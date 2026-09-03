Altında sert yükseliş! Kritik veri sonrası fiyatlar gaza bastı: 7 bin TL'ye yaklaştı

Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışı yeniden güç kazanırken, spot altındaki yükseliş iç piyasada gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Altının ons fiyatındaki sert hareketle birlikte gram altın da tarihi yüksek seviyelere doğru yeni bir atak gerçekleştirdi.

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ABD VERİSİ ALTINA YARADI

Altın fiyatlarında yükselişi hızlandıran gelişme ABD'den açıklanan işsizlik maaşı başvuruları oldu. Verilerin ardından dolar endeksinde yaşanan zayıflama ve ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme, altının üzerindeki baskının azalmasını sağladı.

Spot altın perşembe günü yüzde 2,42'ye ulaşan değer kazancıyla 4 bin 493 dolar seviyesine kadar yükseldi. Küresel piyasalardaki güçlü hareket Türkiye'deki fiyatlamalara da yansıdı. Gram altın yüzde 2,46 civarında prim yaparak 6 bin 978 TL seviyesine ulaştı.

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Altının dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle ABD para birimindeki değer kaybı, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından değerli metali daha cazip hale getiriyor. Bu nedenle dolar endeksindeki her belirgin geri çekilme, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyebiliyor.

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BİR GÜN ÖNCE DİP SEVİYELER GÖRÜLMÜŞTÜ

Altındaki yükselişin dikkat çekici olmasının bir diğer nedeni ise hareketin oldukça sert gerçekleşmesi oldu. Değerli metal, geçtiğimiz seansta yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerini test etmişti.

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Ancak ABD ekonomisinin seyrine ilişkin gelen yeni sinyaller, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Özellikle Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin ekonomik verilerle birlikte yeniden şekillenmesi, altının kısa sürede kayıplarını telafi ederek güçlü yükselişe geçmesini sağladı.

Piyasalarda gözler şimdi altındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Bunun cevabında ise ABD'den cuma günü gelecek kritik istihdam rakamları belirleyici olacak.

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ALTINDA ASIL SINAV CUMA GÜNÜ

Haftanın en önemli verisi olarak görülen ABD tarım dışı istihdam rakamları, altının bundan sonraki yönü açısından kritik önem taşıyor.

Piyasalar, özellikle istihdam piyasasında yaşanabilecek olası bir soğumanın Fed'in faiz politikasında nasıl bir değişikliğe neden olacağını yakından takip ediyor.

Daha önce açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ağustos ayında sınırlı bir istihdam artışına işaret etmesi, resmi tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin beklentileri de aşağı çekti.

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Cuma günü açıklanacak verilerin piyasa beklentilerinin altında kalması durumunda, ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının ivme kaybettiği görüşünün güçlenmesi bekleniyor.

Bu senaryo Fed'in sıkı para politikasına yönelik beklentilerin zayıflamasına neden olabilir. Faiz beklentilerindeki aşağı yönlü değişim ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLARI BELİRLEYECEK

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği bir diğer başlık ise ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında vereceği faiz kararı.

Fed'in önümüzdeki toplantısına ilişkin beklentiler ABD'den açıklanan her yeni ekonomik veriyle birlikte yeniden şekilleniyor. Ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyona ilişkin göstergelerin birbirinden farklı sinyaller vermesi, Fed yetkililerinin karar sürecini daha da kritik hale getiriyor.

Bankanın son değerlendirmelerinde ekonomik aktivitenin yanı sıra iş gücü piyasası ve fiyat gelişmelerine ilişkin ılımlı ancak karışık bir görünüm ortaya konulması da belirsizliği artırdı.

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Bu nedenle 15-16 Eylül'de yapılacak Fed toplantısı öncesinde açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri piyasalar açısından çok daha önemli hale geldi.

FAİZ BEKLENTİSİ ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Altın herhangi bir faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ortamında tahvil gibi faiz getirisi sunan yatırım araçları karşısında zaman zaman dezavantajlı konuma gelebiliyor.

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi altın üzerinde baskı yaratabilirken, faizlerin gerilemesi ise değerli metale olan talebi artırabiliyor.

Son fiyatlamalarda ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün altındaki yükselişi destekleyen ana faktörlerden biri olması da bu nedenle dikkat çekiyor.

Fed'in faiz politikasına yönelik daha yumuşak bir beklentinin güçlenmesi halinde altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi mümkün görülürken, güçlü gelecek ABD ekonomik verileri ise yeniden satış baskısı oluşturabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI DESTEKLİYOR

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Altın fiyatlarını destekleyen faktörler yalnızca ABD ekonomisi ve Fed politikalarıyla sınırlı değil.

Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik belirsizlikler de yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutuyor. Özellikle Orta Doğu'da İran merkezli olası yeni gerilimlere ilişkin endişeler, piyasalardaki risk algısının tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

ABD yönetiminin kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde bölgede yeni bir gerilimin önüne geçmeye yönelik adımlarına rağmen, jeopolitik risklerin gündemde kalması altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor.

Küresel tansiyonun yeniden yükselmesi durumunda yatırımcıların hisse senedi ve diğer riskli varlıklardan çıkarak altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönelmesi beklenebilir.

GRAM ALTINDA GÖZLER 7 BİN TL SINIRINDA

Ons altındaki güçlü yükseliş, iç piyasada gram altının da yeniden yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Gram altının 6 bin 978 TL seviyesine kadar çıkmasıyla birlikte psikolojik açıdan önemli görülen 7 bin TL sınırı yeniden gündeme geldi.

Gram altının bundan sonraki seyrinde küresel altın fiyatlarının yanı sıra dolar/TL hareketi de belirleyici olacak.

Ons altındaki yükselişin devam etmesi ve döviz kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde gram altında yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Ancak ABD'den gelecek güçlü ekonomik veriler ve tahvil faizlerinde yaşanabilecek yeni bir yükseliş, altın fiyatlarında kısa vadeli kâr satışlarını beraberinde getirebilir.

ALTIN YATIRIMCISI CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Piyasalarda haftanın geri kalanında tüm dikkatler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

Beklentilerin altında kalacak bir istihdam rakamı, Fed'in önümüzdeki dönemde daha temkinli hareket edeceği beklentisini güçlendirerek altına yeni destek sağlayabilir. Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir veri ise dolar ve tahvil faizlerinde yükselişi tetikleyerek değerli metal üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle altında yaşanan son sert yükselişin yeni bir rallinin başlangıcı mı yoksa kısa vadeli bir tepki hareketi mi olduğu konusunda cuma günü açıklanacak ABD verileri kritik rol oynayacak.