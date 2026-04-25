Milliyet.com.tr/ Ons altın 4.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ons altında haftalık kayıp yaklaşık yüzde 3’e yaklaştı. Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasaların odağında yer aldı. Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyelerine yaklaşması ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 13 yükselmesi, enflasyon endişelerini artırdı. Bu tablo, Fed’in faiz indirimleri için daha dar bir alana sahip olabileceği beklentisini güçlendirdi.

Dolar endeksindeki toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş de altın fiyatlarını sınırlayan diğer başlıklar oldu. Dolar, 3 haftanın ardından ilk kez değer kazanırken, tahvil faizleri de yükselişe geçti.

Altın madenciliği hisselerinde ise kayıp daha sert hissedildi. VanEck Gold Miners ETF haftalık bazda yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki artışın üretim maliyetleri üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

ETF tarafında ise tablo daha pozitif. Fiziksel altın destekli ETF’lere son haftalık veriye göre 3,10 milyar dolarlık net giriş oldu. Ton bazında talep 21,7 ton olarak gerçekleşti. SPDR Gold Shares’a haftalık giriş ise 11,6 ton oldu. Bu durum, altına yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

ALTINDA KRİTİK EŞİK!

Teknik olarak ons altında 4.677 dolar ilk destek seviyesi olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kapanışlar olursa fiyatın 4.550 dolar bölgesine çekilme ihtimali artabilir. Daha aşağıda 4.390 dolar önemli destek olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.855 dolar ilk direnç seviyesi olarak takip ediliyor. 5.000 dolar seviyesi ise hem psikolojik eşik hem de teknik açıdan güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI NE KADAR KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,23, altının gram fiyatı yüzde 2,40, avro/TL yüzde 0,61 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.212,29 puanı ve en yüksek 14.616,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,23 altında 14.409,07 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40 azalışla 6 bin 859 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 772 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,41 azalarak 11 bin 489 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artarak 45,0240 lira olurken, avro yüzde 0,61 azalışla 52,7850 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.