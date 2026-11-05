Altında sert yükseliş! Piyasadaki tahminler değişti

HABER MERKEZİ Ons altın iki haftanın zirvesine yükselirken, gram altın da 6 bin 650 TL seviyesinin üzerine çıktı. Piyasalarda şimdi gözler ABD’den gelecek kritik istihdam verisine çevrildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Altın piyasasında son günlerde görülen dalgalı seyir yerini güçlü yükselişe bıraktı. ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği sonuçların ardından doların küresel para birimleri karşısında gerilemesi, tahvil getirilerindeki düşüşle birleşince değerli metallere yönelik talep hızlandı.

Ons altın Perşembe gününe yaklaşık yüzde 2 yükselişle başlarken, fiyatlar 22 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ALTINDA KAYIPLAR HIZLA GERİ ALINDI

Uluslararası piyasalarda spot altın, Türkiye saatiyle 07.13 itibarıyla yüzde 1,9 yükselişle 4 bin 140,83 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece ons altın yalnızca son dönemde yaşadığı kayıpları telafi etmekle kalmadı, iki haftanın en yüksek seviyesini de gördü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altındaki yükseliş aslında bir önceki seansta başlamıştı. Değerli metal Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3,4 değer kazanarak 19 Ağustos’tan bu yana en güçlü günlük yükselişini gerçekleştirdi. Bu hareket, altın piyasasında yaklaşık 12 haftanın en sert günlük sıçraması olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

DEMOKRATLARIN ZAFERİ SONRASI DOLAR GERİLEDİ

Haberin Devamı

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli gelişmelerden biri ABD dolarındaki zayıflama oldu. ABD ara seçimlerinde Demokratların güçlü sonuçlar elde etmesinin ardından seçim kaynaklı siyasi belirsizliğin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Hisse senedi piyasalarında alımlar güçlenirken dolar endeksi ise aşağı yönlü hareket etti.

Doların değer kaybetmesi, özellikle altın ve gümüş gibi dolar üzerinden fiyatlanan değerli metaller açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Doların ucuzlaması, farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha erişilebilir hale getirerek talebi artırabiliyor.

Haberin Devamı

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Altının yükselişinde ABD Hazine tahvillerindeki hareket de etkili oldu. Gösterge olarak takip edilen ABD 10 yıllık tahvil faizi gece saatlerinde yaklaşık 6 baz puan gerilerken, Tokyo piyasalarının açılışının ardından 1 baz puanlık ilave düşüş kaydetti.

Haberin Devamı

Böylece 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,87 seviyesine kadar geriledi. Tahvil faizlerinin düşmesi, yatırımcıların faiz getirisi sağlamayan altına yönelmesini kolaylaştıran unsurlardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle dolar ve tahvil faizlerinde aynı anda yaşanan gerileme, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

KRİTİK EŞİK 4 BİN DOLAR

XS.com piyasa analisti Linh Tran, altındaki son hareketi değerlendirirken 4 bin dolar seviyesine dikkat çekti. Tran'a göre doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin geri çekilmesi, ons altının yeniden 4 bin dolar sınırının üzerine çıkmasını sağladı. Ancak yükselişin kalıcı hale gelebilmesi açısından bu seviyenin üzerinde tutunulması büyük önem taşıyor.

Analist, yatırımcı girişlerinin devam etmesi ve tahvil getirilerinin altını desteklemeyi sürdürmesi halinde ons fiyatının 4 bin doların üzerinde istikrar kazanabileceğini belirtti.

Bu senaryoda ilk önemli hedefin 4 bin 200 dolar olabileceğini ifade eden Tran, yükseliş ivmesinin korunması durumunda 4 bin 400 dolar seviyesinin de yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

PİYASANIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Altında hızlı yükseliş yaşanırken yatırımcıların odağında şimdi ABD ekonomisinden gelecek yeni veriler bulunuyor. Piyasalarda özellikle yarın açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. İstihdam piyasasındaki görünüm, ABD Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz politikası açısından önemli sinyaller verebilir.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının alternatif maliyetini yükseltiyor. Bu nedenle Fed'in sıkı para politikasını devam ettireceğine yönelik beklentiler altını baskılayabilirken, faizlerin gerileyebileceğine ilişkin beklentiler değerli metalleri destekleyebiliyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların Aralık ayındaki Fed kararına ilişkin fiyatlamaları da piyasaların yakın takibinde bulunuyor.

Haberin Devamı

CITI'DEN ALTIN İÇİN 4 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Altındaki yükseliş sürerken uluslararası finans kuruluşlarından da dikkat çeken tahminler geliyor. Citi, altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentisini yukarı yönlü korudu. Banka, önümüzdeki 0-3 aylık dönem için ons altın hedefini 4 bin 500 dolar olarak açıkladı.

Citi'nin değerlendirmesinde jeopolitik gelişmeler de önemli yer tuttu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Yemen-Suudi Arabistan hattındaki çatışmaların yıl sonuna doğru sakinleşebileceğine yönelik beklentilerin piyasa fiyatlamalarında etkili olabileceği belirtildi.

Buna rağmen banka, mevcut seviyeler dikkate alındığında altında halen kayda değer bir yükseliş potansiyeli bulunduğu görüşünü korudu.

GRAM ALTIN 6 BİN 650 TL'Yİ AŞTI

Ons altındaki sert yükseliş Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram altının fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketinin yanı sıra dolar/TL kuru ve iç piyasadaki alış-satış makasının etkisiyle şekilleniyor.

Son fiyatlamalara göre gram altın alışta 6 bin 596,53 TL seviyesinde işlem görürken, satış fiyatı 6 bin 654,09 TL'ye kadar yükseldi.

Böylece gram altında 6 bin 650 TL sınırı aşılırken, yatırımcıların odağı yeniden doların seyri, ABD tahvil faizleri ve Fed'e yönelik faiz beklentilerine çevrildi.

ALTINDA YENİ HEDEFLER GÜNDEMDE

Piyasalarda önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyebilecek üç ana başlık öne çıkıyor: ABD'den gelecek ekonomik veriler, dolar endeksinin seyri ve tahvil faizlerindeki hareket.

Ons altının 4 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda teknik görünümün daha da güçlenebileceği belirtiliyor. Özellikle 4 bin 200 dolar seviyesinin aşılması halinde 4 bin 400-4 bin 500 dolar bandına yönelik beklentilerin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık ABD'den güçlü ekonomik verilerin gelmesi ve Fed'in sıkı para politikasına yönelik beklentilerin yeniden artması halinde altında kâr satışlarının görülmesi ihtimali de masada bulunuyor.

Son iki seansta ortaya çıkan güçlü yükseliş ise yatırımcıların yeniden güvenli liman varlıklarına yöneldiğini gösterirken, altın fiyatlarında yeni rekor seviyelerin gündeme gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.