Altında tansiyon yükseldi: Gram altın 7 bin liraya yaklaştı

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde likiditeyi artırmaya yönelik geri alım operasyonlarını büyütme kararı piyasalarda etkili oldu. Uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetlerde geri alım miktarının en az iki katına çıkarılacağının açıklanması, tahvil piyasasındaki gerginliğin azalmasına katkı sağladı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

19 yılın zirvesini gören ABD 30 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,187 seviyesine indi. Tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte altın üzerindeki baskı azalırken fiyatlar hızla yukarı yöneldi.

ONS ALTIN 4 BİN 460 DOLARA DAYANDI

Ons altın güne 4 bin 336 dolardan başladı. Gün içerisinde 4 bin 324 dolara kadar gerileyen ons, alımların hızlanmasıyla 4 bin 460 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu sıralarda 4 bin 460 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Gram altın da ons fiyatındaki hareketten destek aldı. Güne 6 bin 676 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 665 lirayı gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi.

Gram altında günün zirvesi 6 bin 880 lira olurken, fiyat saat 18.00 sıralarında 6 bin 900 lira seviyelerine geldi.