HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte sert bir düşüş sürecine girdi. Güçlenen dolar, yükselen tahvil getirileri ve Fed'in para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik değerlendirmeler, yatırımcıların altına olan talebini baskıladı.

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Hafta boyunca satışların ağırlık kazandığı değerli metal piyasasında kayıplar derinleşirken, ons altın son 14 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Özellikle ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeler ve faizlerin yeniden yükselme ihtimali, altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 3 BİN 551 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda satış baskısının artmasıyla birlikte spot altın, gün içerisinde Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyesini test etti.

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Günlük kaybı yüzde 1,9'a ulaşan ons altın, 3 bin 551,68 dolara kadar geriledi. Böylece değerli metal, son dönemdeki düşüş eğilimini sürdürerek yatırımcıların yakın takibindeki seviyelere indi.

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Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 3,6 değer kaybederek 3 bin 551,90 dolardan işlem gördü. Gram altın şu dakikalarda 5.750 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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Spot ve vadeli piyasalarda eş zamanlı yaşanan gerileme, altın üzerindeki satış baskısının ne kadar güçlendiğini ortaya koydu.

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8 AYIN EN BÜYÜK KAYBI! HAFTALIK DÜŞÜŞ YÜZDE 8,9'A ULAŞTI

Altın piyasasında asıl dikkat çeken gelişme ise haftalık performansta yaşandı. Ons altının hafta boyunca kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 8,9'a yükseldi.

Bu oran, 20 Mart haftasından bu yana görülen en sert haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık sekiz aydır bu ölçekte bir haftalık kayıp yaşamayan altın, küresel piyasalarda değişen faiz ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle önemli ölçüde değer kaybetti.

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Fiyatlardaki sert hareketlilik, yatırımcıların gözünü yeniden ABD'den gelecek ekonomik verilere ve Fed'in atacağı olası adımlara çevirdi.

DOLARIN YÜKSELİŞİ ALTINI VURDU

Altın fiyatlarındaki sert gerilemenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması oldu.

Doların 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmesi, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metallere yönelik talebi olumsuz etkiledi.

Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırabiliyor. Bu durum, uluslararası piyasalarda altına yönelik alım iştahını azaltırken fiyatlar üzerindeki baskıyı da güçlendirebiliyor.

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ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altının karşı karşıya kaldığı olumsuz koşulları ağırlaştırdı. Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında getirili yatırım araçları karşısında dezavantajlı hale gelebiliyor.

FED'İN ARALIK AYI KARARI PİYASALARI SARSTI

Altındaki düşüşün bir diğer önemli nedeni ise ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler oldu.

Piyasalarda Fed'in aralık ayında yeniden faiz artırımına gidebileceği yönündeki değerlendirmelerin güçlenmesi, değerli metallerde satışları hızlandırdı.

ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin beklentiler, sıkı para politikasının yeniden gündeme gelebileceği ihtimalini artırdı.

Faizlerin yükselmesi ihtimali, dolar ve tahvil getirilerine destek sağlarken altın gibi faiz getirisi bulunmayan varlıkların cazibesini azaltabiliyor.

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Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in aralık ayında vereceği karara ilişkin beklentileri ve ABD ekonomisinden gelecek verileri yakından takip ediyor.

UZMAN İSİMDEN ALTIN UYARISI: SATIŞ BASKISI GÜÇLENDİ

Kıdemli Finans Piyasaları Analisti Kyle Rodda, altın piyasasında yaşanan sert hareketliliğin arkasında ABD'deki ekonomik beklentilerin bulunduğunu belirtti.

Rodda, ABD'de yeniden faiz artırımı yapılabileceği ve enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönündeki değerlendirmelerin piyasalarda satış baskısını artırdığını ifade etti.

Uzman isim, özellikle ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ile doların güçlenmesinin altın fiyatlarını aşağı çeken temel unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Söz konusu gelişmeler, değerli metal piyasasında yatırımcıların risk değerlendirmelerini yeniden şekillendirirken fiyatlardaki dalgalanmayı da artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın piyasasında yaşanan sert kayıpların ardından dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayındaki faiz kararına ve doların küresel piyasalardaki seyrine çevrildi.

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Doların güçlü kalması ve ABD tahvil getirilerinin yükselişini sürdürmesi halinde altın üzerindeki baskının devam edebileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde yaşanabilecek değişiklikler, değerli metal fiyatlarında yeni hareketliliklere neden olabilir.

Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybına yönelen altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğinde, ABD'nin enflasyon görünümü, faiz beklentileri ve doların performansı belirleyici olmaya devam edecek.