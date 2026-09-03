Altında sert dönüş! Fiyatlar yeniden tırmanışta

Piyasalarda şimdi gözler, Fed'in eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri değiştirebilecek ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Analistler altının 4.400 dolar üzerinde kalıcı olması durumunda 4.500 dolar ve ardından 4.700 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

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Küresel piyasalarda altın yeniden yatırımcıların radarına girdi. Son üç işlem gününde değer kaybederek yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen değerli metal, dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle hızlı bir toparlanma gösterdi. Gram altın şu dakikalarda 6.890 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ABD altın vadeli işlemlerinde de yükseliş dikkat çekti. Vadeli kontratlar yüzde 0,9 civarında değer kazanarak 4.455,30 dolara kadar yükseldi.

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ALTIN 3 GÜNLÜK KAYBINI GERİ ALMAYA BAŞLADI

Altın fiyatları son günlerde doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle baskı altında kalmıştı. Ancak piyasalardaki görünümün yeniden değişmesiyle birlikte değerli metalde alımlar hızlandı.

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ABD dolarının önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi, altının yükselişini destekleyen başlıca unsurlardan biri oldu.

Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcıların altına daha düşük maliyetle ulaşabilmesini sağlıyor. Bu durum da küresel altın talebini destekleyebiliyor.

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ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme de altın açısından olumlu bir tablo oluşturdu.

Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil faizlerinin düştüğü dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE

Altının önümüzdeki günlerde hangi yönde hareket edeceği konusunda en önemli belirleyicilerden biri ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.

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Piyasalar özellikle cuma günü açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Tarım dışı istihdam, ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasının genel görünümü açısından dünyanın en yakından takip edilen ekonomik göstergeleri arasında bulunuyor.

Verinin beklentilerden güçlü veya zayıf gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerinde önemli değişikliklere neden olabilir.

Bu nedenle altın yatırımcılarının da istihdam rakamları öncesinde temkinli hareket ettiği görülüyor.

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ADP VERİSİ İLK SİNYALİ VERDİ

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, ağustos ayında özel sektör istihdamında ılımlı bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Bu veri, iş gücü piyasasında güçlü ancak kontrollü bir görünüm olduğuna ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Ancak piyasanın asıl yönünü belirlemesi beklenen göstergenin resmi tarım dışı istihdam verisi olduğu belirtiliyor.

İstihdam piyasasında belirgin bir soğuma görülmesi halinde Fed'in para politikasında daha destekleyici bir tutum izleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Böyle bir senaryo dolar ve tahvil faizleri üzerinde baskı yaratırken altın fiyatlarını destekleyebilir.

FED'İN EYLÜL KARARI ALTIN İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın piyasasında son dönemde fiyat hareketlerinin merkezinde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor.

Yatırımcılar Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklanacak ekonomik verileri yakından izliyor.

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Özellikle istihdam, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin göstergelerin Fed'in vereceği karar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi sağlamayan altın açısından genellikle baskılayıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık faizlerin düşeceğine veya para politikasındaki sıkılığın azalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, altına olan talebin artmasına neden olabiliyor.

ALTINDA 4.400 DOLAR KRİTİK SEVİYEYE DÖNÜŞTÜ

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatları açısından 4.400 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

Spivak'a göre ons altının bu bölgenin üzerinde kalmayı başarması, piyasada yeniden güçlü bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

Altında teknik görünüm açısından ilk önemli hedeflerden biri 4.500 dolar olarak gösteriliyor.

Bu seviyenin aşılması halinde ise piyasalarda 4.700 dolar seviyesine doğru yeni bir hareketin başlayabileceği değerlendiriliyor.

Altının 4.436 dolar civarında işlem görmesi nedeniyle 4.500 dolarlık psikolojik direnç yeniden yatırımcıların gündemine girmiş durumda.

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KRİTİK DİRENÇ AŞILIRSA YENİ REKORLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Altın fiyatlarının 4.500 dolar seviyesine yaklaşması, yatırımcılar açısından teknik olarak yeni bir dönemin kapısını açabilir.

Analistler özellikle 4.400 doların üzerinde günlük kapanışların devam etmesinin alımların güçlenmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Ancak istihdam verisinin güçlü gelmesi ve ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi halinde altındaki yukarı yönlü hareketin sınırlanabileceği de belirtiliyor.

Bu nedenle kısa vadede 4.400 dolar destek, 4.500 dolar ise önemli direnç noktalarından biri olarak takip ediliyor.

FED'İN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜNDE KARIŞIK TABLO

Fed tarafından yayımlanan son ekonomik değerlendirme de piyasalarda yakından takip edildi.

Raporda ABD'deki ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı şekilde arttığı belirtildi.

İstihdam tarafında sınırlı bir yükseliş görülürken fiyatların da ılımlı şekilde artmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonomik büyümenin sürmesi ancak iş gücü ve enflasyon tarafındaki sinyallerin birbirinden farklılaşması, Fed yetkililerinin önündeki tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.

Bu nedenle eylül toplantısına kadar açıklanacak her önemli ekonomik verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarının seyrinde yalnızca ekonomik veriler değil, küresel jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor.

ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve Orta Doğu'daki tansiyon yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey yardımcılarının, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde İran'la yaşanan gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Jeopolitik belirsizliklerin artması durumunda yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yönelmesi mümkün olabiliyor.

Altın da tarihsel olarak savaş, siyasi kriz ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en fazla tercih ettiği güvenli liman araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki toparlanmaya diğer değerli metaller de eşlik etti.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 65,74 dolar seviyesine çıktı.

Platin yüzde 0,6 değer kazanarak 1.770,88 dolara yükselirken paladyum da yüzde 0,6 artışla 1.354 dolar seviyesinde işlem gördü.

Değerli metaller piyasasında doların seyri, tahvil getirileri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler kısa vadede fiyatların yönünü belirlemeye devam edecek.

ALTINDA TÜM GÖZLER 4.500 DOLARDA

Altın fiyatlarında üç günlük düşüşün ardından başlayan hızlı toparlanma, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi.

Ons altının 4.436 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte 4.500 dolarlık kritik eşik yeniden gündeme geldi.

Piyasalarda bundan sonraki en önemli gelişme ise ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

Verinin Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesine kapı açacak şekilde gelmesi durumunda altında yükselişin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık güçlü istihdam rakamları dolar ve tahvil getirilerini yeniden yukarı taşıyarak altında satış baskısı oluşturabilir.

Bu nedenle yatırımcıların gözü cuma günü açıklanacak kritik veride olurken, altın piyasasında 4.400 doların üzerinde kalıcılık ve 4.500 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip edilecek.