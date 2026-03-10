Altında 'sürpriz' hareket! Belgin Maviş rakam verdi: Son düşüşler yeni fırsat mı?

Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar 11’inci gününde de şiddetlenerek devam ediyor. Geçen hafta İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerini durdurması sonrasında emtia tarafında petrolde sert artışlar görülürken, altın ve gümüş fiyatlarında ise ‘sürpriz’ düşüşler öne çıkmıştı.

Orta Doğu’da tansiyonun bir an olsun düşmemesi ile yeni haftada petrol, altın ve gümüşte hızlı fiyatlamalar yaşandı. Brent petrol dün 4 yıl sonra ilk kez 110 dolar seviyelerinin üzerine çıkarken, altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme devam etti.

Dünkü düşüşün ardından bugün altının gram fiyatı 7.339 TL'den işlem görürken, ons altın 5.178 dolardan işlem görüyor.

İŞTE ALTINDA ‘SÜRPRİZ’ DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ

Altının gram fiyatı hafta başında 7.108 TL seviyelerine kadar gerilerken, gram gümüş de 112 TL seviyelerini test etti. Peki krizin ortasında altında yaşanan ‘sürpriz’ düşüşün ana nedeni ne? 7.100 TL'ye gerileyen gram altın alım fırsatı mı, yoksa daha büyük bir düşüşün habercisi mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altında yaşanan 'sürpriz’ düşüşün ana nedeni; petrol fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde yükselmesi ve bununla birlikte doların değer kazanması, dolar endeksinin 99'un üzerine çıkması ve VIX endeksinin yükselmesi başlıca etken olarak gösterilebilir. Buradaki değer kazanımları ve savaşın söylenenden çok daha uzun sürebileceği, etkisinin çok daha güçlü olabileceğine dair kaygılar, petrol fiyatlamalarındaki açılan pozisyonlar ve petrolün yükselmesiyle birlikte artan maliyetler... Tüm bunlar altın ve emtia tarafında güçlü, aşağı yönlü bir baskı yarattı. Dolayısıyla daha önce altında zaten sert yükselişler vardı, şimdi bu sert düzeltme hareketinin nedeni olarak artan maliyetleri gösterebiliriz.

DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Evet, petrolde özellikle 110 doların üzerinde kalıcılık devam ederse altında satış baskısı devam eder. Petrolün hareketli olacağı bir süreç, doların güçlü olacağı bir süreçte faiz cephesindeki yükselişler altını ciddi anlamda baskılayacaktır.

HANGİ SEVİYEDEN ALTIN ALMAK MANTIKLI?

Geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır, ama bunun için petrolün özellikle 100 doların altına, hatta 90 doların altına gerilemesi gerekiyor. Ama faizler tarafındaki yükseliş ve merkez bankalarının yeniden faiz indirimleri değil, faiz artışı dönemine geçebilme ihtimali altındaki baskıyı artırabilir. Şu an için seviye söylemek için erken. Piyasada oluşan siyah kuğular, teknik göstergeler, bizi seviye vermekte zorlaştırıyor.

Gram altında 7.000 TL’nin altına sarkmalar yeniden yerli yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. 6.700-7.000 bandında alımlar denenebilir. Bu seviyeler özellikle yatırımcı iştahı açısından önemli olacaktır. İçerideki yerli yatırımcı bu seviyeyi takip edebilir.

'GRAM ALTINDA BASKILANMAYI DEVAM ETTİRECEK’

Özellikle ‘savaş ne zaman biter, hangi koşullarla biter?’ sorularına net cevap vermenin uzağındayız. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda; bu hafta bizim Merkez Bankamızın, önümüzdeki hafta da Fed'in faiz kararı var. Faizlerde bir değişim beklenmiyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine ara verme, faizlerde yükseliş, fonlama maliyetlerinde artış ve buna bağlı olarak da stagflasyon kaygılarının daha da artabileceği bir süreç olarak karşımıza çıkan yeni gelişmeler olacaktır.

Peki Jeopolitik riskler ortadan kalkar mı? Bu şu an için mümkün gözükmüyor. G7 ülkelerinin petrol fiyatlarını dizginlemek için ellerindeki stok rezervlerini devreye sokacaklarına (veya bunun için bir araya toplanacaklarına) dair haber akışı kısmen petrolü sınırlamış olsa da 105 doların altına sarkmadığını gördük.

Bu da bir tehlike sinyali olarak algılanması gerekiyor. Çünkü eldeki stokların en fazla 3 ay için fiyatları belli bir noktada tutabileceği ama yüksek seyrini koruyacağına dair kaygılar söz konusu. Yeni bir petrol rafinerisinin bombalanması, Hürmüz Boğazı'nda bekletilen tankerlerin gerek dolum noktasında gerekse nakliyesi noktasında hareket edemez hale gelmesi ve bu sürecin uzaması gibi etkenler gram altında baskılanmayı devam ettirecektir.”