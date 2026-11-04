Altında seçim rüzgarı! Fiyatları yukarı taşıyan 2 kritik gelişme

HABER MERKEZİ Ons altın, önceki işlem gününde 3 bin 900 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti. Günün erken saatlerinde spot altın 3 bin 934 dolar civarında işlem görürken, gram altın saat 8,45 itibarıyla 6.410 TL seviyesinde dalgalanıyor

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ALTINA İLK DESTEK ABD SEÇİMLERİNDEN GELDİ

Piyasalarda hareketliliğin ana nedenlerinden biri ABD ara seçimlerinden gelen sonuçlar oldu. Seçim gecesinde Demokratların bazı kritik Senato yarışlarını kazanması ve Temsilciler Meclisi'nde güç kazanması, piyasaların Kongre'deki siyasi dengelere ilişkin beklentilerini değiştirdi. Kuzey Carolina'da Demokrat Roy Cooper'ın Cumhuriyetçilerin elindeki Senato koltuğunu kazanması, seçim gecesinin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

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Yatırımcılar, Kongre'de güç dengesinin değişmesinin Başkan Donald Trump yönetiminin maliye politikalarını uygulama alanını daraltabileceğini değerlendiriyor.

Piyasalarda özellikle bütçe harcamaları ve mali genişleme beklentilerinin sınırlandırılabileceği düşüncesi öne çıkarken, bu görünüm dolar ve ABD tahvil getirilerinde aşağı yönlü harekete neden oldu.

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DOLAR GERİLEDİ, ALTIN NEFES ALDI

Altını yukarı taşıyan ikinci önemli gelişme ise dolardaki zayıflama oldu. ABD seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla dolar endeksi yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 101,45 seviyesine kadar indi. Tahvil getirilerindeki düşüş de dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

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dolar endeksi Asya işlemlerinde de yüzde 0,2 düşüşle 101,7 seviyesine gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 4 baz puan düşerek yüzde 4,919'a indi.

Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getiriyor. Tahvil faizlerinin gerilemesi ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı nezdindeki cazibesini artırabiliyor. Bu nedenle dolar ve tahvil faizlerinde aynı anda yaşanan geri çekilme altın fiyatlarına çift yönlü destek sağladı.

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ALTIN 3 BİN 900 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR

Altın fiyatları haftanın ilk bölümünde dalgalı bir seyir izledi. Spot altın salı günü yüzde 0,5 düşerek 3 bin 927 dolar civarına kadar gerilemiş, gün içerisinde 3 bin 893 dolar seviyesini de görmüştü. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise günü yüzde 0,7 kayıpla 3 bin 940 dolar civarında tamamlamıştı.

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Yeni işlem gününde ise doların zayıflaması ve seçim sonuçlarının etkisiyle altın yeniden toparlanmaya başladı.

Piyasalarda kısa vadede 3 bin 900 dolar seviyesi yakından izlenirken fiyatların yönü açısından ABD'den gelecek ekonomik verilerin de belirleyici olması bekleniyor.

GÖZLER ŞİMDİ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Seçim sonuçlarının yanı sıra altın yatırımcılarının radarında ABD ekonomisinin seyrine ilişkin veriler bulunuyor. Piyasalar özellikle istihdam piyasasından gelecek göstergeleri yakından takip ediyor. Güçlü istihdam ve ücret artışı verileri, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı ya da daha sıkı bir politika izleyebileceği beklentisini güçlendirebilir.

Bu senaryo dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. İstihdam piyasasında belirgin bir soğumaya işaret eden rakamlar ise Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyeceği beklentilerini artırarak altın fiyatlarına yeniden destek verebilir.

FED BEKLENTİLERİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

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Altın piyasasında seçim etkisinin ardından ana gündemin yeniden Fed'e dönmesi bekleniyor. OCBC stratejisti Christopher Wong'un değerlendirmesine göre altının orta vadeli görünümünde dolar ve faiz ortamı belirleyici olmaya devam ediyor. Banka, altın için orta vadeli görünümünü olumlu korurken kısa vadeli fiyat hareketlerinin faizler ve doların yönüne karşı hassas olacağına dikkat çekiyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek ekonomik veriler, piyasaların 2027 yılına yönelik Fed faiz politikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirebilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SATIŞ BASKISI

Altındaki toparlanmaya karşın diğer değerli metallerde aynı ölçüde güçlü bir görünüm oluşmadı. Gümüş fiyatları 50 dolar seviyesinin altında dalgalanırken platin ve paladyumda da sınırlı geri çekilmeler görüldü.

Değerli metaller cephesinde yatırımcıların kısa vadede üç başlığa odaklanması bekleniyor: ABD ara seçimlerinin kesin sonuçları, dolar ve tahvil faizlerinin seyri ile Fed'in gelecek dönem politikasına ışık tutacak ekonomik veriler.

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Bu üç başlıktan gelecek sinyaller, ons altında 3 bin 900 doların üzerinde başlayan toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını belirleyecek.