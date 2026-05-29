Altında rota değişti! Yatırımcılara kritik uyarı: Piyasada yeni hesap başladı

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara çekti. Bankanın analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü doların yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını ifade etti.

YATIRIMCI AÇISINDA DAHA CAZİP!

Analistlere göre piyasalar yeniden “fırsat maliyeti” kavramına odaklanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcı açısından daha az cazip hale geliyor.

Bu nedenle ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığı belirtildi. UBS, tüm baskılara rağmen uzun vadeli altın boğa piyasasının sona erdiğini düşünmüyor. Banka, altının mevcut seviyelerine kıyasla yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek tamamlayabileceğini öngörüyor.

Analistler, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde dolar üzerindeki desteğin zayıflayabileceğini ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceğini belirtti.

YUKARI YÖNLÜ BASKI ARTIYOR

UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo ise İran savaşı sonrası emtia piyasalarında yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Bankaya göre İran’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler, özellikle petrol fiyatları ve emtia volatilitesi üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Staunovo, Brent petrolün İran’a yönelik saldırılar öncesinde varil başına 72 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, sonrasında ise 102 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı.

UBS, kısa vadede faiz baskısı nedeniyle altının zorlandığını kabul etse de, uzun vadede enflasyon, artan kamu borçları ve küresel belirsizliklerin altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

Raporda merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, Asya’da mücevher talebinin güçlenmesi ve yatırımcıların dolar dışındaki alternatiflere yönelmesi de önemli destek unsurları arasında gösterildi.

UBS analistleri, özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altının yatırım portföylerinde güçlü bir koruma aracı olmaya devam edeceğini vurguladı.