Altında sert yükseliş! 6 bin TL sınırını aştı

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Orta Doğu’daki gelişmelere, diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına çevrilmiş durumda. ABD ile İran arasında yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin belirsizlikler ve Fed’in para politikasına yönelik beklentiler, altın fiyatlarında yön arayışını artırıyor.

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Piyasalarda belirsizlik altını destekliyor

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Güvenli liman olarak görülen altın, yıl içinde zaman zaman sert yükselişler ve düşüşler yaşadı. Özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler, ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutuyor.

Buna karşılık küresel piyasalarda faiz beklentileri de altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Enflasyonun istenen seviyeye gerilemeyebileceğine yönelik tahminler, Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizliği artırırken, bu durum ons altın ve gram altın tarafında sert fiyat hareketlerine neden oluyor.

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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: GİDİŞAT GAYET İYİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." dedi.