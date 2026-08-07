Altında sert yükseliş! ABD'den gelen veri sonrası tırmanışa geçti

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD istihdam verileri, dolar ve tahvil piyasasının yanı sıra değerli metaller üzerinde de etkili oldu. Verilerin ardından altın tarafındaki hareketin güçlenmesiyle birlikte ons altında kısa sürede sert fiyat değişimleri görüldü.

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GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDEYDİ

Piyasaların haftalardır beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında sürpriz biçimde 23 bin düştü. İşsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

İstihdam piyasasından gelen rakamlar özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. İstihdamdaki güçlenme veya zayıflama, Fed'in faiz politikasında izleyeceği yol konusunda piyasaların fiyatlamalarını değiştirebiliyor.

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Bu nedenle istihdam raporunun açıklanmasının ardından dolar, ABD tahvil faizleri ve altın fiyatlarında oynaklık artabiliyor.

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ONS ALTINDA YÜKSELİŞ YÜZDE 3'Ü AŞTI

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Verinin açıklanmasının ardından altın piyasasında alımlar hız kazandı. Ons altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ün üzerine çıkarken fiyat 4 bin 361 dolar seviyesini aştı. Gram altın ise 6700 TL seviyesine yaklaştı.

Altında yaşanan hareket özellikle kısa süre içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle piyasalarda dikkat çekti. Bir önceki işlem gününde COMEX ağustos vadeli altın kontratı 4 bin 242 dolar seviyesinde kapanmıştı. Altın, istihdam verisinin ardından yeniden güçlü bir yükseliş eğilimine girdi.

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Değerli metaldeki hareketlilik yalnızca istihdam verisiyle sınırlı değil. Küresel piyasalarda doların seyri, ABD tahvil faizleri, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler de altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD'den gelen ekonomik veriler yatırımcılar açısından Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik önemli sinyaller taşıyor.

Özellikle istihdam piyasasında soğumaya işaret eden veriler, faizlerin gelecekte daha düşük seviyelere çekilebileceği beklentisini güçlendirebiliyor. Faiz beklentilerindeki değişiklikler ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından önemli bir fiyatlama unsuru olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık güçlü istihdam ve yüksek ücret artışları enflasyon baskısının devam edebileceği beklentisini artırarak Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği düşüncesini destekleyebiliyor.

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Bu nedenle yatırımcıların odağında yalnızca tarım dışı istihdam rakamı değil; işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve önceki aylara ilişkin revizyonlar da bulunuyor.

ALTINDA GÖZLER YENİ SEVİYELERDE

Ons altının 4 bin 361 doların üzerine çıkmasıyla birlikte değerli metalde bundan sonraki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

Piyasalarda ABD ekonomisinin görünümü, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve önümüzdeki dönemde yayımlanacak enflasyon verileri altının yönü açısından kritik olacak.

Jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Küresel risk algısının yükseldiği dönemlerde güvenli liman talebinin artması altını destekleyebilirken, dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş değerli metal üzerinde baskı oluşturabiliyor.

ABD istihdam verisinin ardından yüzde 3'ü aşan yükselişle 4 bin 361 doların üzerine çıkan ons altında yatırımcılar şimdi hareketin devam edip etmeyeceğine odaklandı.