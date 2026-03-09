Altında tedirgin eden yeni tehlike! Sevkiyatlar durdu, indirimli satıyorlar

Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 10’uncu gününde sürerken, ülkeler arasında karşılıklı misillemeler devam ediyor. Orta Doğu’da tansiyon bir an olsun durmazken yatırımcılar altın fiyatlarındaki son hareketleri merakla takip ediyor.

DUBAİ’DE ALTIN KRİZİ: İNDİRİMLİ SATIYORLAR

Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle hava sahasının daralması Dubai merkezli küresel altın sevkiyatlarını durma noktasına getirdi. Bazı altın işlemlerinin Londra’daki küresel referans fiyatının ons başına 30 dolar altına satışla gerçekleştiği bildirildi.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Dubai’deki depolarda bekleyen çok sayıda altın sevkiyatı ancak hafta ortasından itibaren kademeli olarak başlayan sınırlı uçuşlarla alıcılarına ulaştırılabildi.

Lojistik süreçlerdeki bu tıkanıklık, depolama maliyetlerini artırırken tüccarların nakit akışını sağlamak adına küresel referans fiyatlarının altında satış yapmasına neden oldu.

KÜRESEL ALTIN TİCARETİNİN MERKEZLERİNDEN

Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai, son yıllarda altın rafinajı ve ihracatı açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ülke 2024 yılında değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal etti.

Dubai, Asya’daki alıcılara yapılan sevkiyatların yanı sıra İsviçre, Birleşik Krallık ve bazı Afrika ülkelerinden gelen altının da önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

ALTINDA SAVAŞA RAĞMEN SERT KAYIP



Normal şartlarda savaş ortamında güvenli liman altına yönelimin artması beklenirken, Orta Doğu’daki son gelişmeler sonrası altın fiyatlarında düşüş dikkatlerden kaçmadı. 2 Mart Pazartesi günü 7.661 TL’yi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın fiyatı cuma günü 7.301 TL’den kapandı. Haftalık bazda gram altın %1.8 oranında değer kaybetti.

GRAM GÜMÜŞ 136 TL’DEN DÖNDÜ

2 Mart Pazartesi günü 136 TL seviyelerine kadar yükselen gram gümüşte fiyat düşüşü daha sert hissedildi. 3 Mart Salı günü 110 TL’yi gören gram gümüş haftayı 118 TL’den kapattı. Son 1 haftada gümüş fiyatları yüzde 10.3 oranında değer kaybetti.

BUGÜN DE BASKI SÜRÜYOR

Altın ve gümüş fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde de baskı sürüyor. Ons altın fiyatı 5.100 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışırken, gram altın da 7.228 TL'den alıcı buluyor. Gram gümüş fiyatı da 118 TL seviyelerinde.

‘ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE KALDI’

Peki savaşa rağmen fiyatlarda yaşanan geri çekilme piyasalar için ‘büyük bir sürpriz’ mi oldu? 7.300 TL seviyelerinin altına gelen gram altında bundan sonra ne olacak? 8.000 TL ve üzeri ufukta mı? Altında zarar eden ne yapmalı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ons altın 3 Mart Salı günü sert düşüş göstermesinin ardından yatay seyirde hareket ederek sonraki 3 günü (cumaya kadar) 5.050-5.200 dolar bandında hareket ederek geçirdi. Aslında düşüş sadece 3 Mart günü yaşanmış oldu. Daha önceki yorumlarımızda belirttiğimiz kritik seviyenin üzerinde kalan ons altın 5095 dolar kritik seviyenin üzerinde tutunma çabası içerisindedir.

SAVAŞA RAĞMEN SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ BELLİ OLDU

Salı günü gelen satış gerçekten piyasaların beklemediği bir hareketti. Ancak genele yönelik %15 gümrük vergisi uygulamasının 3 Mart günü başlaması bir tesadüf değildi. Pazartesi altında zıplama beklentisinin sebebi de buydu. Dolayısıyla 02 Mart Pazartesi günü 5419 dolar seviyesine kadar vergi uygulaması başlamadan yapılan alımlar, yerini vergi uygulamalı günlerde fazla alımın geri satışına bırakmış oldu. Düşüşün ana sebebi de budur. Vergi 150 gün geçerli olacağı için bu süre zarfında ABD kaynaklı alımlara da yansıyabilir. Savaş gündeminin arasında bu önemli olay gözden kaçırılmış gibi görünüyor.

YENİ TEHLİKE: DUBAİ

Şimdi yeni bir tehlike belirdi o da gerek lojistik nedenlerle gerekse ihtiyaçların artması nedeniyle özellikle Dubai'de altın satışlarının artmasıdır. Bu durum fiyatların Londra referans fiyatının ons başına yaklaşık 30 dolar altından işlem görmesine neden olmaktadır. Savaş bölgede artan nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışını artırıyor gibi görünüyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?



Teknik veriler maalesef karışık sinyaller vermeye başladığı için çok güvenilir değil. 5.095 dolar seviyesinin altında uzun süre işlem geçirirse aşağı yönlü sinyallerin artmasını bekleyebiliriz. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz 4.860 dolar seviyeleri önemli destek konumundadır.

Gram altında da benzer sinyaller var ve bu durum dalgalanma riskini de artırıyor. 7.178 TL seviyesinin altında uzun süre kalırsa aşağı sinyalleri artacaktır. 7.390 TL’nin üzerinde olması ise yükseliş umutlarını artırabilir. Ancak Dubai'deki gelişmeler düşüş ihtimalini artırmaktadır.

GÜMÜŞTE ‘SÜRPRİZ DALGALANMA’ İHTİMALİ

Gümüş grafiğinde son 4 gündür gelen sinyaller altın grafiğiyle tıpatıp aynı. 117 TL seviyesinin altında oyalandıkça satış gelme riski artacaktır. Şimdilik göstergeler karışık olduğu için dikkatli olmak gerekiyor ve sürpriz dalgalanmalar olabilir.110-133 TL bandında dalgalanma ihtimali yüksektir.

8.000 TL VE ÜZERİ UFUKTA MI?

Altında orta vadeli göstergeler karışık olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Yön şimdilik belirsiz ve dalgalanma potansiyeli yüksektir. Yakın zamanda 8.000 TL seviyesi ufukta değil.

SAVAŞ SÜRECİNDE ALTIN ALIP SATACAKLAR NE YAPMALI?

Bu tarz ortamlar riskle beraber fırsat da barındırır. Dalgalanmayı iyi değerlendirmek lazım. O yüzden teknik verilere göre destek seviyeleri 7.130 TL 6.430 TL gibi kademelerde alım yapmak daha mantıklı gibi görünüyor. Böylece dalgalanmalarda iyi fırsatlar yakalanabilir. Uzun vadeli tutmak için ise trendin yönünün netleşmesini beklemek daha mantıklı olabilir. Elinde olan ise sert yükselişlerde 7.500 TL ve üzerinde dalgalanmaları değerlendirmek için sat yapabilir.”