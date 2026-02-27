Altında tarihi fark kapanıyor: Kuyumcuda fiyat 395.000 TL düştü

Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler sonrası yurt içi talep de artınca uluslararası piyasada satılan 1 kilogram altının fiyatı ile yurt içi piyasadaki fiyat farkı 12.000 dolara kadar çıkmıştı.

Altın ithalatına uygulanan kota nedeniyle arz sınırlı olunca, iç piyasada talep de canlı kalınca yurt içinde 1 kilogram altının fiyatı yurt dışına göre 12.000 dolar daha pahalı hale gelmişti.

TARİHİ FARK KAPANIYOR

Şubat başında açılan tarihi fark sonraki haftalarda kapanmaya başladı. Gelinen süreçte iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkı 9.000 dolar (395.000 TL) azalarak 3.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

PİYASA İLE KAPALIÇARŞI ARASINDAKİ FARK DA AZALDI

Öte yandan gram altının spot fiyatı ile kuyumcu arasındaki makas da geçtiğimiz haftalarda 500 TL’yi aşmıştı. Örneğin piyasa fiyatı 6.900 TL iken, Kapalıçarşı’da fiyat 7.400 TL seviyelerindeydi.

Gelinen süreçte piyasa ile Kapalıçarşı arasında makas 150 TL seviyelerine geldi. Piyasa fiyatı 7.300 TL iken, Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 7.450 TL’den satılıyor.



Peki kuyumcularda 1 kilogram altının 395.000 TL birden düşmesinin sebebi ne? Gram altında spot fiyat ile Kapalıçarşı arasındaki makas neden azaldı? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Kapalıçarşı ile spot piyasa arasındaki makasın kapanmasının nedeni dış piyasa ile içi piyasadaki fiyat makasının daralmasından kaynaklanıyor. Biraz da Ramazan ayı rehaveti var, yani talebin zayıf olmasının da etkisi var.Spot piyasa ile kuyumcu arasında fiyat farkının daralmasının etkisi de iç piyasa ile dış piyasa arasındaki altın fiyat farkının kapanmasından kaynaklıdır.

‘TALEP AZALDI, DÜŞÜK MONTANLI ALIM YAPILIYOR’

Şu anda 1 kilogram altının iç piyasa ile dış piyasa arsındaki fiyat farkı 3.000 dolara kadar indi. Altına talep var, ancak fiyatı tetikleyecek derecede değil. Alıcıların alım montanları küçük. Mesela 3 Cumhuriyet altını, 5 gram, 10 gram şeklinde talepler var. Kilogram bazında talepler sınırlı. Şu anda talep az, eğer talep artarsa o zaman fiyatlarda makas artabilir. Şu anda ithalatta kota hala devam ediyor.

‘ALTIN TETİKTE BEKLİYOR’

Geçtiğimiz hafta Çin piyasaları da kapalıydı. O da fiyatları biraz daha sakinleştirdi. Şimdi altın tetikte bekliyor. Acaba İran ile ABD arasında anlaşma sağlanacak mı? Ay sonu kontrat işlemleri var. Orada hareket olur mu? Bunlar bekleniyor. Genelde Ramazan’ın ilk haftaları sakin geçer. Bayram sonrasında beklentiler satın alınmaya başlanır.

‘GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA’

Önümüzdeki hafta enflasyon rakamların açıklanacak. Enflasyonun yüksek çıkması da bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde altına talep olabilir. Geri çekilmeler altında alım fırsatıdır. Ben geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.

‘İÇ PİYASADA TALEP AZ OLUNCA FİYAT FARKI 3.000 DOLARA GERİLEDİ’

İç piyasada talebin az olmasından kaynaklı olarak da iç piyasa ile dış piyasa arasında altının kilogram fiyatı 3.000 dolara geriledi. Bu biraz dış piyasadaki altının seyrine de bağlı. Ons altın 5.200’e geldi. Yarın herhangi bir şekilde ‘Fed faiz indirecek’ olgusu ön plana çıkarsa ons altın 5.400 dolar olur. Ons altındaki fiyat yükselişi içeride makasın açılmasına yol açabilir.

‘FARK 100 DOLARDAN 12.000 DOLARA ÇIKMIŞTI’

Geçtiğimiz yıl haziran ayında iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fark 100 dolardı. 100 dolardan eylül ayında 12 bin dolara kadar çıktı. Önümüzdeki günlerde tekrar makas açılabilir. Eğer kota kaldırılmazsa açılabilir. Kota kaldırılırsa ki bu ihtimal zayıf gibi gözüküyor. İç piyasa ile dış piyasa arası fark devam edecektir.

‘ANA SEBEP İTHALATA KONULAN KOTA’

Ana sebep şu: Türkiye’nin ortalama 300 ton altın ithalatı var. Bunu siz aylık 12 tona indirdiğiniz zaman kota olarak 12 tondan fazla getiremezsiniz dediğiniz zaman yıllık 150 ton altın açığı olur. Bu açığın kapanması için de fiyat farklılığı oluyor. Yani iç piyasadaki fiyatın yüksek olmasının sebebi altına uygulanan kotalardır.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN: ‘BİR İKİ AY İÇERİSİNDE GÖRECEĞİZ’

Gram altında 8.050 TL seviyelerini bir iki ay içerisinde göreceğiz. Orta vadede ağustos sonu ve eylül başında 9.000 TL’yi, sene sonunda da 11.000 TL’yi görebiliriz. Ons altında da eylül ayında 6.000 dolarları bekliyorum. Sene sonu ise fiyatlar yine bu seviyelerde kalacaktır. Altın geçtiğimiz yıl yüzde 103 kazandırmıştı. Bu sene de o kadar olmasa dahi kazandırmaya devam edecektir.”