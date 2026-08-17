Altında yeni hedef açıklandı: Gram altın yıl sonunda 8 bin 400 lirayı görebilir

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini korurken Ekonomist Muhammet Bayram, ons ve gram altındaki kritik seviyeleri değerlendirdi. Fed'in faiz politikası, doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının altının yönü üzerinde etkili olduğunu belirten Bayram, gram altında yıl sonu için 8 bin 400 lira seviyesine dikkat çekti. Bayram ayrıca ev, otomobil ve Borsa İstanbul yatırımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Geçen haftanın altın açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Ekonomist Muhammet Bayram, ons altında 4 bin 180 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının takip edildiğini belirtti.

Ons altının 4 bin 400 doların üzerine çıktığını ifade eden Bayram, gram altının da 6 bin 800 lira seviyelerine yükseldiğini söyledi:

“Geçen hafta çok önemliydi. Çünkü ons altının 4 bin 180 dolar üzerinde tutunup tutunmayacağını takip ediyorduk. Şu anda 4 bin 400 dolar seviyelerinin üzerine çıkılmış durumda. Altındaki destek noktamız 4 bin 380 doları geçti. Eğer bu hafta da 4 bin 400 dolar üzerinde kalırsa artık 4 bin 440 dolar seviyesine bakacağız. Bu da gram altında 6 bin 800 liranın daha üzerindeki seviyeleri gündeme getirebilir.”

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FED'İN FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLİYOR

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Altındaki yükselişin temel nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler olduğunu belirten Bayram, faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesinin değerli metalleri desteklediğini söyledi. 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarının piyasalar açısından kritik olduğunu vurgulayan Bayram, tutanaklarda verilecek mesajların altının kısa vadeli yönünü belirleyebileceğine dikkat çekti.

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Bayram, Fed'in faiz artırmak yerine faiz indirimine daha yakın olduğunu düşündüğünü belirterek, “Benim tahminim faiz artırımı değil, faiz indirimi yönünde. Bu nedenle altının yönünün de yukarı olacağını düşünüyorum.” dedi.

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ZAYIF DOLAR ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Dolar endeksindeki hareketlerin de altın fiyatları açısından önemli olduğunu ifade eden Bayram, doların güçlenmesi durumunda diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın almanın daha pahalı hale geldiğini söyledi. Doların değer kaybetmesinin ise altını desteklediğine dikkat çeken Bayram, zayıf doların ABD ekonomisi açısından da bazı avantajlar sağlayabileceğini belirtti.

Bayram, “Dolar gerilerse ABD daha rahat borç ödeyebilir, kredi imkanlarını artırabilir, halkı ve sanayiyi destekleyebilir. Altın da bundan olumlu etkileniyor. Dolar zayıfladıkça altın fiyatları yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

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JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Altın fiyatlarının yalnızca faiz ve dolar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bayram, Orta Doğu'daki gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi. ABD'nin bölgedeki yaklaşımı, İran'a yönelik politikalar ve olası ateşkes sürecinin piyasalar tarafından yakından izlendiğini ifade eden Bayram, yüksek gerilimli yeni bir savaş ortamı beklemediğini dile getirdi. İran'ın uzun yıllardır ekonomik yaptırımlar altında bulunduğunu hatırlatan Bayram, bölgedeki ülkelerin Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji ve ticaret yolları geliştirmesinin de gelecekte petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasında geliştirilen boru hattı ve enerji projelerine dikkat çeken Bayram, Hürmüz Boğazı'nın öneminin azalmasının İran'ın bölgedeki etkisini de değiştirebileceğini söyledi. Bayram'agöre petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte altının yukarı yönlü hareketi desteklenebilir.

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ONS ALTINDA 4 BİN 440 DOLAR DİRENCİ

Altında takip edilmesi gereken seviyelere ilişkin konuşan Bayram, ons altında 4 bin 440 doların önemli bir direnç noktası olduğunu söyledi. Fed tutanakları sonrasında olumlu bir piyasa havasının oluşması ve haftanın 4 bin 440 dolar civarında tamamlanması halinde yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini belirten Bayram, yaklaşık yüzde 1'lik ek yükselişin bile teknik görünüm açısından önemli olacağını ifade etti. Bayram, savaş ve jeopolitik risklerin azalmasının da altın tarafından fiyatlandığını savunarak gram altında 7 bin lira seviyelerinin gündeme gelmesini buna bağladı.

“EV VEYA ARABA ALACAKLAR BU DÖNEMİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ”

Bayram, yatırımcıların yalnızca altının yükselip yükselmeyeceğine odaklanmaması gerektiğini söyledi. Ev veya otomobil almak için birikim yapan vatandaşlara seslenen Bayram, ihtiyaç için kullanılacak paranın yalnızca altındaki olası yükseliş beklentisi nedeniyle bekletilmemesi gerektiğini belirtti.

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“Ev almak yerine altın mı alalım? Ev alın. Araba almak yerine altın mı alalım? Araba alın.” diyen Bayram, faizlerin düşmeye başlaması halinde konut ve otomobil fiyatlarında da artış görülebileceğini ifade etti. İnşaat sektöründe yıllık bazda yaklaşık yüzde 6'lık gerileme yaşandığını belirten Bayram, yüksek faizler nedeniyle yeni konut üretiminin zorlaştığını ve piyasadaki konut arzının sınırlı kaldığını söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ KONUT FİYATLARINI HAREKETLENDİREBİLİR

Birçok yatırımcının yüksek faiz döneminde mevduata yöneldiğini ifade eden Bayram, faiz indirimleriyle birlikte yatırım tercihlerinin yeniden değişebileceğini söyledi. Faizlerin düşmesiyle vatandaşların konut ve otomobil gibi varlıklara yönelebileceğini belirten Bayram, piyasadaki sınırlı arz nedeniyle talepteki ani artışın fiyatları hızla yukarı taşıyabileceğini savundu.

Bayram, “Ev almak isteyenler için son faiz indiriminden önceki son virajdayız. Burası kritik. Ev alacak biri için altına yatırım yapıp beklemek yerine ihtiyacını karşılamak daha mantıklı olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayında hem Fed'den hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklediğini söyleyen Bayram, faizlerin düşmesiyle konut fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti.

GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ: 8 BİN 400 LİRA

Altında yaklaşık bir aylık düzeltme hareketinin ardından yeniden yükseliş görüldüğünü söyleyen Bayram, gram altının daha önce 7 bin 300-7 bin 400 lira seviyelerinden 6 bin lira civarına kadar gerilediğini hatırlattı. Bu dönemde altının daha da düşeceğini söyleyenlerin bulunduğunu belirten Bayram, sonrasında fiyatların yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Ağustos ve eylül aylarında özellikle düğün sezonunun altın talebini artırabildiğini de söyleyen Bayram, bunun fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa destekleyici etkisinin olabileceğini belirtti.

Yıl sonu beklentisini de açıklayan Bayram, “Gram altında yıl sonunda 8 bin 400 lira seviyelerini görebiliriz.” dedi. Bayram, jeopolitik ortamın olumlu seyretmesi ve savaş riskinin azalması durumunda gram altında 8 bin 500 lira seviyelerinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

“ALTIN BİRİKİMİ EV İÇİN KULLANILACAKSA DEĞERLENDİRMEK MANTIKLI”

Türkiye'de vatandaşların önemli bölümünün altını doğrudan yatırım amacıyla değil, tasarruf amacıyla aldığını söyleyen Bayram, insanların çoğunlukla çocuklarının düğünü, ev veya başka büyük harcamalar için altın biriktirdiğini

belirtti.

Bu nedenle vatandaşların birikim amaçlarını dikkate almaları gerektiğini söyleyen Bayram, ev almak için yeterli altını bulunan veya peşinat oluşturabilecek birikime sahip vatandaşların mevcut dönemi değerlendirebileceğini ifade etti.

Bankaların yanı sıra tasarruf finansman şirketlerinin de konut finansmanı konusunda alternatifler sunduğunu belirten Bayram, “Altını bozup bir eve girmek bu dönemde daha mantıklı olabilir. Evet, altın yükselir ancak altın zaten ev, araba, arsa veya başka yatırımlar yapmak için biriktiriliyorsa ihtiyaç ortaya çıktığında değerlendirilmesi gerekir.” dedi.

ALTINDA ANİ DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR

Altının genel yönünü yukarı gördüğünü belirten Bayram, buna rağmen kısa vadede sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ons altının 4 bin 400 doların üzerine çıktığını hatırlatan Bayram, Fed tutanaklarının ardından asıl yönün daha net görülebileceğini söyledi.

Fed'den faiz indirimi konusunda daha sert mesajlar gelmesi halinde bile altının kısa vadede yükseliş eğilimini koruyabileceğini savunan Bayram, gram altının kısa süre içerisinde 6 bin lira seviyelerinden 6 bin 800 liraya yükseldiğini hatırlattı. Ani düşüşlerin de zaman zaman alım fırsatı oluşturabileceğini belirten Bayram, bu değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.

“ORTA DOĞU'DA YENİ BİR GENİŞ SAVAŞ BEKLEMİYORUM”

ABD'nin dış politikasındaki yön değişikliğine de değinen Bayram, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki sorunların çözümünü giderek bölge ülkelerine bıraktığını savundu. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Mısır gibi ülkelerin bölgesel denklemde daha fazla rol üstlendiğini belirten Bayram, İsrail'in ise bu süreçte daha yalnız bir konuma geldiğini ifade etti. Bu görünüm nedeniyle geniş çaplı yeni bir savaş ihtimalini düşük gördüğünü söyleyen Bayram, böyle bir senaryoda altının yukarı yönlü hareketinin devam edebileceğini belirtti.

BORSA İSTANBUL İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul'u da değerlendiren Muhammet Bayram, ağustos ayında yaklaşık yüzde 5'lik bir prim oluştuğunu söyledi. Temmuz ayında yatırımcının istediği performansı alamadığını ancak son dönemde yeniden yükseliş trendinin başladığını belirten Bayram, yeni halka arzlara gösterilen ilginin de yatırımcıların piyasaya yönelmeye devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Yaklaşık 6 milyar liralık son halka arza dikkat çeken Bayram, yüksek faizden gelir elde eden bazı yatırımcıların artık “Bu faiz ortamı nereye kadar devam edecek?” düşüncesiyle yeniden borsaya yönelmeye başladığını söyledi. Borsa İstanbul'un 14 bin 219-14 bin 220 seviyelerine geldiğini belirten Bayram, endeksin hâlâ yükseliş potansiyeli taşıdığını savundu.

SAVUNMA SANAYİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bayram, savunma sanayi sektöründen ASELSAN'a ayrıca dikkat çekti. Şirketin beklentilerin üzerinde kâr açıkladığını belirten Bayram, savunma sanayinin bölgesel gelişmelerin de etkisiyle Borsa İstanbul'da önemli sektörlerden biri olmaya devam edebileceğini söyledi. Borsa İstanbul'un genel yönünü yukarı gördüğünü belirten Bayram, tek bir hisseye yatırım yapmak istemeyen vatandaşların BIST 100 endeksini takip eden fonları değerlendirebileceğini ifade etti.

Yüzde 51 ve üzerinde hisse senedi taşıyan fonların bulunduğunu hatırlatan Bayram, yatırımcıların kendi bankaları ve finansal danışmanlarıyla görüşerek Borsa İstanbul endeksine bağlı yatırım araçları hakkında bilgi alabileceğini söyledi.