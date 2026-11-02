Altında yeni sıçrama: Piyasalar İran’dan gelen haberle hareketlendi!

HABER MERKEZİ/ Küresel piyasalarda gözler yeniden Orta Doğu’daki gelişmelere çevrildi. İran savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere ilişkin beklentilerin güçlenmesi, değerli metallerde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

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Altın ve gümüşte gün içinde güçlü alımlar görülürken, yatırımcıların özellikle ABD ile İran arasındaki temaslardan gelecek yeni açıklamalara odaklandığı belirtiliyor.

ONS ALTIN 3 BİN 940 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 3 bin 960 dolar seviyesini aşarken, son dönemde yaşanan sert dalgalanmanın ardından yeniden yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

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Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen en önemli başlıkların başında İran savaşı ve diplomatik temaslar geliyor.

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GRAM ALTIN 6 BİN 400 TL’YE YAKLAŞTI

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 6 bin 400 TL seviyesine yaklaşırken, yatırımcıların gözü hem ons altındaki hareketlerde hem de döviz kurlarındaki gelişmelerde. Ons fiyatındaki yükselişin devam etmesi halinde gram altında da yukarı yönlü hareketin sürmesi beklenebilir.

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GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DAHA SERT OLDU

Altına kıyasla gümüşte çok daha güçlü bir fiyat hareketi görüldü. Ons gümüş yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak 51,20 dolar seviyesine ulaştı.

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Böylece değerli metaller piyasasında günün en dikkat çekici hareketlerinden biri gümüşte yaşandı.

İRAN SAVAŞINDA ANLAŞMA UMUDU ÖNE ÇIKTI

Piyasalardaki hareketliliğin merkezinde ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar bulunuyor. Tarafların savaşı sona erdirebilecek bir anlaşmaya varabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi.

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Yatırımcılar olası bir anlaşmanın enerji fiyatları, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde yaratabileceği etkileri yakından izliyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

İran ile Katar arasında yürütülen görüşmelerin anlaşma umutlarını artırması, petrol fiyatlarında da gerilemeye neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceği ve yüksek faizlerin daha uzun süre devam etmeyebileceği beklentisini güçlendirmesi, altın fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri oldu.

Faiz beklentilerindeki olası değişim, faiz getirisi bulunmayan altın açısından önemli bir fiyatlama unsuru olarak görülüyor.

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GÖZLER DİPLOMATİK TEMASLARDA

Altın ve gümüşteki yükselişin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki dönemde İran savaşına ilişkin gelişmelere bağlı olacak. ABD ile İran arasındaki görüşmelerden olumlu haberlerin gelmesi halinde petrol, dolar ve faiz beklentilerinde yeni hareketler görülebilir.