HABER MERKEZİ - Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Küresel piyasalarda değerli metallere yönelik satışların artmasıyla birlikte ons altında kayıplar derinleşirken, bu hareket yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.



Ons altındaki yüzde 2’yi aşan düşüşün ardından gram altın, yatırımcıların yakından takip ettiği 6.300 TL seviyesinin altına indi.



Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle altının kısa vadeli yönü yeniden yatırımcıların gündemine oturdu.

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ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ



Uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde satış baskısı belirginleşti.



Ons altın yüzde 2,25 oranında değer kaybederek 3.894 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece değerli metalde son dönemde görülen aşağı yönlü hareket daha da hızlandı.



Ons fiyatındaki düşüş, küresel piyasalardaki altın talebinin zayıfladığı bir dönemde satışların güç kazanmasına neden oldu.



Altın fiyatlarının dolar bazındaki hareketi, yurt içindeki gram altın fiyatlarının belirlenmesinde de önemli rol oynuyor.

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GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK KIRILDI



Ons altındaki sert geri çekilme yurt içinde gram altını da doğrudan etkiledi.



Gram altın yüzde 2,3 oranında değer kaybederek 6.300 TL seviyesinin altına indi. Fiyatlar 6.287 TL’ye kadar geriledi.



Böylece gram altında yatırımcıların yakından izlediği psikolojik eşiklerden biri aşağı yönlü kırılmış oldu.



Özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından 6.300 TL seviyesinin altında fiyatlamanın devam edip etmeyeceği önem taşıyor.



ALTIN FİYATLARINDA SATIŞ BASKISI ARTTI



Altın piyasasında yaşanan son hareket, ons ve gram fiyatlarında eş zamanlı düşüşü beraberinde getirdi.



Küresel piyasalarda ons fiyatının gerilemesi gram altını aşağı çekerken, yurt içindeki fiyatların yönünde döviz kuru hareketleri de belirleyici olmaya devam ediyor.



Ons altındaki sert kayıpların sürmesi durumunda gram altın üzerindeki baskının da devam etmesi beklenebilir. Buna karşılık ons fiyatında olası bir toparlanma, gram altında yeniden yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.



ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ KRİTİK SEVİYELERDE



Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcılar piyasadaki yeni denge seviyelerini takip ediyor.



Ons altında 3.894 dolar, gram altında ise 6.300 TL civarındaki hareketler kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor.



Gram altının 6.300 TL seviyesini yeniden aşıp aşamayacağı merak edilirken, ons altındaki satışların devam edip etmeyeceği de fiyatların önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak.



Altın piyasasında oynaklığın yükselmesiyle birlikte fiyatlardaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.