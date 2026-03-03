Altında tarihi makas kapandı! İşte Kapalıçarşı’daki düşüşün nedeni

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününde. Geçtiğimiz günlerde İran dini lideri Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın yıkıcı misilleme yapacağını duyurması gerilimi tırmandırırken, ABD Başkanı Donald Trump, böyle bir durumda İran’a daha önce saldırmadıkları şekilde sert saldıracaklarını bildirmişti.

Haberin Devamı

İRAN: ‘ABD İLE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ’

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

İsrail ordusu ise İran'ın başkenti Tahran'ı ve Lübnan'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. Orta Doğu'da ülkeler arası çatışma haberleri gelmeye devam ederken haftanın ilk işl gününde altın fiyatları hızlı yükseliş göstermişti. Bugün ise piyasalarda rüzgar terse döndü.

ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN DÜŞÜŞ HIZLANDI

Pazartesi günü Kapalıçarşı’da fiyat 8.000 TL seviyelerinin üzerinde iken hızla düşüşe geçmişti. Yeni haftada ise Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerinin altına geriledi. Gram altının spot fiyatı ise 7.200 TL'nin altına indi. Geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatı ile Kapalıçarşı arasındaki makas 300-400 TL seviyelerinde iken, gelinen süreçte makas 200 TL seviyelerine indi.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

EN SERT YÜKSELİŞ PETROLDE!

En sert yükseliş ise petrolde oldu. Pazartesi günlük bazda yükseliş %8’in üzerine çıkarken, fiyatlar 80 dolar sınırına dayandı. Bugün brent petrol 83 dolardan işlem görüyor.

‘ORTA DOĞU ATEŞ ÇEMBERİ’

Peki altın, gümüş ve petrolde sert sıçrama ‘anlık bir savaş’ paniği mi? Önümüzdeki günlerde sert yükseliş olacak mı? Kapalıçarşı ile piyasa fiyatı arasındaki makas neden kapandı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Orta Doğu ateş çemberi... Tahran’ın, Lübnan, Katar ve BAE ile Güney Kıbrıs’taki İngiliz hava üslerine yaptığı saldırılar dünyada tedirginliği artırmaya devam ediyor.

‘CİDDİ OLUMSUZ ETKİLERİ BERABERİNDE GETİRECEK’

İran konusu Trump’ın dediği gibi 4 haftada çözülebilecek bir konu gibi durmuyor. Elindeki cephaneyi son ana kadar kullanmak isteyen, üst düzey yöneticilerini kaybetmiş olsa da Devrim Muhafızları içindeki yapılanma ile yeni liderleri hızlı şekilde çıkarabilme potansiyeli var. Dolayısıyla bu durum başta petrol fiyatları, emtia fiyatlamaları dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte dünya ticareti üzerinde de ciddi olumsuz etkileri beraberinde getirecektir. Başta doğal gaz fiyatlarında sert yükselişler olmakla birlikte bunların enflasyonla ilgili mücadeleye ciddi sekte vurması söz konusu.

Haberin Devamı

Sert yükselişte petrolde 80 dolar seviyelerine doğru yükselişi gördük. Hisse senetleri tarafında ciddi satış baskısıyla piyasalar yeni haftaya uyandı.

Petrol üreten ülkelerden de haberler geldi. Üretim miktarlarını artma yönünde ama özellikle İsrail’in karşı saldırıları ve hem Beyrut’a hem İran’a yönelik ABD ile organize bir paylaşım içerisinde operasyonu yürüttüklerini gösteriyor. Bu da süreci uzatabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK Mİ?

Gelelim altın tarafındaki göstergelere... Burada iki konuyu takip edeceğiz. 1- Çin’in emtia tarafında adım atıp atmayacağıdır. İşlemlerle ilgili limitler olabilir teminatlar olabilir. Bunlara bakacağız. Şu anda riskler devam ettiği sürece hem gram altında hem gram gümüş tarafında yükselişler devam eder.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA İKİ ÖNEMLİ HEDEF

Gümüşte 135 TL’nin üzerinde satışlarla karşılaşabiliriz. Geri çekilmelerde 120-115 TL bandında doğru bir geri çekilme teknik olarak mümkün. Gram altında ise özellikle aşağıda 7.350 TL yukarıda ise 8.200 TL bandında gelişmelere bağlı hareketleri görebiliriz.

Türkiye çok kritik bir noktada olduğu için içeride altın fiyatlamasında hem Merkez Bankası’nın faiz indirmeme ihtimali, enflasyonu yukarı yönlü tetikleyebilme ihtimali gram altını güçlü tutmaya devam edecektir.

‘DOLARDA AGRESİF BİR DALGALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL’

Dolar/TL fiyatlamalarına baktığımızda Merkez Bankası’nın hafta sonu aldığı iki önemli karar, 1 hafta vadeli repo ihalelerinin durdurulması özellikle TL’nin daha değerli olması yönünde bir adımdır. Bu da şu anlama geliyor: Daha sıkı para politikasına geçildiği ifade edildi. Kur tarafındaki oynaklığın da önüne geçilecek önemli bir adım gerçekleştirildi. Piyasadaki fazla TL çekilerek kur ve altın tarafındaki hareketlenme ihtimalini şu anda önlemiş gözüküyor. Dolayısıyla şu anda dolar içeride güçlü duruşunu sergiliyor ama agresif bir dalgalanma söz konusu değil. Daha çok borsa tarafında sert satışlarla haftaya başladı.

Haberin Devamı

SAVAŞIN ŞİDDETLENMESİ GRAM ALTINDA ‘KUSURSUZ FIRTINA’ YARATIR MI?

Evet yaratır, başta Suriye olmak üzere Suriye, İran ve Irak’ta da füze atışları yapıldı. Ateş çemberi içerisinde bir Türkiye var. Altın güvenli liman olarak içeride yerini koruyacaktır. Yükselişler biraz daha sınırlı olacaktır. Merkez Bankası’nın piyasayı likidite anlamında sıkılaştırması altın fiyatlarında da agresif yükselişleri engelleyecek bir unsurdur.

BU SEVİYELERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ ALMAK MANTIKLI MI?

Maliyetleri yükseltmekten başka bir şey yapmaz. Her sert yükseliş beraberinde sert düzeltme hareketini beraberinde getirir. Ocak ayında bunun benzerini görmüştük. Chicago Borsası ve Shanghai Borsası’nın vadeli tarafta teminatları değiştirmesi sonrasında sert satışları görmüştük. Benzer hareketler gelebilir. Savaş devam etse bile bu seviyelerden almak çok doğru bir strateji olmayacaktır.

Savaşın kısa vadede sonlanacağını beklemiyorum. İran son ana kadar burada yoluna devam etmek isteyecektir. İsrail ve ABD karşısında çok güçlü değil ama gizli müttefikler olabilir destek verebilecek ülkeler olabilir. Umut edelim ki savaş kısa sürsün. Hasar boyutunun daha da artabileceğini göz önünde bulundurursak altın ve gümüş güçlü durabilir ama yapılacak olan düzenlemeler zaman zaman baskı yaratabilir.

Gram altın tarafında yine 8.000 TL hedefimiz korunuyor. Oraya çok kısa bir zaman dilimi kalmış gözüküyor. Gram altında çok fazla geri çekilmeler olmaz. Gümüş tarafında ilk etapta 125 TL seviyelerine geri çekilme kısa vade için söz konusu olabilir. Buda yeni alım fırsatı yaratır.

ALTINDA MAKAS KAPANDI: İŞTE NEDENİ!

Merkez Bankası bir haftalık repo ihalelerine ara verdi. Bu şu demektir: Piyasadaki fazla likiditeyi (para) çekti. Fazla likiditeyi çektiği zaman ister istemez bir fren mekanizması işler. Eğer piyasada fazla likidite olsaydı altına veya dolara gidecekti. Pazartesi sabah saatlerinde gram altının Kapalıçarşı'da 8.000 TL iken sonrasında 7.750 TL seviyelerine gerilemesi ve spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makasın kapanmasının sebebi tamamıyla piyasada boşta olan likiditeyi Merkez Bankası'nın çok hızlı bir şekilde çekmiş olmasıdır. Yani Merkez Bankası artık piyasayı fonlamıyor. Likidite dolaşımdaki para demektir. Bu durum, dolaşımdaki paranın önemli ölçüde azalışını beraberinde getirdi ve dolayısıyla Kapalıçarşı’da altını geriletti. “