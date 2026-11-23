HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın fiyatları, tarihi kayıplarla tamamlanan haftanın ardından yeniden yükselişe geçti. Güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin beklentiler nedeniyle sert düşüş yaşayan değerli metal, yeni haftaya toparlanma hareketiyle başladı.Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergileyen altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Özellikle ABD teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar ve yapay zekâ yatırımlarının ekonomik büyümeye etkisine yönelik endişeler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı ise bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.

ALTINDA YENİ HAFTAYA SERT YÜKSELİŞ! 3 BİN 600 DOLAR AŞILDI

Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın sert satışlarının ardından yeni haftanın ilk saatlerinde yön değişti.

Haberin Devamı

Spot altın, 23 Kasım Pazartesi sabahı yüzde 2,39 değer kazanarak ons başına 3 bin 609,83 dolara yükseldi.

Böylece değerli metal, geçen hafta test ettiği son 14 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşarak yeniden 3 bin 600 doların üzerine çıktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Altında yaşanan bu yükseliş, bir önceki hafta kaydedilen yaklaşık yüzde 9'luk değer kaybının ardından geldi.

Mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşayan altının yeni haftada toparlanma göstermesi, piyasalarda satış baskısının hafifleyip hafiflemediği sorusunu gündeme taşıdı.

Haberin Devamı

ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ? UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketliliği değerlendiren BullionVault Araştırma Başkanı Adrian Ash, geçmiş fiyat hareketlerinin mevcut tabloya ilişkin önemli işaretler sunduğunu belirtti.

Ash, altının son 13 haftada yaşadığı sert düşüşün şimdilik sona ermiş olabileceğini ifade etti.

Şirketin yatırımcı davranışlarına ilişkin gözlemlerini de paylaşan Ash, fiyatlardaki gerilemenin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yönündeki eğilimin güçlendiğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Altının düşük fiyatlardan yeniden talep görmesi, son günlerde yaşanan toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Ancak düşüş hareketinin tamamen sona erdiğini söylemek için önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerinin de takip edilmesi gerekiyor.

ALTINDA 3 BİN 712 DOLAR İHTİMALİ! İKİ KRİTİK SEVİYE ÖNE ÇIKTI

Teknik analizde altın fiyatlarının hangi seviyelere yönelebileceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapılıyor.

Haberin Devamı

Ons altında 3 bin 503 dolar civarında geçici bir dip oluşmuş olabileceğine yönelik teknik işaretler ortaya çıktı.

Bu seviyeden başlayan toparlanmanın devam etmesi halinde fiyatların 3 bin 663 ile 3 bin 712 dolar aralığına yükselebileceği değerlendiriliyor.

Teknik göstergelerdeki değişim de bu ihtimali destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle saatlik MACD göstergesinde görülen pozitif uyumsuzluk, kısa vadede alım yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte teknik analizde öne çıkan hedeflerin kesinleşmiş fiyat seviyeleri olmadığı, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

3 BİN 602 DOLAR AŞILDI! ŞİMDİ HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından teknik analizde kritik destek ve direnç noktaları ön plana çıktı.

Ons altında 3 bin 602 dolar seviyesindeki direncin büyük ölçüde aşılması, toparlanmanın devamına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bundan sonraki süreçte 3 bin 663 dolar ilk önemli yükseliş hedeflerinden biri olarak takip ediliyor.

Haberin Devamı

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3 bin 712 dolar gündeme gelebilecek.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 3 bin 564 dolar destek noktası olarak öne çıkıyor.

Söz konusu seviyenin kırılması durumunda altının yeniden 3 bin 503 dolar civarındaki dip bölgesine gerileyebileceği değerlendiriliyor.

FIBONACCI ANALİZİNDE YENİ HEDEF ORTAYA ÇIKTI

Altın fiyatlarındaki toparlanma hareketi, Fibonacci geri çekilme seviyeleri üzerinden de değerlendiriliyor.

Ons altında 3 bin 921 dolar seviyesinden başlayan düşüş hareketinin ardından oluşan fiyat yapısı, teknik analiz açısından yeni hedeflerin gündeme gelmesine neden oldu.

Fibonacci analizinde yüzde 38,2 ile yüzde 50 geri çekilme seviyeleri arasındaki bölge, kısa vadeli yükselişin ilerleyebileceği alan olarak öne çıkıyor.

Bu teknik görünüm, altının 3 bin 663-3 bin 712 dolar aralığına doğru hareket edebileceğine ilişkin beklentilerle birlikte değerlendiriliyor.

Ancak söz konusu yükselişin devam edebilmesi için altının kritik destek seviyelerinin üzerinde kalması önem taşıyor.

Haberin Devamı

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Altındaki toparlanmanın arkasında ABD Merkez Bankası'nın aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim bulunuyor.

CME FedWatch verilerine göre Fed'in aralık toplantısında faiz artıracağına yönelik piyasa beklentisi, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 100 seviyesindeyken yüzde 93'e geriledi.

Faiz artırımı beklentisinin zayıflaması, altın fiyatları açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çünkü ABD'de faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından alternatif maliyetini artırabiliyor.

Faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin hafiflemesi ise değerli metale yönelik talebin yeniden güçlenmesini destekleyebiliyor.

Ancak yüzde 93 seviyesindeki fiyatlama, piyasaların aralık ayında faiz artırımını hâlâ güçlü bir ihtimal olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler, altının yeniden yükselişe geçmesinde etkili olan gelişmeler arasında gösteriliyor.

Özellikle yapay zekâ alanındaki yatırımlara yönelik beklentilerin zayıflaması, ABD ekonomisinin gelecekteki büyüme performansına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, teknoloji hisselerinde yaşanan satışların ABD faiz beklentilerinde değişime neden olduğunu belirtti.

Rodda, yapay zekâ yatırımlarındaki zayıflamanın ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceği yönündeki değerlendirmenin, Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin fiyatlamaları etkilediğini ifade etti.

Uzman isme göre bu gelişme, altın fiyatları açısından temel bir destek oluşturuyor.

Böylece geçtiğimiz hafta değerli metalleri baskılayan faiz beklentilerinde sınırlı da olsa bir değişim yaşanmış oldu.

FED ÜYESİNDEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Piyasalarda faiz beklentileri değişirken ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, cuma günü yaptığı değerlendirmede mevcut politika faizinin enflasyonla mücadele açısından yeterince yüksek olmadığını belirtti.

Cook, enflasyon seviyelerine ilişkin endişelerini dile getirerek ilave faiz artırımlarının gerekli olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, Fed'in para politikasında sıkılaşmaya devam edebileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

Dolayısıyla altın fiyatlarının yönünü yalnızca teknoloji hisselerindeki hareketler değil, Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar da etkileyebilecek.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE! ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Altın yatırımcılarının bu hafta takip edeceği en önemli gelişmelerden biri ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.

25 Kasım Çarşamba günü açıklanması beklenen veri, Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirmesinde yakından takip ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefi açısından önem taşıyan PCE verisi, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, faiz artırımı ihtimalini destekleyerek altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.

Enflasyonda yavaşlama sinyallerinin güçlenmesi ise faiz beklentilerinin zayıflamasına ve altındaki toparlanmanın desteklenmesine katkı sağlayabilir.

Bu nedenle yatırımcıların gözü hem açıklanacak veride hem de veri sonrasında dolar ve ABD tahvil getirilerinin göstereceği tepkide olacak.

ALTINDA YENİDEN SERT SATIŞ YAŞANABİLİR Mİ?

Altın fiyatlarındaki toparlanmanın ardından analistlerden temkinli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Dilin Wu, son yükselişe rağmen altının kesin olarak dip seviyeye ulaştığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Wu, özellikle hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın sürmesi halinde değerli metal piyasasında yeni satışların görülebileceği uyarısında bulundu.

Küresel borsalarda sert düşüşlerin devam etmesi, bazı yatırımcıların nakit oluşturmak amacıyla diğer varlıklarını satmasına neden olabiliyor.

Özellikle zorunlu pozisyon kapatmalarının gündeme gelmesi durumunda altın da bu satışlardan etkilenebiliyor.

Bu nedenle son yükselişe rağmen piyasadaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte başlayan yükselişin ardından önümüzdeki günlere ilişkin iki farklı senaryo gündeme geldi.

BİRİNCİ SENARYO: YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR

Fed'in faiz artırımı beklentisinin daha da zayıflaması, ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerini desteklemesi ve altının kritik teknik seviyelerin üzerinde kalması halinde toparlanma sürebilir.

Bu durumda ons altında 3 bin 663 ve ardından 3 bin 712 dolar seviyeleri takip edilecek.

İKİNCİ SENARYO: SATIŞ BASKISI YENİDEN GÜÇLENEBİLİR

ABD enflasyon verilerinin faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi veya küresel hisse senedi piyasalarında yeni satış dalgası yaşanması halinde altın yeniden gerileyebilir.

Bu senaryoda 3 bin 564 dolar ilk önemli destek olarak izlenirken söz konusu seviyenin altında 3 bin 503 dolar bölgesi tekrar gündeme gelebilir.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK HAFTA

Altın piyasası, geçtiğimiz hafta yaşanan yaklaşık yüzde 9'luk sert düşüşün ardından yeni haftaya güçlü bir toparlanmayla başladı.

Ons altının 3 bin 600 doların üzerine çıkması, yatırımcıların yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklanmasına neden oldu.

BullionVault Araştırma Başkanı Adrian Ash, sert satış hareketinin şimdilik tükenmiş olabileceğine işaret ederken Pepperstone Araştırma Stratejisti Dilin Wu, dip seviyenin kesinleştiğini söylemenin erken olduğunu belirtti.

Capital.com analisti Kyle Rodda ise teknoloji hisselerindeki satışların Fed beklentilerini değiştirmesinin altına destek sağladığı görüşünü paylaştı.

Şimdi piyasaların gözü 25 Kasım'da açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.