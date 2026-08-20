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UzmanparaAltında yön değişti: Düşüş başladı!
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında yön değişti: Düşüş başladı!

20.08.2026 - 17:08 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Ons Altın

Altın fiyatlarında rekor seviyelere yaklaşan yükselişin ardından yön değişti. Dün yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan ons altında yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle geri çekilme yaşandı. Gram altın da 7 bin lira sınırına dayandıktan sonra kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.

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Altında yön değişti: Düşüş başladı

Küresel piyasalarda son dönemde hızlı yükselen altın, yeni işlem gününde satış baskısıyla karşılaştı. Ons altın dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki sert düşüşün desteğiyle güçlü bir yükseliş kaydetmişti.

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Ancak kısa sürede yaşanan hızlı değer kazancının ardından yatırımcıların karlarını realize etmeye başlaması fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de altın üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında yer aldı.

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ONS ALTIN 4 BİN 450 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Ons altın güne 4 bin 525 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 4 bin 527 doları gören değerli metal, kar satışlarının hızlanmasıyla 4 bin 450 dolara kadar geriledi.

Ons altın şu sıralarda 4 bin 484 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

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GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI GÖREMEDEN DÖNDÜ

İç piyasada gram altında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Gram altın güne 6 bin 971 liradan başladı ve gün içerisinde 6 bin 979 liraya kadar yükseldi. 

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Ancak bu seviyenin ardından gelen kar satışları fiyatları aşağı çekti. Gram altın gün içerisinde 6 bin 901 liraya kadar gerilerken, şu sıralarda 6 bin 911 liradan alıcı buluyor. Gram altında gün içi zirveden yaşanan kayıp yaklaşık 68 lirayı buldu.

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TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI DESTEKLEMİŞTİ

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Altının önceki seansta yükselmesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki sert düşüş etkili olmuştu. ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin hafta başında 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yeni bir adım açıkladı.

Bakanlık, önümüzdeki birkaç ay içinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerin geri alımını iki katından fazla artıracağını duyurdu.

Tahvil getirilerinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altın açısından genellikle destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak altındaki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının devreye girmesi bu etkinin önüne geçti.

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FED'DEN FAİZ MESAJI

Piyasaların gündeminde Fed'in Temmuz toplantısının tutanakları da bulunuyor. Tutanaklar, bazı politika yapıcıların ilerleyen dönemde daha güçlü enflasyon baskılarının oluşmasını engellemek amacıyla bu yıl faiz artırılması gerektiğini savunduğunu gösterdi.

Faizlerin yüksek kalabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın açısından baskı yaratabilecek gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

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ORTADOĞU'DAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki çıkmaz ve Ortadoğu'daki gelişmeler de yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Bölgedeki belirsizlik güvenli liman talebini desteklerken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik küresel enflasyon endişelerini de canlı tutuyor.

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.

Gram altında ise 7 bin lira sınırından başlayan geri çekilmenin devam edip etmeyeceği yatırımcıların en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

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