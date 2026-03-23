Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Altında sert fren! Kritik uyarı: Düşüş derinleşebilir

23.03.2026 - 08:06 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#FED#Petrol Fiyatları

Ons altın haftaya sert kayıpla başladı. Son iki seansta hızlanan satış baskısı, piyasada dengeleri değiştirdi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde güçlü bir baskı yarattı. Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde kritik eşiğin altına sarktı. Günlük bazda değer kaybı 8'i aştı. İşte detaylar...

Milliyet.com.tr/ Yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar, faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflatırken ons altın günlük bazda yüzde 8'i aşan değer kaybıyla dikkat çekti. Piyasalarda oluşan şahin FED fiyatlaması, güvenli liman olarak görülen altında bile satış dalgasını öne çıkardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Öte yandan Ortadoğu’daki gerilim de fiyatlamalarda etkili oldu. İran-ABD-İsrail hattında artan tansiyonun enerji arzı ve Hürmüz geçişi üzerindeki riskleri büyütmesi, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu durum, küresel piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası endişesini tetikledi.

Normal şartlarda jeopolitik risklerin altına destek vermesi beklenirken, mevcut tabloda doların güçlenmesi ve faiz baskısının daha ağır bastığı görülüyor. Bu nedenle savaş kaynaklı riskler, altındaki düşüşü tersine çevirmekten çok satışların hızını sınırlayan ikinci planda bir etken olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN 6.000 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Cuma günü 6.379 TL seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde %8'i aşan kayıp veriyor. Hızla 6.000 TL kritik eşiğinin altına sarkan gram altın fiyatı 5.900 TL seviyelerinin de altını gördü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER!

Teknik göstergelerde de zayıf görünüm dikkat çekiyor. RSI göstergesi 25 seviyesine kadar gerileyerek ons altının aşırı satım bölgesine indiğine işaret ediyor. MACD göstergesinde ise negatif görünüm sürüyor ve sinyal çizgisinin altında kalınması, satış baskısının henüz sona ermediğini gösteriyor.

Haberin Devamı
Piyasada gözler şimdi 4350 dolar seviyesine çevrildi. Bu seviye kısa vadede kritik destek olarak izleniyor. Ancak negatif algının sürmesi halinde 4350 doların da kırılması ve satışların 4200 dolara doğru derinleşmesi ihtimali güç kazanabilir.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler şöyle:

Destekler: 4350 – 4200 – 4000
Dirençler: 4550 – 4850 – 5000

Haberin Devamı

Uzmanlara göre ons altında yönün yeniden yukarı dönmesi için önce baskının hafiflemesi, ardından kritik direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Aksi halde piyasada satış baskısının bir süre daha etkisini koruması bekleniyor.

Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKatar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Tunca Bengin
Tunca Benginİran füze oldu, yağıyor!
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerYeni nesil DAEŞ tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTrump Çin’e gidecek mi?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİran’ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşPiyasalar dengeyi arıyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYapay zekâ çağında sağlık
Asu Maro
Asu MaroOmuz omuza söylenen aynı şarkılar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerHanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
