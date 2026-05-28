HABER MERKEZİ- Gram altın fiyatında peş peşe gelen düşüş yatırımcıyı yeniden ekran başına kilitledi. Ons altının son 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gram altın da sert düşüşle güne başladı. Bayram sabahında altın fiyatlarını kontrol eden vatandaşlar, 'Düşüş devam edecek mi, yoksa yeniden yükselecek mi?' sorusuna yanıt ararken, piyasalarda gözler şimdi ABD’den gelecek kritik enflasyon ve büyüme verilerine çevrildi. Özellikle İran-ABD geriliminin ardından yükselen petrol fiyatları ve faiz belirsizliği, altın piyasasında yön arayışını daha da artırdı.

ALTININ GRAMI 6 BİN 457 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 457 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 577 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 457 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 540 liradan satılıyor. Altının onsu 4 bin 366,7 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 4 bin 376 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı. Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarını baskıladı.

Analistler, bugün Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ALTINDA SAVAŞ ETKİSİ

Gram altındaki sert düşüşün ardından piyasalar şimdi gözünü ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalara çevirdi. 28 Şubat’tan bu yana savaş ihtimalini fiyatlayan piyasalarda, Donald Trump’ın her açıklaması altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor. Uzmanlara göre kalıcı bir barış sağlanana kadar hem kıymetli metallerde hem de borsada “aşağı-yukarı” sert hareketler devam edecek. Ekonomist Muhammed Bayram, özellikle altın ve gümüş tarafındaki oynaklığa dikkat çekerek yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Peki, yatırımcı ne yapacak? Bayram sonrası bizi nasıl bir piyasa bekliyor? İşte detaylar.

KIYMETLİ METALLERDE SERT DALGALANMA

CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammed Bayram, "Kıymetli metallerde ve diğer sanayi metallerinde ciddi bir oynaklık var. Alüminyum ve bakır fiyatları, tarihin en yüksek seviyesinde. Trump da bu işten sıkılmışa benziyor ki burada kendi sıkışmışlığını da yansıtıyor. Dünkü konuşmasında basına bu şekilde yüklenmesi oldu. 'Siz bu olayları manipüle ediyorsunuz.' dedi.

UZMANDAN ALTIN YATIRIMCISINA 'BEKLEMEDE KALIN' UYARISI

Maaşımızı alırız, arta kalan bir şey olursa bir gram, iki gram, belki çeyrek altın koyabiliriz. Ama bankalardan da kredi alamıyorsa, kredi kartları şişiyorsa, altına da yatırım yapılamayacak duruma gelebilir. O yüzden vatandaş da şu anda biraz beklemede kalmalı.

"7 BİN TL ALTINDAKİ HER SEVİYE ALTIN ALIMI İÇİN FIRSAT"

Ama 'Elimde para var, ne yapabilirim?' diyorsa, 7 bin TL altındaki her bir seviye altın alımı için fırsat." dedi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA MESAJ

Yatırımcı dikkatli olmalı yine. Eğer yukarıdan aldıysa gümüşü, o seviyeye tekrar gelecektir ve beklemeli. Örneğin gümüşten çıktı, zarar etti. 120 dolar seviyesinden almıştı, 70 dolar seviyesine geldi. Hangi yatırım aracına koyacak ki o parasını gümüşten kaybını telafi edebilsin.

Telafi etmesi için belli bir yere sevk etmesi ve bundan kar etmesi gerekiyor. O yüzden gümüşün tekrar 120 dolar seviyesine geleceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.