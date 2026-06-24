Altında sert düşüş! Kritik seviyenin altını gördü

Son günlerde özellikle altın tarafında satışların hızlanması dikkat çekiyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi zayıflarken, dolar endeksindeki yükseliş altını aşağı çekiyor.

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GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

İç piyasada en çok takip edilen ürün olan gram altın, kritik seviyenin altına indi. Son verilere göre gram altın 5.926 TL seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte psikolojik eşik olan 6 bin lira seviyesi de aşağı yönlü kırılmış oldu.

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ONS ALTINDA ZAYIF GÖRÜNÜM

Uluslararası piyasalarda ons altın da baskı altında. Son haftalarda görülen geri çekilme, fiyatların iki haftanın en düşük seviyelerine inmesine neden oldu.

REKOR SEVİYEDEN SERT DÖNÜŞ

Altın, yıl içinde 8000 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Ancak bu zirvenin ardından gelen satışlar, fiyatlarda belirgin bir düzeltme hareketini beraberinde getirdi.

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ÇEYREK ALTIN GERİLEDİ

Gram altındaki düşüşe paralel olarak çeyrek altın fiyatlarında da geri çekilme yaşandı. Çeyrek altın 9.833 TL seviyelerine kadar indi.

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PİYASADA GÖZLER 'NE OLACAK?' SORUSUNDA

Uzmanlar, kısa vadede doların seyri ve Fed’in faiz politikası netleşmeden altın tarafında dalgalanmanın devam edebileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar ise kritik seviyelerin korunup korunamayacağını yakından takip ediyor.