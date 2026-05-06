Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAltında Trump hareketi: Yükselişe geçti!
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında Trump hareketi: Yükselişe geçti!

06.05.2026 - 07:36 | Son Güncellenme:

#Altın#Ekonomi#Türkiye

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişini sürdürdü.

Altında Trump hareketi: Yükselişe geçti

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişini sürdürdü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişme enflasyon baskılarını azaltırken doları da zayıflattı. Külçe altın 2’ye kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.650 dolara ulaştı. Dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek altını birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi.

Altında Trump hareketi: Yükselişe geçti

Trump, sosyal medya paylaşımında İran ile “büyük ilerleme” sağlandığını belirtirken, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin çıkışına yardımcı olmayı amaçlayan ABD öncülüğündeki çabayı, anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için duraklatacağını söyledi.

Savunma sanayii SAHA'ya indi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSavunma sanayii SAHA'ya indiHaberi Görüntüle

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin sürdüğünü ifade ederken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un artık saldırı operasyonlarını sonlandırıp boğazdaki deniz taşımacılığını korumaya odaklandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise görüşmelerin “ilerleme kaydettiğini” söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD aktif savaşa dönüş ihtimalini düşük gösterse de, Hürmüz Boğazı’nda gemilerin karıştığı çatışmaların ertesi günü bir yük gemisinin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğuna dair haberler, bölgede tansiyonun hâlâ yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Haberin Devamı
ABD basını 'Ankara'nın son 10 yıllık başarısını' yazdı! 'Savunmada 100 bin İHA ile rekor satışı'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD basını 'Ankara'nın son 10 yıllık başarısını' yazdı! 'Savunmada 100 bin İHA ile rekor satışı'Haberi Görüntüle

Boğazın yeniden açılmasına yönelik anlaşma yolunun belirsizliğini koruması nedeniyle altın kısa vadede baskı altında kalmaya devam ediyor. Enflasyon endişelerinin artması, Fed’in faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Tahvil yatırımcıları, merkez bankasının bir sonraki hamlesinin faiz indirimi yerine artırım olabileceğine yönelik beklentilerini artırıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiyenin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistanda şok etkisi yarattı Ne kadar uzağa gidebilir
Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı! 'Ne kadar uzağa gidebilir'
Miss Turkeyden fırıncılığa Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor
Miss Turkey'den fırıncılığa! 'Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor'
Galatasarayda Mauro Icardiye veda hazırlığı Son kez Aşkın Olayım
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı! Son kez 'Aşkın Olayım'
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla! Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSoykırımcı beslemek
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin’den iş sektörüne çağrı: Branşları söyleyin beraber yetiştirelim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn verimli yaşlar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakKahve sadece enerji mi veriyor?
Asu Maro
Asu MaroYıllara yenilmeyen ‘şeytan’
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)ALİCE SENDROMU
Servet Yıldırım
Servet YıldırımKira sorununa reçete
İlgili Haberler
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu! Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
İstanbulda yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
CHPnin Şaibeli Kurultay davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu