Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu

15.05.2026 - 07:32 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları

Altın fiyatları, cuma günü kritik bir seviyeye gerileyerek haftalık kaybını artırdı. Enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve doların güçlenmesi, yatırımcıların enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden şekillendirirken değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Altında sert düşüş Nedeni belli oldu

Spot altın, üst üste dördüncü seansta da düşüş göstererek ons başına 4.613,19 dolar seviyesine indi. Bu, 6 Mayıs’tan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti. Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,4 değer kaybederek 4.619 dolara geriledi. Altın, bu hafta toplamda yüzde 2,1 kayıp yaşadı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
190 miyar TL'lik operasyon
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR190 miyar TL'lik operasyonHaberi Görüntüle

Dolar endeksi, son bir haftada yüzde 1’in üzerinde yükselirken, dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın her taraftan baskı altında. Yükselen petrol fiyatları enflasyonu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Tahvil getirileri ve doların güçlenmesi, piyasadaki faiz indirimi beklentilerini de zayıflatıyor” dedi.

PETROL SERT YÜKSELDİ

Jeopolitik riskler de fiyatları etkiliyor. İran’da süren savaş ve kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Brent petrol fiyatlarını bu hafta yüzde 5,5 artırarak varil başına 106 doların üzerine çıkardı. Bu durum, altın için enflasyon baskısını artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İspanya’da gördü, Türkiye’de hayata geçirdi! Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİspanya’da gördü, Türkiye’de hayata geçirdi! Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştüHaberi Görüntüle

Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz ortamı yatırımcıları tahvile yönlendiriyor, değerli metali baskı altında bırakıyor. Şubat ayı sonunda ABD-İran geriliminin ardından altın yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Haberin Devamı

ABD-Çin ilişkileri de piyasanın odağında. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki günlük devlet ziyaretini tamamlamak üzere bir araya gelecek. Şi, Tayvan konusundaki hassasiyetlere dikkat çekerek yanlış yönetilen adımların ilişkileri ciddi şekilde bozabileceği uyarısında bulundu. Bu görüşmeler, özellikle yatırımcıların kısa vadeli risk algısını şekillendirecek gelişmeler olarak izleniyor.

Haberin Devamı

Kısacası altın, hem yükselen petrol hem güçlenen dolar hem de faiz beklentileriyle haftayı kayıpla kapatma yolunda. Yatırımcılar için görünüm, kısa vadede daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Türkiye’nin gurur tablosu Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Türkiye’nin gurur tablosu! Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHer 6 saniyede bir ölen çocuklar
Cem Kılıç
Cem KılıçHafif kusurda sorumluluk...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitim ve toplum ilişkisi, hormonlu notlar, aidiyet?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMutlak butlan yükleniyor mu?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYolun sonu nereye gider?
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Tercih edilen bir müttefiksiniz’
Mehmet Tez
Mehmet TezTadı kaçan Eurovision
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHas dedenin gecesi
İlgili Haberler
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
4 yıldır bitmeyen şantaj Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
4 yıldır bitmeyen şantaj! Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı!