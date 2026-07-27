Altında yön değişti! Gözler bu hafta açıklanacak kritik veride

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD ile İran arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından hafta sonu askeri eylemlere ara verilmesi ve diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi, piyasalarda jeopolitik gelişmeleri yeniden gündemin merkezine taşıdı.

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Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıların ardından askeri operasyonlara ara vermesiyle sert gerileyen petrol fiyatlarının etkili oldu. Diplomatik çözüme yönelik beklentilerin güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalacağına ilişkin öngörüler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi destekledi.

Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı. Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 225 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu.

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FED KARARI ÖNCESİ PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

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Piyasaların odağında ise çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yer alıyor. Fed'in bu toplantıda politika faizini değiştirmesi beklenmezken, yetkililerin yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkilerine ilişkin temkinli mesajlar vermesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, Fed'in faiz artırımlarına başlayabileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirdi. Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 35,8'e, eylül toplantısına kadar artırım olasılığı yüzde 70,8'e çıktı.

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Öte yandan uzmanlar, ABD-İran savaşı nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde oluşturabileceği baskı nedeniyle eylül ayında olası bir faiz artışının fiyatlandığını belirtiyor. Daha önce Fed Başkanı Kevin Warsh ile Fed yetkilileri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceği yönünde sinyal vermişti. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda da Başkan Warsh'ın vereceği mesajların piyasaların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR GÖRÜLDÜ

Değerli metallerde yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi satış baskısı oluştururken önceki haftalarda yaşanan kayıpların ardından gelen tepki alımları ve kısa pozisyonların kapatılması fiyatları destekledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırarak ABD Merkez Bankasını daha sıkı para politikasına yöneltebileceği beklentisi, altındaki yükselişi sınırladı. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın talebini sürdürmesi ise fiyatlar üzerinde yapısal destek oluşturmaya devam etti.

Dünya Altın Konseyinin son verilerine göre, merkez bankaları, mayısta net 41 ton altın alırken bu alanda 18 tonla Polonya ve 10 tonla Çin öne çıktı. Özbekistan, Kazakistan ve Singapur da söz konusu dönemde rezervlerine altın ekledi.

FED BEKLENTİSİ TAHVİL FAİZLERİNİ YÜKSELTTİ

Enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü katılık kazanması ve Fed'in faiz patikasına yönelik tahminlerle tahvil piyasalarındaki satış baskısı durulmadı. Geçen hafta ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 ile 12 Şubat 2025'ten bu yana zirve seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,72'ye çıkarak yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi haftayı önceki haftaya göre yaklaşık 16 baz puan artışla yüzde 4,35'te, ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,69'da tamamladı.

Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 101,5 seviyesine çıkarken, ABD yönetiminin uygulamaya aldığı tarifelerin küresel ticaret gerilimlerini artırabileceği endişeleriyle altının onsu ise haftayı pozitif tarafta kapattı. İki hafta üst üste değer kaybeden altının onsu, geçen haftayı yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 55 dolardan tamamladı.