Altında yükseliş devam edecek mi? Gözler bu hafta açıklanacak kritik veride

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,56 artışla 6 bin 658 liradan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdüren gram altın, yüzde 0,2 artışla 6 bin 670 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 944 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 577 liradan satıldı. Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 345 dolar seviyesinde seyretti.

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ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın 23 bin kişi azalması ve özel sektör istihdamının 44 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması, piyasalarda Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini zayıflattı. Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi.

Fed'in piyasa tarafından fiyatlanan ölçüde faiz artırmayacağı ve özellikle enflasyonda yavaşlama görülmesi halinde daha güvercin bir politika izleyebileceği beklentileri, risk iştahını desteklerken altın fiyatlarına da alım getirdi.

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Verilerin ardından para piyasalarında yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri geriledi. Bankanın eylül toplantısında politika duruşunu değiştirmeyeceği ihtimali yüzde 53'e yükselirken, olası bir faiz artırımı ihtimali ekim ayı için yüzde 71, aralık ayı için ise yüzde 83 seviyesinde fiyatlanıyor.

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GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda geçen hafta başlayan iyimser hava yeni haftaya da taşınırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, enflasyonda olası bir yavaşlamanın Fed'in para politikasına ilişkin şahin beklentileri daha da zayıflatabileceğini belirterek, veri öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceğine dikkat çekiyor. ABD'de Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi 12 Ağustos Çarşamba günü, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 13 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Söz konusu verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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Haziran ayında başlayan Dünya Kupası organizasyonunun temmuz ayında sona ermesinin ardından özellikle hizmet sektöründe istihdamın gerilemesinin, tarım dışı istihdamdaki düşüşün önemli nedenlerinden biri olabileceği de değerlendiriliyor.

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JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Jeopolitik tarafta ise piyasalar haftaya görece düşük askeri gerilimle başladı. Ancak Orta Doğu'da kalıcı sükunet ve istikrarı sağlayacak bir anlaşmanın henüz sağlanamaması, risk unsurlarını gündemde tutmaya devam ediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden sürece ilişkin yaptığı açıklamada ekonomik baskının sonuç vermesini beklediklerini ifade ederken, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyledi.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği toparlanma göstermesine rağmen savaş öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam ediyor. Bu durum petrol arzına ilişkin endişelerin sürmesine neden olurken enerji fiyatlarını da destekliyor.

BRENT PETROL YENİDEN YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları, geçen hafta Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisiyle gerilemesinin ardından, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçiş güzergahı olmayabileceğine yönelik açıklamaları, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'nun Cizan rafinerisine İHA saldırısı düzenlediğini duyurması ve BAE'nin ADNOC'a ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından füze saldırısına uğradığını bildirmesi arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 yükselerek 85 doların üzerine çıktı.