doların yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

YATIRIMCI AÇISINDA DAHA CAZİP!

Analistlere göre piyasalar yeniden “fırsat maliyeti” kavramına odaklanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcı açısından daha az cazip hale geliyor.

Avrupa ‘yanıyor’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAvrupa ‘yanıyor’Haberi Görüntüle

Bu nedenle ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığı belirtildi. UBS, tüm baskılara rağmen uzun vadeli altın boğa piyasasının sona erdiğini düşünmüyor. Banka, altının mevcut seviyelerine kıyasla yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek tamamlayabileceğini öngörüyor.

Haberin Devamı

Analistler, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde dolar üzerindeki desteğin zayıflayabileceğini ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

YUKARI YÖNLÜ BASKI ARTIYOR

UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo ise İran savaşı sonrası emtia piyasalarında yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Bankaya göre İran’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler, özellikle petrol fiyatları ve emtia volatilitesi üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Haberin Devamı
Süper kapışma!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSüper kapışma!Haberi Görüntüle

Staunovo, Brent petrolün İran’a yönelik saldırılar öncesinde varil başına 72 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, sonrasında ise 102 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı.

Haberin Devamı

UBS, kısa vadede faiz baskısı nedeniyle altının zorlandığını kabul etse de, uzun vadede enflasyon, artan kamu borçları ve küresel belirsizliklerin altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

Raporda merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, Asya’da mücevher talebinin güçlenmesi ve yatırımcıların dolar dışındaki alternatiflere yönelmesi de önemli destek unsurları arasında gösterildi.

Haberin Devamı

UBS analistleri, özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altının yatırım portföylerinde güçlü bir koruma aracı olmaya devam edeceğini vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mimar Sinanın 438 yıllık sırrı çözüldü
Mimar Sinan'ın 438 yıllık sırrı çözüldü
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı Bir sonraki savaşa işaret etti: Fırtına yaklaşıyor
Eski İsrail casusundan canlı yayında Türkiye itirafı! Bir sonraki savaşa işaret etti: 'Fırtına yaklaşıyor'
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız
Çocukları için Özbekistan’a taşındılar! ‘Türk olarak iş fırsatı bulup geldiyseniz çok şanslısınız'
Galatasaraydan yeni loca projesi İşte kasaya girecek para
Galatasaray'dan yeni loca projesi! İşte kasaya girecek para
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHa İsrail ha Hindistan...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüLGS, YKS ve fırsat eşitliği?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAna muhalefet içindeki muhalefet
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Yapay zekâ kullanılmamıştır’
Atilay Kandemir
Atilay KandemirAyrılmaz arkadaşlar
İlgili Haberler
‘Yoğun bakıma giren çıkamaz’ algısı Uzman isim uyardı: Orası ölüm değil, yaşam savaşı verilen yer
‘Yoğun bakıma giren çıkamaz’ algısı! Uzman isim uyardı: Orası ölüm değil, yaşam savaşı verilen yer
Emine Erdoğandan İstanbulun fethinin 573. yıl dönümü mesajı
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü mesajı
Acil servisteki kamera kayıtları izlendi, skandal ortaya çıktı: Doktora 2,5 yıla kadar hapis talebi
Acil servisteki kamera kayıtları izlendi, skandal ortaya çıktı: Doktora 2,5 yıla kadar hapis talebi
Bitlis Nemrut Krater Gölü’nde inanılmaz görüntü Aynı karede hem kış hem yaz
Bitlis Nemrut Krater Gölü’nde inanılmaz görüntü! Aynı karede hem kış hem yaz