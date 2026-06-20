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UzmanparaAltında şok tahmin! İşte piyasayı tutan tek güç
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında şok tahmin! İşte piyasayı tutan tek güç

20.06.2026 - 07:42 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Goldman Sachs Tahminleri#Fed Faiz Politikası

Altın piyasasında uzun süredir en iyimser kurumlar arasında gösterilen Goldman Sachs, yıl sonu ons altın beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka, daha önce 5.400 dolar olarak açıkladığı hedefi 4.900 dolara düşürdü.

Altında şok tahmin İşte piyasayı tutan tek güç

Analistlere göre bu revizyon, altındaki yükseliş trendinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor ancak momentumun zayıfladığına işaret ediyor. Raporda dikkat çeken en önemli faktör ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası oldu. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed’in 2026 yılı boyunca faiz indirimi yapmayacağını öngörürken, ilk indirim beklentisini de gelecek yılın haziran ve aralık aylarına erteledi. Bu “uzun süre yüksek faiz” beklentisi, altının cazibesini azaltan en kritik unsur olarak öne çıkıyor.

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“ŞAHİN FED” ETKİSİ PİYASAYI BASKILIYOR

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın göreve “şahin” bir duruşla başlaması da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Warsh’ın fiyat istikrarı vurgusu, sıkı para politikasının devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

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Bu tablo, altının kısa vadeli görünümünü baskılayan bir diğer gelişme olarak değerlendiriliyor.

EN KÖTÜ SENARYO: 4.400 DOLAR

Goldman Sachs raporunda en dikkat çeken bölüm ise aşağı yönlü risk senaryosu oldu. Eğer Fed enflasyonla mücadele kapsamında yeniden faiz artırırsa, altının “güvenli liman” özelliğinin zayıflayabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda ons altının 4.400 dolara kadar gerileyebileceği ifade ediliyor. 

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MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR! PİYASAYI TUTAN TEK GÜÇ

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Rapora göre altını tamamen çöküşten koruyan ve fiyatları destekleyen en büyük unsur merkez bankalarının alımları. Goldman Sachs, resmi sektörün bu yıl ayda 50 ton, önümüzdeki yıl ise ayda 40 ton altın almaya devam edeceğini öngörüyor.

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Ocak ayı sonunda 5.600 doların hemen altına kadar tırmanarak tarihi rekor kıran ons altın, o tarihten bu yana sert bir düzeltme sürecinde. Mayıs ayını üst üste üçüncü aylık kayıpla kapatan sarı metal, şu sıralar 4.135 doların altında işlem görerek haftalık bazda da kayba koşuyor.

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