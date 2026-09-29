Altında sert düşüş alarmı! İşte fiyatları etkileyen 5 önemli neden

Analistler, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin altın fiyatlarını zorlamaya devam edebileceğini belirtiyor. Jeopolitik gelişmelerin ise değerli metalin yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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ALTINDA 7 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Spot altının ons fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Önceki işlem gününde 5 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen ons altın, TSİ 11.00 itibarıyla 4 bin 138 dolar seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda oluşan fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam edebileceği beklentisi öne çıktı. Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların faiz getirisi olmayan altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

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FED’İN FAİZ MESAJLARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Altındaki düşüşte ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar da etkili oldu. Fed yetkililerinden Lisa Cook, enflasyon baskılarının önümüzdeki dönemde devam edebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Cook, özellikle yapay zekâ kaynaklı talep artışı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Ancak faiz politikasında yeni bir artış gerekip gerekmediği konusunda kesin bir mesaj vermedi.

YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ ABD VERİLERİNE ÇEVİRDİ

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Piyasalarda artık ABD’den gelecek ekonomik göstergeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Fed’in gelecek dönem kararlarına ilişkin ipuçları için açıklanacak verileri bekliyor.

Özellikle kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve tarım dışı istihdam rakamları, faiz beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Güçlü ekonomik verilerin gelmesi halinde Fed’in sıkı para politikasını sürdürme ihtimali artabilir.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTININ YÖNÜNDE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

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Altın fiyatlarında yalnızca faiz beklentileri değil, küresel gelişmeler de etkili oluyor. Exness Kıdemli Piyasa Stratejisti Christopher Tahir, jeopolitik risklerin değerli metal açısından önemini koruduğunu söyledi.

Tahir, devam eden küresel gerilimlerin enerji fiyatları ve tahvil getirileri üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Gerilimlerin azalması yönünde gelişmeler yaşanması halinde ise altın üzerindeki güvenli liman talebinin zayıflayabileceğine dikkat çekti.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

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Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin başında ABD ve İran arasındaki temaslar geliyor. Basına yansıyan bilgilere göre, iki ülkenin yetkilileri uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik girişimler kapsamında arabulucular üzerinden görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu süreçte yaşanabilecek yeni gelişmelerin enerji piyasalarıyla birlikte altın fiyatlarında da hareketlilik oluşturabileceği değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN ALTIN İÇİN KISA VADELİ BASKI UYARISI

Piyasa uzmanları, mevcut görünümde altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceğine işaret ediyor. Christopher Tahir’e göre devam eden fiyat baskıları ve güçlü ekonomik aktivite, merkez bankalarının daha sıkı politikaları uzun süre devam ettirebileceği beklentisini artırıyor.

Bu durumun faiz oranlarının yüksek kalmasına neden olabileceği ve altın fiyatlarında yeni geri çekilme riskini artırabileceği belirtiliyor.

FEDWATCH PİYASANIN BEKLENTİSİNİ ORTAYA KOYDU

CME FedWatch verilerine göre piyasa katılımcıları, Fed’in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 70,3 seviyesinde fiyatlıyor.

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Faiz beklentilerindeki değişim, özellikle doların hareketi üzerinden altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD verileri, piyasaların yön arayışında belirleyici olabilir.

ALTINDA YENİ YÖN İÇİN KRİTİK GÜNLER

Altın piyasasında gözler artık hem ekonomik verilere hem de merkez bankalarından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Uzmanlar, faiz beklentilerinin güçlenmesi halinde değerli metal üzerinde ek baskı oluşabileceğini belirtirken, küresel risklerde yaşanabilecek artışların ise altına yeniden destek sağlayabileceğini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN 5 ANA NEDENİ

1. FED’İN YÜKSEK FAİZ SİNYALİ

ABD Merkez Bankası’nın faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. Çünkü yüksek faiz ortamında faiz getirisi olmayan altın daha az cazip hale geliyor.

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2. GÜÇLENEN DOLAR BASKISI

Doların değer kazanması, ons altının fiyatını zorlayan önemli faktörlerden biri oluyor. Altın dolar üzerinden fiyatlandığı için güçlü dolar dönemlerinde talep baskılanabiliyor.

3. ABD EKONOMİSİNİN DİRENÇLİ KALMASI

ABD’den gelen güçlü ekonomik göstergeler, Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini artırıyor. Bu durum altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

4. JEOPOLİTİK RİSKLERDE AZALMA BEKLENTİSİ

Küresel gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelme ihtiyacını azaltabiliyor.

5. KRİTİK ABD VERİLERİ ÖNCESİ BEKLE-GÖR HAVASI

Piyasalar, Fed’in gelecek kararlarına ışık tutacak PCE enflasyon verisi ve tarım dışı istihdam rakamlarını bekliyor. Yatırımcıların temkinli hareket etmesi altındaki hareketliliği artırıyor.