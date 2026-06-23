Altında sert düşüş! Kritik sınıra yaklaştı, işte nedeni...

Spot altın gün içinde düşüş eğilimini sürdürerek ons başına 4.162 dolar seviyesine kadar geriledi. Günlük kayıplar bazı anlarda yüzde 1’i aşarken, haftanın genelinde aşağı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.

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ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasalarda yönü belirleyen en önemli faktörlerden biri doların güçlü seyri oldu. ABD dolar endeksi, son dönemde gördüğü zirve seviyelere yakın hareket etmeye devam ediyor. Doların güçlenmesi, altını diğer para birimleriyle almayı daha maliyetli hale getirerek talebi baskılıyor.

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Analistler, altının kısa vadede destek bulmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji piyasasında yaşanan hareketlilik, enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Bu da Fed’in daha sıkı para politikasını sürdürebileceği düşüncesini güçlendiriyor.

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Her ne kadar altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı bu cazibeyi zayıflatıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor.

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BELİRSİZLİK SÜRÜYOR!

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu’da tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik temaslar dikkat çekiyor. Bölgedeki bazı anlaşma girişimleri ve geçici ateşkes adımları, piyasalarda risk algısını kısmen yumuşattı. Ancak İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin belirsizlik sürüyor.

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Fed cephesinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında. ABD’li yetkililer, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini ancak enflasyonun kalıcılığına dair endişelerin devam ettiğini vurguluyor. Bu durum, faiz artışı ihtimalini canlı tutuyor.

Vadeli piyasalar ise oldukça net bir fiyatlama yapmış durumda. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 seviyesinde görüyor. Bu oran, geçtiğimiz haftaya kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor.

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Tüm bu gelişmeler ışığında piyasalarda ana senaryo şu şekilde şekilleniyor: güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve dalgalanan enerji fiyatları altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise Fed’den gelecek yeni sinyalleri bekleyerek temkinli pozisyon alıyor.